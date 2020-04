Covid-19 nabízí investorům příležitost k levným nákupům

Současná situace kvůli šíření nákazy koronavirem je v mnoha ohledech bezprecedentní, především pak z pohledu preventivních opatření, ke kterým dochází, a které mají okamžitý dopad na ekonomickou aktivitu. Což se odráží i v dění na finančních trzích, zejména jejich rychlých poklesech.

„Na sčítání škod způsobených onemocněním covid-19 bych se ale i přesto podíval až s odstupem času. Myslím, že v tomto případě hraje významnou roli čas. Jak rychle se podaří zastavit šíření nemoci. Zda se podaří vymyslet účinný lék, který se rychle dostane do distribuce a podobně,“ vysvětluje investiční specialista skupiny Partners Marcel Vanduch.

Podle něj platí, že budou-li přicházet i pozitivní zprávy, mohou se trhy poměrně rychle vrátit na pozitivní vlnu. Záležet bude na tom, jak rychle se podaří porazit nemoc covid-19 a napravit ekonomické škody, které napáchala preventivní opatření proti ní.

Obdobně to vidí i Petr Šimčák z podílových fondů Amundi. Přesto říká, že to není poprvé, kdy trhy svírá nejistota a mnoho investorů nedokáže dohlédnout, co se bude dít příští týden nebo měsíc.

„Proto akcie silně kolísají i během jednoho dne. Poučení z minulosti je však poměrně jednoznačné. Vždy, když akcie klesaly o více jak 15 procent, přišlo v následujících měsících rychlé zotavení od tehdejšího dna,“ vysvětluje.

Otevřel se prostor k levným nákupům

Jakkoliv současná situace na finančních trzích příliš důvodů k optimismu nedává, přesto se v ní dají najít i pozitiva. K tomu prvnímu nabádá známé a všelijak modifikované rčení, jež bývá ponejvíce přisuzováno americkému boháči Nathanu Rothschildovi.

A to rčení zní: „Nakupuj, když v ulicích teče krev, i kdyby ta krev byla tvoje“. Ve zkratce to znamená, že právě teď by se měl každý investor, který má volné peníze, zamyslet nad tím, zda není ta správná chvíle zainvestovat více peněz do svého portfolia.

„V případě, že se na investování díváte dlouhodobým pohledem, tak nyní tu máme velice zajímavý prostor pro pravděpodobně levné nákupy,“ potvrzuje správnost úvahy Marcel Vanduch. Zároveň však varuje před unáhlenými nákupy. To znamená před nákupy bez diverzifikace investice, rozložení rizika, případně rozmělnění rizika.

„Nemělo by se třeba stát, že konzervativní klient nakoupí za většinu volných peněz jen akciové portfolio. Vždy bych upřednostňoval kvalitní diverzifikaci podle investičních horizontů a rizikového profilu investora. To znamená, že v současné situaci bych akciovou složku maximálně lehce navýšil,“ vysvětluje.

Proč investovat právě teď

Proč se nebát investovat i v době celosvětové pandemie, dokládají i statistiky. Ty říkají, že v 75 procentech případů se trhy, konkrétně americký akciový trh (index S&P 500), dokázaly ze svých ztrát vždy úplně dostat velice rychle.

V těch zbylých 25 procentech případů došlo k nápravě o něco později, ale v horizontu pěti let byly všechny propady překonané. Vysvětlení je podle Petra Šimčáka velice jednoduché.

„Akciové společnosti jsou velké firmy, které dodávají výrobky a poskytují služby, jež jsou každodenní součástí našeho života a bez kterých se neobejdeme. Když se zamyslíme hlouběji, díky ČEZu stále svítíme, díky Shellu stále jezdíme, díky Microsoftu si píšeme a Skypujeme, díky Facebooku jsme v kontaktu s naší sociální bublinou, díky Netflixu se díváme na filmy, a tak bych mohl pokračovat,“ říká.

Zároveň přidává i další dvě základní pravidla, jež se tradují na finančních trzích: „Pravidlo číslo jedna zní, zachovejme klid. Pravidlo číslo dva zní, pamatujme si pravidlo číslo jedna.“

Co bude dál

Podle investičních analytiků se vždy sluší uvést, že vývoj v minulosti (ve smyslu rychlého zotavení finančních trhů) nemusí být vždy spolehlivým ukazatelem pro budoucí vývoj a výkonnost. I přesto lze ale uvést, že průměrný roční výnos následující po poklesech o více než 15 procent je 55 procent.

Nebo, že za posledních 90 let došlo na americkém akciovém trhu celkem k 41 propadům o více jak 15 procent, přičemž v 31 případech se trhům podařilo zotavit ze ztrát do jednoho roku.

„To znamená, že událost spojená s výskytem pandemie covid-19 jistě zanechá výraznou stopu v našem přemýšlení, možná i změní některé synapse v našem mozku, firmy ale i tak nepřestanou poskytovat služby a vyrábět produkty, které lidé potřebují a samozřejmě budou dále vydělávat peníze a přinášet zisky,“ vysvětluje Petr Šimčák.

A proto znovu apeluje na investory, aby zachovali chladnou hlavu a pamatovali si, že každá krize vytváří vynikající investiční příležitosti. A i v tomto případě tomu podle jeho slov nebude jinak.