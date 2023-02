Začátek roku přinesl podílovým fondům vysoké zisky

„Po chmurném výsledku roku 2022, kdy jak dluhopisové, tak akciové indexy skončily často i přes deset procent v záporu, přinesl leden naprostý opak a investoři si část loňských ztrát odmazali,“ potvrzuje obrat trendu na trzích investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.

Podle něj největší podíl na růstu cen akcií a poklesu výnosu dluhopisů, tedy růstu jejich cen, mají klesající inflační čísla. Inflace ubrala na tempu nejen v USA, ale i ve většině zemí Eurozóny. Například inflace v Německu v lednu zpomalila na úroveň 8,6 procenta, přičemž ještě loni v říjnu činila 10,4 procenta. V Americe ceny rostou o zhruba šest procent, což přimělo FED zvýšit na svém posledním jednání základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu a ne o 0,50 nebo o 0,75, jak provedl na svých předchozích jednáních.

„Výsledkem je, že investoři začali sázet na měkčí měnovou restrikci, než jak vyplývá z komunikace hlavních centrálních bank,“ tvrdí Mašát a dodává: „Blížící se konec zpřísňování měnových politik, pokles cen energií a evidentně klesající inflace jsou právě tím spouštěčem, který může vrátit optimismus na světové trhy.“

Akciové indexy otočily o 180 stupňů

Posun myšlení investorů směrem k nižším sazbám pomohl hlavně technologickému sektoru, který v roce 2022 nejvíce trpěl.

Například akcie společnosti Meta (Facebook) jen v lednu přidaly 24 procent. Investoři také silně vnímají pokles cen ropy, plynu a elektrické energie v posledních měsících. Cena plynu a ropy je o 20 procent níže, než byla před začátkem konfliktu na Ukrajině. A právě na ni reagují finanční trhy i majetek investorů v podílových fondech.

„Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v lednu okolo +5,3 procenta. Za posledních 12 měsíců ztratili investoři v průměru -3,9 procenta,“ shrnuje Mašát lednová data Partners Indexu podílových fondů.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 31. 1. 2023 leden od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK, 5,3 5,3 -3,9 18,0 28,2 98,3 38 PIF-SPEC 6,1 6,1 -7,7 9,3 6,3 32,7 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

V lednu rostly i speciálně zaměřené akciové fondy. Přidaly 6,1 procenta, což znamená, že snížily roční ztrátu na -7,7 procenta. Důvodem lepšího výkonu akciových fondů mimo hlavní trhy je prudké zotavení technologického sektoru a lepší výkonnost některých menších regionálních trhů. Například pražská burza se v lednu posunula o jedenáct procent výše.

České státní dluhopisy zdražily a fondy vydělaly

Česká meziroční inflace byla v prosinci 15,8 procenta a je více jak dvě procenta pod svými maximem. Na druhé straně ekonomové tipovali lednovou inflaci podstatně výše. Zejména kvůli ukončení vládního úsporného energetického tarifu, dalšímu růstu cen potravin a novým ceníkům obchodníků. Jejich předpoklady se potvrdily, meziroční lednová inflace skončila na úrovni 17,5 %. Spolu s Českou národní bankou se přitom ekonomové shodují v tom, že v lednu a únoru bude inflace v Česku nejspíš kulminovat a pak začne klesat.

„Důvěra v brzký pokles inflace, vysoké devizové rezervy a posilující koruna pomáhají snížit vedle inflace i výnosy státních dluhopisů. K růstu jejich cen přispíval také podobný trend v zahraničí, kde je inflace řádově níže,“ komentuje Mašát dopad aktuální situace na dluhopisový trh.

V praxi to přináší lednový pokles výnosů státních dluhopisů a růst jejich cen. Což se promítlo i do výkonností kvalitních dluhopisových fondů. Jejich průměrná hodnota v lednu vzrostla o 1,2 procenta. A za posledních 12 měsíců se tak podle Partners indexu podílových fondů dluhopisové fondy dostaly do 0,3% plusu.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 31. 1. 2023 leden od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 1,2 1,2 0,3 -3,6 -0,3 3,0 19 PIF-HY 2,6 2,6 -3,7 -3,7 2,8 23,2 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Mašát doplňuje i vývoj u fondů, které sázejí i na rizikovější dluhopisy, ale stále dluhopisy obchodované na finančních trzích. Podle něj korekce rizikových prémií související s pozitivní vlnou na akciových trzích zvedla i jejich ceny. „Proto fondy rizikových dluhopisů zvýšily svoji hodnotu o +2,6 procenta. Meziročně jsou níže o -3,7 procenta,“ upřesňuje.

Smíšené fondy následovaly ostatní aktiva

Smíšené fondy v souladu s akciovými i dluhopisovými fondy razantně rostly. Jejich průměrná hodnota se zvýšila meziměsíčně o +3,0 procenta a meziročně ztrácí -3,0 procenta.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 31. 1. 2023 leden od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 3,0 3,0 -3,0 2,9 4,5 22,8 53

Smíšené fondy investují jak do akcií, tak dluhopisů. V Česku patří mezi nejoblíbenější. Důvodem je jejich důraz na diverzifikaci investice. A právě skutečnost, že dluhopisy díky vyšším úrokovým sazbám centrálních bank přinášejí zhodnocení, je podle analytiků dobrá zpráva pro konzervativní investory.

Jak na nedávné investiční konferenci totiž uvedl ředitel investice Amundi ČR Petr Šimčák, do investování se v podobě dluhopisů a nenulových a nezáporných úrokových sazeb centrálních bank vrátila konzervativní investice a s ní i bezrizikový úrok.

„Kvalitní portfolio je jako sportovní tým. Kdo chce vyhrát, nemůže hrát jen s úročníky, tedy s akciemi, ale musí mít i defenzivu, dluhopisy. A já jsem vděčný, že díky vyšším úrokům centrálních bank jsou dluhopisy jako klasická investiční defenziva opět zpět,“ řekl doslova.