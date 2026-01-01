Podle prosincového Barometru spoření, který zpracovává na reprezentativní vzorku české populace agentura IBRS pro Golden Gate, je vítězem investičního apetitu Čechů pro rok 2025 cihla, tedy přesněji investice do nemovitostí. Celkem 81 procent lidí považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Meziročně je to o čtyři procenta více.
Zájem o investice nebývale roste. Na co sázejí běžní občané a na co boháči
Druhé místo, stejně jako v roce 2024, obsadilo vlastnictví pozemku, na které sází 71 procent Čechů. Třetí místo v preferenci, kam vložit volnou hotovost, si pro rok 2025 drží spořicí účty, jejichž obliba vzrostla za rok skoro o deset procent. Investice do drahých kovů vnímalo jako zajímavou příležitost 51 procent dotázaných, což je meziročně o tři procentní body více.
„Češi tradičně velmi věří nemovitostem jako nejjistější formě ochrany peněz. Výrazně za poslední rok vzrostla důvěra ve spořicí účet, ale také v drahé kovy, které lidé považují za bezpečný přístav v době inflace a krize. Cena zlata a stříbra navíc za poslední rok rekordně vzrostla a výnosy se zvedly meziročně o desítky procent,“ říká manažer zákaznické péče Golden Gate Pavel Řihák.
Dobré výsledky zaznamenaly také akcie a dluhopisy, které v roce 2025 preferovalo 41 procent Čechů. Podílové fondy naopak získaly o tři procenta nižší podporu, označilo je 39 procent oslovených. Každopádně investovat se vyplatí. Klíčové je však začít si odkládat co nejdříve, aby složené úročení mělo čas pracovat. Z pohledu času navíc platí jednoduché pravidlo: čím dříve začnete investovat, tím menší částky si můžete odkládat.
Řada lidí, především mladých, přichází na chuť také kryptoměnám, ty vzrostly o dva procentní body na 21 procent. Nechávat peníze doma pod matrací ale stále preferuje 18 procent Čechů.
A jaký je váš finanční apetit pro rok 2026? Jaké zhodnocení peněz považujete za nejlepší? Hlasujte v naší anketě. Vybrat můžete maximálně tři pro vás nejlepší možnosti.
Jaká finanční předsevzetí pro rok 2026 mají někteří odborníci
Dominik Stroukal, ekonom Metropolitní univerzity Praha
Přímo i nepřímo je finančním předsevzetím i investice do jiných aktiv, než je finanční kapitál. Investovat se dá i do vlastního vzdělání, zdraví a dobrých vztahů s rodinou a přáteli. Mé osobní finanční předsevzetí je méně se zaměřovat na ten přímočarý finanční kapitál a více zdrojů, zejména tedy toho nejvzácnějšího, času, věnovat ostatním formám investic. Častěji zavřít počítat a zahrát si s dětmi deskovku, místo filmu si zaběhat a vzít manželku na rande.
Ale přestože to zní všechno moc hezky až sluníčkově, bohužel to neznamená, že na financích nezáleží. Naštěstí rok 2026 by na trzích neměl být nijak výjimečný ani jedním směrem. Svět se pořád zmítá v geopolitické nejistotě, ale současné problémy už trhy dokázaly vstřebat. Akcie se připravují na růst, i když jen obtížně dosáhnou na dvouciferné růsty z posledních dvou let. Vypadá to tak na relativně poklidný růst. O to lepší je to příležitost pro předsevzetí v ostatních druzích investic, protože u financí bude stačit si jako předsevzetí dát vydržet v nastavené strategii a pomalu a pravidelně odkládat peníze.
Lukáš Nádvorník, vysokoškolský pedagog a autor blogu Skejwin:
Do roku 2026 mám finanční předsevzetí sledovat méně investiční zpravodajství a infotainment, který jenom kazí investiční disciplínu. I nadále budu svoje přebytky pravidelně každý měsíc směřovat do nízkonákladových ETF fondů na světové akciové indexy. Zároveň bych se rád dostal blíž lidem mimo investiční bublinu a přispěl zde k investičnímu vzdělávání.
Myslím, že v roce 2026 už nazrál čas, abychom se všichni zaměřili na náklady, které v našich investicích platíme, a racionálně si vyhodnotili, zda za zaplacené peníze dostáváme dostatečnou a skutečně využívanou službu. Jelikož každoroční poplatek 2 % nás po 40 letech investování připraví o víc než polovinu našeho budoucího majetku, jde o úvahu, která se může hodně vyplatit. V případě investic pro děti to platí dvojnásob, protože u nich je investiční horizont možná ještě delší. Přál bych si, aby se v novém roce co nejvíce lidí dozvědělo, že k některým drahým podílovým fondům existují prověřené nízkonákladové alternativy v podobě ETF, které dnes lze velmi snadno nakoupit u řady českých bank, často prostřednictvím internetového bankovnictví. Investování nikdy nebylo jednodušší a levnější.
Co jsou ETF fondy a jak se dá do nich investovat a vydělat
Heřman Kopkáně, ekonom, Fakulta podnikohospodářská VŠE:
Je dost možné, že nás čeká komplikovaný rok. Po několika ekonomicky i investičně úspěšných letech osobně vnímám nárůst nervozity z mnoha různých stran. Hlavní předsevzetí je tedy celkem jednoduché – pokud dojde k nějakému většímu výkyvu na trzích, tak nepanikařit a pokračovat v dlouhodobém plánu. To se mnohem snáze řekne, než skutečné udělá.
Pokud jste v situaci, kdy o investování teprve uvažujete, tak navzdory nejistotě začátek neodkládejte, zejména pokud máte dlouhodobější investiční horizont. Klidně začněte s menší částkou, ale začněte. Kdo to odkládá či čeká na ten „správný moment“, tak se velmi pravděpodobně jen připraví klidně i o několik let výnosů. Obecná rada do čeho investovat je víceméně pořád stejná. Naprostá většina retailových investorů s dlouhým investičním horizontem má nejlepšího šanci na dobrý výsledek, když bude pravidelně investovat relevantní částku do akciového ETF s nízkým TER, které kopíruje nějaký širší index. Ideálně přes vlastního brokera s nízkými poplatky.
Viola Hejlová, autorka blogu Mazaná matka a deskové hry pro děti „Kde se berou peníze“:
Sobě i všem ostatním bych do roku 2026 doporučila držet se jednoho naprosto základního pravidla: příjem musí být vždy vyšší než výdaje. Sama už roky používám ke sledování domácího rozpočtu aplikaci Spendee, která mi dává jasný přehled o tom, kam peníze skutečně odcházejí. Pokud však máte jen jednu banku a platíte převážně kartou, často bohatě postačí i přehledné grafy v bankovních aplikacích.
A možná zmíním i jednu konkrétní oblast, kde nám nejčastěji „utíkají“ peníze – jsou to různá předplatná s uloženou platební kartou. Právě tam se může schovávat překvapivé množství pravidelných výdajů, za které už ani nestíháme čerpat skutečnou přidanou hodnotu.
Laureen Höllge, CEO Direct Fondee:
Mé předsevzetí se týká investování a pro rok 2026 zůstává v zásadě stejné, jako v uplynulých letech. „Keep calm and carry on“, tedy nehledě na dění na trzích nadále pravidelně měsíc co měsíc posílat peníze na svůj investiční účet složený z ETF fondů. Člověk totiž občas znejistí, hlavně když se trhy dostanou do nějaké turbulence nebo když se setkávám v médiích s titulky, že „krize je na dohled“. Jak se ale ukázalo v roce 2025, i pokud se něco semele, tak nejde o nic, co by investora s dlouhodobou strategií mělo vyvést z míry. Za několik týdnů byly trhy zase na svých historických maximech.
Mé předsevzetí, které může pro ostatní posloužit jako inspirace, je tedy vytrvat a hlavně nebrat ohled na nějakou paniku či odhady toho, co se s trhem stane. Data a zkušenosti z historického vývoje trhů dokládají, že rozvaha a trpělivost se v dlouhodobém investičním horizontu vyplácejí a pokud náhodou nastane nějaký výkyv směrem dolů, tak se pokusím ještě něco navíc přihodit a nakoupit tak „ve slevě“.