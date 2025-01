KOMENTÁŘ: Kdo loni vydělal na investicích a kde jsou letošní šance

Část 1/2

V roce 2024 se dařilo takřka všem burzovním i neburzovním investicím. Nejvyšší zhodnocení přinesly akcie, zlato nebo Bitcoin. Nadprůměrné výnosy zaznamenaly také dluhopisové fondy. Opět začaly růst ceny bytů. Lehce nadprůměrné výnosy vykáže také většina nemovitostních fondů a private equity fondů. Loni v podstatě nešlo šlápnout vedle, s výjimkou latinské Ameriky nebo amerických dluhopisů s delší splatností.

Rok 2024 byl investorům mimořádně nakloněn (a rok 2023 také), takže pro rok 2025 bych byl logicky v očekáváních skeptičtější. Ačkoliv všechny prognózy jsou aktuálně příznivé, selský rozum nabádá k obezřetnosti. Po dvou letech žní je potřeba počítat s tím, že přijdou i horší časy a připravit se na to. Kdy, to netuším. Ale historie nás učí, že zejména u burzovně obchodovaných aktiv zpravidla přichází propad ve chvíli, kdy ho nikdo nečeká.

Jan Traxler Je privátní investiční poradce a partner společnosti Long Capital

Je jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest.

Je odborným garantem portálu Nemovitostní fondy.cz a FKI-fondy.cz.

Je autorem řady odborných článků.

Hlavní rizika vnímám v další eskalaci geopolitického napětí, speciálně v hybridní válce mezi Čínou a USA. Třaskavý koktejl bublá nadále také na Blízkém východě a kolem Perského zálivu.

Inflace na ústupu, úrokové sazby klesají

Míra inflace v ČR i ve světě v uplynulých dvou letech výrazně poklesla a centrální banky loni postupně začaly snižovat úrokové sazby. Česká národní banka snížila repo sazbu ze 7 % na 4 %. Evropská centrální banka ze 4,50 % na 3,15 % a americký Fed z 5,50 % na 4,50 %.

Nicméně rizika zůstávají spíše pro-inflační než proti-inflační, takže centrální banky budou udržovat úroky na vyšší úrovni, než jsme byli zvyklí v předchozí dekádě. Fed například avizoval, že počítá v příštím roce pouze s dvojím snížením úrokových sazeb na 4 %. Přetrvávají oprávněné obavy, že by v důsledku pokračující deglobalizace a sílícího protekcionismu mohla přijít další vlna zvýšené inflace.

Akcie nezdravě drahé

V roce 2024 rostly ceny akcií na burze již druhým rokem nebývalým tempem, a to prakticky všude ve světě a napříč všemi sektory, i když tahounem růstu byly nadále zejména američtí technologičtí giganti (NVIDIA +171 %, Broadcom +108 %, Tesla +63 %, Meta Platforms +65 %, Amazon +44 %, Alphabet +36 %, Apple +30 %, Microsoft +12 %). Hodnota globálního akciového indexu MSCI World stoupla v uplynulém roce o 25 % (v eurech). Hodnota amerického indexu S&P 500 stoupla o 23 % (v dolarech). Rovněž i většina akciových fondů a ETF vykázala za rok 2024 výnos kolem 20-25 %.

Zejména americké akcie, jakožto dlouhodobý tahoun růstu, se aktuálně jeví nezdravě drahé. Ceny akcií na burze již druhý rok rostou o dost rychlejším tempem než ziskovost firem. Díky tomu jsou akcie relativně dražší a dražší, což výrazně snižuje jejich budoucí výnosový potenciál. A roste riziko, že po letech přijde zase nějaký propad. Průměrné P/E indexu S&P 500 vychází na 30 (tedy investoři si kupují podíl na firmách za třicetinásobek jejich ročních zisků).

Že jsou nyní americké akcie relativně velmi drahé, o tom svědčí i jejich historicky extrémně nízký průměrný dividendový výnos, pouhých 1,21 % podle dividend za poslední rok. Podobně nízké číslo vykazovaly americké akcie pouze jedinkrát v historii, a to v roce 2000, kdy v následujících dvou letech spadla hodnota indexu S&P 500 o 40 %.

Tím však nechci hned přivolávat propad na akciových trzích. Jen považuji za důležité upozornit na nezdravé přehřátí amerického akciového trhu a přinejmenším jeho omezený budoucí výnosový potenciál. Zároveň je dobré mít na paměti, že propad na trzích přichází vždy nečekán a nezván, když něco neočekávaného spustí paniku mezi investory. Nedá se to nikdy spolehlivě predikovat.

Štafetu přebírají americké dluhopisy

České dluhopisové fondy mají za sebou mimořádné dva roky, kdy s očekáváním poklesu úrokových sazeb klesaly výnosy do splatnosti, a tudíž rostla tržní cena dluhopisů. Kupříkladu výnos do splatnosti u desetiletých českých státních dluhopisů poklesl za uplynulé dva roky z 6 % p.a. na 4 % p.a. Díky tomu většina českých dluhopisových fondů vykázala druhý rok po sobě mimořádné zhodnocení kolem 6–10 %. To nejlepší už ale dnes mají dluhopisové fondy v ČR za sebou.

Neočekává se, že by nyní centrální banky nějak dramaticky dál snižovaly úrokové sazby, úroky zůstanou delší dobu zvýšené, takže i výnosy do splatnosti dluhopisů už nemají moc prostor klesat. Díky tomu by dluhopisové fondy měly nyní vykazovat poměrně stabilní výkonnost kolem 3–7 % p.a. (podle rizikovosti dluhopisů).

Nejatraktivnější se nyní jeví dluhopisové trhy v USA. Státní dluhopisy v USA mají dnes čtyřnásobný yield (výnos z úroků) oproti akciím (výnos z dividend), což je historická rarita. Dá se očekávat, že během roku 2025 budeme svědky přesunu části kapitálu v USA z akciových trhů na dluhopisové, zejména u penzijních fondů a jiných institucionálních investorů.

Co čekat od nemovitostí, nemovitostních fondů, měnových kurzů, zlata a bitcoinu? Čtěte na další stránce.