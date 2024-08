Jeden den slunce, druhý hromy. Dlouhodobí investoři nelení i navzdory konci světa

„Dlouhodobí investoři by se neměli nechat propady trhů vystrašit. To, že trhy v čase rostou, ale i propadají, je přirozená věc,“ vysvětluje ředitel investic společnosti Amundi Petr Šimčák.

Investory varuje zejména před panickými výprodeji svých portfolií v momentech, kdy ceny aktiv letí prudce dolů. Takové chování jim totiž přinese vždy jen ztrátu. Na druhé straně jsou pak ti, kteří prodávaná aktiva nakoupí se slevou, což jim v momentě, kdy trhy zase vzrostou, přinese zisk. Přesto i on připouští, že situace je složitá. A to proto, že prim v ní hrají peníze a tak i emoce.

„Když proděláme deset procent, cítíme 2x až 3x větší ,bolest‘ než radost z toho, že někde vyděláme deset procent. A to je stejné všude na světě,“ vysvětluje psychologii investování.

Co se týče dlouhodobých investorů, kteří investují v horizontu pěti, deseti a více let, pak přidává i svůj oblíbený příměr.

„Já rád používám příklad švýcarského zubaře, který chodí do práce, stará se o pacienty, vydělává peníze a o dění na trzích se nestará, ale přitom stále pravidelně investuje. Ví, že správným investováním ochrání své volné prostředky nejen před inflací, ale je i zhodnotí. A to mu úplně postačí ke štěstí,“ říká.

Také ale dodává, že to má jednu podmínku. A tím je správně nastavené a diverzifikované investiční portfolio. Zde se odvolává na známé investorské pravidlo tří třetin. V jeho podání to značí – třetina akcie, třetina nemovitosti a třetina dluhopisy plus finanční rezerva. Kdo má peníze na víc, může pak přidat alternativní investice, kam patří například investice do zlata nebo prostě do toho, co má investor rád a čemu rozumí.

Dlouhodobé investiční portfolio je stabilní

Obdobný pohled na dlouhodobé investování nabízí investiční analytik skupiny Partners Marcel Vanduch. I podle něj denní sledování vývoje na trzích nepřipadá dlouhodobým investorům, ale hlavně takzvaným traderům, obchodníkům na finančních trzích, pro které je volatilita trhů „živnou půdou“. Pro ně je právě rychlé střídání poklesu a růstu cen, tedy volatilita, příležitostí k realizování zisku. Vydělávají na rozdílech cen.

„Ale z pohledu nastavení dlouhodobých investičních portfolií se nic zásadního nemění, i když jsou trhy aktuálně zrovna jako na houpačce. Při tomto typu investování se vyhýbáme krátkodobějším spekulativním pohledům,“ vysvětluje s tím, že toto platí pro všechny klienty s dlouhodobě nastavenými investičními portfolii.

Obavy z aktuálního propadu akcií nemá. Akcie podle něj přirozeně patří mezi rizikovější, volatilnější investiční nástroje, než jsou třeba státní dluhopisy, ale také dlouhodobě nabízejí vyšší průměrný výnos. Což potvrzuje podle něj i vývoj aktuálního propadu trhů.

„Kvalitní tržní dluhopisové řešení postavené primárně z dluhopisů s investičním ratingem vykazují výkonnosti mezi 3 až 4 procenta od začátku roku. Kvalitní globální akciová řešení se širokým sektorovým rozložením se od začátku roku blíží 10procentní hranici,“ vysvětluje.

Co se týče aktuálního propadu na trzích, popisuje, jak to na nich v praxi vypadá. Za příklad dává japonský akciový index Nikkei, který zkraje srpna v jednom dni oslabil o 12,4 procenta, aby druhý den přidal 10,23 procenta. To samé platilo i pro ostatní významné světové indexy.

Volatilita na trzích je dobrá

Poněkud jiný pohled na vysokou volatilitu finančních trhů nabízí obchodní ředitel společnosti XTB Vladimír Holovka. Ta investorům rovněž nabízí dlouhodobé investice, ale velkou část jejich klientů tvoří právě tradeři, denní obchodníci na finančních trzích. A ti výkyvy trhů naopak vítají. Právě ty jim totiž nabízejí zajímavé obchodní příležitosti. Čím větší jsou v krátkém časovém úseku rozdíly mezi prodejní a nákupní cenou investičních nástrojů, tím větší šance se jim nabízí na zisk (i ztrátu, samozřejmě, pozn. red.).

„Ano, klasická okurková sezona s nudnými tržními pohyby se nám opět nedostavila ani o letošních prázdninách. Na trzích je naopak stále hodně živo. Ve světě se toho děje opravdu hodně a myslím, že právě nyní se vyplatí finanční trhy sledovat a aktivně se jich účastnit,“ tvrdí.

Dodává, že zkušenosti, které z toho mohou tradeři a investoři získat, jsou k nezaplacení. Což, jak říká, myslí doslova. „Můžete mít totiž peněz, kolik chcete, ale čas nevrátíte. Tržní situace, které se odehrávají každý den, jsou unikátní a znovu se opakovat nebudou,“ uvádí.

Upozorňuje, že propady na trzích jsou dobré i pro dlouhodobé investory, protože ti mohou nakoupit aktiva se slevou, pokud je ale využijí k nákupům. Vyjadřuje se i k propadu na trzích zkraje srpna.

„Panický výprodej mezi investory nakonec uklidnily komentáře představitelů americké centrální banky a zprávy o pokračujícím optimistickém výhledu institucionálních investorů,“ shrnuje a za příklad toho, jak to chodí na finančních trzích, uvádí následný výkyv indexu VIX, takzvaného indexu volatility.

Ten v době pádu ukazoval na „konec světa“, aby následný den přidal hned několik bodů a všechno bylo opět „v tom nejlepším pořádku“. Ostatně ne nadarmo se tomuto indexu, který je založen na založen na vývoji opcí akciové indexu S&P 500, podle něj přezdívá „index strachu“.