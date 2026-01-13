Je více než pozitivní, že AI zefektivňuje rutinní procesy a přináší úspory nákladů, což je pro ekonomiku jako celek důležité. Nicméně kauza monetizace umělé inteligence je čím dál širším tématem diskuzí mezi investory.
Není ale důvod propadat pesimismu, ale rozhodně bych nevsázel v roce 2026 vše na jeden sektor. Na jedné straně nevidíme důvod domnívat se, že akciové trhy nebudou dál růst. Na straně druhé ale investoři nemohou spoléhat pouze na technologické tituly a jejich nekonečný růst.
Investiční strategie, která sází jen na „Magnificient Seven“ nebo jinou technologickou skupinu, postupně ztrácí na efektivitě a diverzifikaci. Klíčem je aktivní vyhledávání sektorů a firem, které z boomu AI profitují nepřímo, a to i tam, kde se to na první pohled nezdá.
Opomíjené sektory jako nová příležitost
Jednou z klíčových alternativních příležitostí je bankovnictví, které jako tradiční sektor může významně těžit ze snižování úrokových sazeb a podpůrné měnové politiky. Nižší sazby zvyšují poptávku po úvěrech, zlepšují ziskovost bank a vytvářejí prostor pro celkový růst tohoto sektoru.
Martin Mašát
Zdravotnictví představuje další atraktivní oblast, a to díky stabilní poptávce nezávislé na ekonomickém cyklu. Stárnutí populace a technologický pokrok navíc otevírají cestu k inovacím a novým obchodním modelům, což přináší investorům stabilitu i růstový potenciál.
V oblasti energetiky se dlouhodobě ukazuje potenciál pro stabilní dividendy i výnosy. Tento sektor navíc prochází proměnou směrem k udržitelnějším zdrojům, což přináší nové investiční příležitosti, zejména v oblasti obnovitelných energií, nemluvě o vyšší spotřebě energie.
Zajímavou možností jsou také small cap akcie, tedy akcie menších firem. Ty často nabízejí vyšší růstový potenciál než velké společnosti. V USA může jejich vývoj podpořit kombinace nižších úrokových sazeb a politické agendy zaměřené na podporu domácího podnikání, zejména v případě návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
Nakonec nelze opomenout trhy jihovýchodní Asie, jako jsou Indie, Jižní Korea či třeba Čína. Tyto regiony zažívají rychlou digitalizaci a technologickou adaptaci, díky čemuž mohou výrazně těžit z globálního boomu v oblasti umělé inteligence a technologických řešení. K tomu přispívá mladá populace, dynamické ekonomiky a rostoucí atraktivita pro zahraniční investory.
Jaké zhodnocení peněz v roce 2026 považujete za nejlepší? Hlasujte v naší anketě
Regionální diverzifikace a měnové riziko stále důležitější
Dlouho byla sázka na americké akcie primárním investičním receptem. A ano, v roce 2025 index S&P 500 vyrostl téměř o 17 %, NASDAQ dokonce o cca 21 %. Bohudík, nebo pro investory v dolarových aktivech bohužel, česká koruna vůči dolaru v roce 2025 výrazně posílila (o více než 18 %), což u pasivních investorů bez měnového zajištění prakticky smazalo absolutní zisky. Nárůst korunové hodnoty investic se tak najednou blížil ne 20 %, nýbrž byl pouze kolem nuly. To je případ investorů, kteří investovali jen do amerických ETF bez zajištění vůči koruně. Na konci roku se dostali v lokálním vyjádření prakticky zpět tam, kde byli na začátku roku.
Rozdíly v přístupu k měnovému zajištění se promítly i do výkonnosti podílových akciových fondů v korunovém vyjádření. Zatímco některé fondy prakticky stagnovaly, jiné dosáhly více než 20 % výnosu – a to právě díky kombinaci sektorové a regionální strategie a přístupu k měnovému riziku.
Zájem o investice nebývale roste. Na co sázejí běžní občané a na co boháči
Výkonnost fondů Co očekávat?
Rozpětí výkonností akciových fondů v roce 2025 bylo od zhruba 0 % až po více než 20 % ročně. Do budoucna očekáváme také pozitivní vývoj s průměrným ziskem kolem 10 %. Opět se ale výkonnost jednotlivých fondů může podstatně lišit, a to nemluvím jen o přesunu investorů mezi sektory či volatilními technologickými akciemi, ale opět může hrát roli vliv vývoje koruny.
Klíčovými faktory budou: sektorové zaměření (technologie vs. tradiční sektory), regionální diverzifikace (USA, Evropa, Asie), měnové zajištění a kvalita správy portfolia. Rok 2026 bude tedy rokem, kdy aktivní správa bude mnohem důležitější než pasivní sledování indexů.
Překvapivé výsledky loni přinesly i středoevropské trhy. Výkon akciových titulů jako ČEZ (+35 %) nebo Moneta (+60 %) ukázal, že i regionální burzy dokážou nabídnout zajímavé zhodnocení – a to i ve chvíli, kdy globální investoři více hledí na technologické megafirmy.
Rok 2025 byl lekcí pro všechny investory – technologický růst rozhodně nepřináší automaticky zisk, pasivní investice bez měnového zajištění mohou ztratit svou přidanou hodnotu a diverzifikace (sektorová i regionální) se stává nezbytností. A protože trhy dál nebudou lineárně růst, bude právě aktivní správa portfolia klíčem k úspěchu.