Lenka Vaňková pro iDNES.cz

Alternativní účastnické fondy otevřely v penzijním spoření dveře k netradičním investicím. Přinášej možnost investovat do aktiv s vyšším výnosovým potenciálem, třeba i do kryptoměn. Komu se vyplatí do nich vstoupit? A které penzijní společnosti je již nabízí? Situaci na trhu přibližuje Lenka Vaňková, analytička penzijního spoření skupiny Partners.