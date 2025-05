Akciové trhy v reakci na Trumpova cla prudce klesají. Trump vyděsil trhy. Trump poslal světové trhy ke dnu. Takové a podobné titulky se to v médiích v posledních týdnech jenom hemží. U investorů vyvolávají nepříjemné pocity, a to i u těch ostřílenějších. A právě v takových chvílích se často dělají největší investiční chyby – v panice prodávají, nebo naopak impulzivně nakupují jen proto, že „to teď spadlo“. Jenže propad o 10 procent od maxim ještě neznamená výprodej roku. Jak se tedy v takovém případě zachovat?

Aby vládu nepřevzaly emoce

Pokud trhy náhle klesají, mohou u investorů převzít velení emoce. Zde je strategie, kterou používáme a která má jasné cíle: ochránit majetek, využít příležitosti, a hlavně zklidnit emoce.

1. tip – Zůstaňte v klidu

Historie ukazuje, že akciové trhy mají silnou tendenci se zotavit a dlouhodobě růst. Krátkodobé turbulence jsou nepříjemné, ale většinou dočasné. V největší panice vznikají nejlepší nákupy – ale jen pro ty, kdo dají emoce stranou.

2. tip – Nevybírejte, neprodávejte

Jakmile prodáte, ztráta se stane reálnou a je definitivní. V návaznosti na předešlý bod tak zmeškáte návrat trhu a nedáte šanci své investici „vyrůst zpět“ a následně ještě výš. Proto platí základní pravidlo – pokud peníze nutně nepotřebujete, nechte investice pracovat.

3. tip – Vyčkejte

Sledujte vývoj situace. Sledujte trend. Pokračuje pokles? Trhy stagnují? Nebo se již navrací zpět? Ne denní kolísání. Pokud máte poradce nebo důvěryhodný zdroj, nechte si pravidelně posílat komentář k trhu. Emoce často přebírají velení ve chvíli, kdy chybí jasné a kvalitní informace.

4. tip – Investujte podle plánu

Nemá smysl hádat dno trhu. Věšteckou kouli nemá ani nechvalně proslulé Temu. Mnohem efektivnější je mít předem připravený plán a strategii, jak se chovat při různých úrovních poklesu.

Jak postupovat při poklesech

Strategie, kterou používáme, rozděluje investici do několika částí. Díky tomu nenakupujeme naráz, unáhleně. Využijeme i případné dodatečné poklesy a průměrujeme tak nákupní cenu. A hlavně – eliminujeme vliv emocí. Pro názorný příklad uvažujme, že máme připravených 300 tisíc korun pro aktuální investici do akciového trhu.

Martin Kubát Je držitelem titulu EFP (European Financial Planner) - nejvyšší evropský titul a certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování Ve finančním a investičním poradenství se pohybuje od roku 2010 Majitel Partners privátní poradenské kanceláře ve Zlíně

Příklad: pokles do 10 procent od maxima

To se děje poměrně často. Trh je mírně levnější, ale není to výjimečná příležitost k nákupu. Pro příklad desetiprocentní sleva na oblečení nás taky většinou nevytrhne a není tak velký důvod kupovat něco, co tak nutně nepotřebujete. Mimochodem, od jaké výše jsou pro vás slevy opravdu atraktivní? Bude to hodně podobné i u investic.

Příklad: Pokles o 10 procent

V tuto chvíli je dobré být připraven. A mít důvěryhodné informace od odborníků o tom, co se děje a proč. Proto radím, nachystejte si volné prostředky, může se blížit zajímavá investiční příležitost.

Příklad: Pokles o 20 procent

Investujeme třetinu připravených peněz. Například 100 tisíc korun z celkových 300 tisíc korun. Největší část kapitálu stále držíme, protože pokles může pokračovat a teprve tehdy začne být opravdu zajímavý.

Příklad: Pokles o 30 procent

Investujeme další třetinu. Cena je už velmi atraktivní a trh často začíná panikařit – právě tehdy může být největší příležitost.

Příklad: Počkáme na další vývoj

Poslední třetinu investujeme při poklesu o dalších 5–10 procent či při případném návratu trhů do hladiny „-20 procent“.

Kolik musí trh vyrůst, abych dohnal ztráty

Historie nás učí, že se trhy vždy vrátily na své původní hodnoty. A právě z toho vychází tato strategie. Čím větší propad, tím výrazněji musí investice vyrůst, aby se vrátila na původní hodnotu. Ztrátu 10 procent doženete poměrně snadno. Stačí pouze 11procentní růst. To není nijak mimořádná investiční příležitost – spíše běžný výkyv.

Ale pokud trh klesne o 50 procent, musí se následně zdvojnásobit – vyrůst o 100 procent, abyste byli na svém. A právě tehdy se otevírá výjimečná šance pro investory, kteří mají plán, promyšlenou strategii a chladnou hlavu.

Pokles o (%) Nová hodnota Potřebný růst k návratu (%) Hodnota investice 100 000 Kč 0 % 100 0 % 100 000 Kč 10 % 90 11 % 111 000 Kč 20 % 80 25 % 125 000 Kč 30 % 70 43 % 143 000 Kč 40 % 60 67 % 167 000 Kč 50 % 50 100 % 200 000 Kč 60 % 40 150 % 250 000 Kč

Neexistuje perfektní časování, ale existuje disciplína

Cílem této strategie není „trefit dno“. To neumí nikdo. Cílem je chovat se racionálně, mít plán a řídit se jím i tehdy, když emoce radí pravý opak.

Nejtěžší chvíle na trhu jsou ty, kdy nemáte plán. Jakmile víte, že i pokles může být příležitost, že neprodáváte ve ztrátě a že investujete promyšleně, začnete se dívat na propady úplně jinak.

Trhy jsou aktuálně nervózní – ale právě to je důvod, proč se připravit. Nejen investičně, ale i mentálně.