Když se řekne investování, většina lidí si představí akcie, fondy nebo nemovitosti. Když ale přijde řeč na alternativní investice, pro mnohé to zní stále tak trochu jako „sprosté slovo“. Proč?
Možná proto, že jsme jako lidé vynalézaví a pod alternativní investice se dá zařadit takřka jakýkoli slib, že vám někdo rozmnoží našetřené peníze a navýší váš majetek. Navíc je legislativa až tolik neřeší, což je v řadě případů spojeno s velkým rizikem.
Některé investice vyžadují pět let, v případě vzácných kovů a sběratelských věcí se můžeme bavit i o patnácti letech a více.