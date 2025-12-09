Podílové fondy, do kterých investují Češi, v listopadu stagnovaly. Zářily jen komodity

Daniel Tácha
Listopad přinesl na finanční trhy náznak dlouho očekávané korekce ceny akcií, růst tržních úrokových sazeb nebo posílení koruny. To vše se promítlo i do výkonu podílových fondů, do kterých investují české domácnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Jak vyplývá z Partners Indexu podílových fondů, letos v listopadu zůstaly podílové fondy víceméně na svém. Investice v nich na hodnotě neztrácely, ani nepřidávaly, prostě stagnovaly. Což platí jak pro akciové, tak dluhopisové i smíšené podílové fondy.

„Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v listopadu kolem nuly,“ potvrzuje investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát.

Podle něj je ale výkonnost akciových podílových fondů za posledních 12 měsíců stále dobrá. V listopadu činila +6,8 procenta.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
30.11. 2025listopadOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK0,08,86,841,158,797,737
PIF-SPEC-0,122,121,058,565,2101,814
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

A to i přesto, že skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony, či sektory, vykázala v listopadu mírný pokles o jednu desetinu procenta. Ale i zde podle Mašáta platí, že meziročně jsou i tyto fondy ve výrazném plusu. „Za posledních dvanáct měsíců přidaly nadprůměrných 21,1 procenta,“ vysvětluje analytik.

Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy přitom připisuje z velké části výkonnosti středoevropských akcií. A má pravdu, jen index PX pražské burzy vzrostl za poslední rok asi o 48 procent, a to v tomto růstu není započítán dividendový výnos indexu.

Riziko na finančních trzích: Umělá inteligence vládne všem

Jak si stály v listopadu dluhopisové fondy

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo podobně nevýrazné jako u akciových fondů. I v tomto případě „brousilo“ nulu. Za posledních 12 měsíců jsou tak konzervativní dluhopisové fondy pouze o +1,7 procenta výše.

„Za tím je především pokles cen, zlevnění dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity státních rozpočtů v Evropě, USA, ale i v Asii a nejistota ohledně inflace,“ vysvětluje Mašát. Podle něj fondy rizikových dluhopisů v listopadu dokonce poklesly o -0,2 procenta, i když meziročně jsou stále výše o +3,4 procenta.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
30. 11. 2025listopadOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH0,02,11,714,59,510,916
PIF-HY-0,23,23,422,016,832,221
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Vývoj na trhu českých státních dluhopisů kopíroval zahraniční růst výnosů. „Dlouhodobé výnosy na tuto situaci reagovaly nervózně a prozatím se stále pohybují u nejvyšších hodnot za poslední dva roky,“ tvrdí Mašát.

Většina mladých už investuje a bydlení je jejich životní cíl. Dělí se ale do dvou skupin

Komodity pomohly smíšeným fondům

Takzvané smíšené fondy, které kombinují v portfoliu akcie, dluhopisy a další aktiva, jako jsou třeba komodity, rovněž nepřinesly v listopadu žádné solidní zhodnocení. A to i přesto, že na trzích dál výrazně rostly ceny komodit. Akcie a dluhopisy strhly jejich výkon dolů. I tak ale zůstávají tyto fondy za posledních 12 měsíců v zisku +5,3 procenta.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
30 .11. 2025listopadOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX0,06,35,325,326,434,743
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.

Podle Mašáta i tak ale komodity odvedly dobrou práci. Zabránily tomu, aby se smíšené strategie při nevýrazných akciových a dluhopisových výsledcích dostaly v listopadu do záporu. Trvalou komoditní hvězdou je, jak říká, zejména zlato.

„Zlato samo o sobě přidalo za posledních 12 měsíců +60 procent. V české koruně to bylo okolo 38 procent, díky poklesu hodnoty dolaru. Za růstem ceny zlata stojí agresivní politika prezidenta USA Donalda Trumpa, kdy se část investorů odvrací od dolaru a také přesun malé části devizových rezerv některých centrálních bank z dolarových aktiv do zlata,“ vysvětluje Mašát.

Jeho slova potvrzuje i komoditní specialista, vedoucí analytik XTB Jiří Tyleček. Ten navíc upozorňuje, že to není jen zlato, ale třeba i stříbro.

„Cena stříbra jen za posledních 12 měsíců stoupla o 83 procent,“ vysvětluje. Dodává ale, že stříbro po dalším více než týdenním růstu první dny v prosinci znovu kleslo o necelé procento a jeho cena se dostala opět pod 60 amerických dolarů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Důchody 2026: Kolik vám přidá valorizace a nový výpočet minimálních penzí

ilustrační snímek

Všechny penze se od ledna zvýší. Lednová valorizace přinese průměrnému starobnímu důchodci přilepšení o 668 korun. Kdo je v předčasné penzi získá navíc ale jen 240 korun. Vzrostou i všechny minimální...

S darováním nemovitosti se pojí daňová povinnost. Jaká pravidla je dobré znát?

darování nemovitosti

Převod je rychlý a nabízí možnost určit přesně, kdo co dostane. To jsou hlavní důvody, proč lidé stále častěji přemýšlí o rozdělení rodinného majetku ještě za života formou daru. Stále častěji sahají...

Dobrá kombucha má bublinku a nelepí vám pusu cukrem, říká Michal Ďuriník

Michal Ďuriník, Loklok

Nápad pustit se do byznysu s kombuchou dostal během let strávených na doktorátu v Sydney, kde na ni narážel doslova na každém rohu. „Nebyla to ale ta zvláštní houba, kterou jsem si pamatoval z...

Za perníčkové řemeslo získala tři zlaté medaile. O tajné recepty se teď dělí s lidmi

Lenka Přibylová

Studnické perníčky patří k vyhlášené a oceňované značce. Lenka Přibylová za ně získala řadu ocenění a toto řemeslo se stalo jejím životním koníčkem. Čerpá z něj energii a předává ji dál. Své tajné...

Při spoření na důchod neplatí kouzla, ale matematika. Znáte nové možnosti?

Advertorial
Při spoření na důchod neplatí kouzla, ale matematika. Znáte nové možnosti?

V posledních měsících se o tom mluví stále častěji. Staré penzijní připojištění už jednoduše nestačí. Média upozorňují na nízké výnosy, odborníci doporučují přechod na moderní doplňkové penzijní...

Hypotéky přešlapují na místě. Ceny bytů rostou, stoupá podíl nájemního bydlení

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Úrokové sazby hypoték letos klesly jen o tři desetiny procentního bodu a závěr roku přinesl podle Swiss Life Hypoindexu stagnaci na úrovni 4,91 %. Ani příští rok se neočekávají dramatické změny,...

9. prosince 2025

Podílové fondy, do kterých investují Češi, v listopadu stagnovaly. Zářily jen komodity

Ilustrační snímek

Listopad přinesl na finanční trhy náznak dlouho očekávané korekce ceny akcií, růst tržních úrokových sazeb nebo posílení koruny. To vše se promítlo i do výkonu podílových fondů, do kterých investují...

9. prosince 2025

Mámy chtějí pracovat. Ale firmy mrhají talenty

Kristýna Cejnarová (vlevo) a Lucie Bášová - zakladatelky projektu MUMDOO

Dvě bývalé kolegyně z nadnárodní korporace se při mateřské snažily najít práci odpovídající jejich specializaci a volné kapacitě, ale rychle narazily. „Nenechaly jsme se však odradit,“ říkají...

8. prosince 2025

Za perníčkové řemeslo získala tři zlaté medaile. O tajné recepty se teď dělí s lidmi

Lenka Přibylová

Studnické perníčky patří k vyhlášené a oceňované značce. Lenka Přibylová za ně získala řadu ocenění a toto řemeslo se stalo jejím životním koníčkem. Čerpá z něj energii a předává ji dál. Své tajné...

7. prosince 2025

Dobrá kombucha má bublinku a nelepí vám pusu cukrem, říká Michal Ďuriník

Michal Ďuriník, Loklok

Nápad pustit se do byznysu s kombuchou dostal během let strávených na doktorátu v Sydney, kde na ni narážel doslova na každém rohu. „Nebyla to ale ta zvláštní houba, kterou jsem si pamatoval z...

6. prosince 2025

Důchody 2026: Kolik vám přidá valorizace a nový výpočet minimálních penzí

ilustrační snímek

Všechny penze se od ledna zvýší. Lednová valorizace přinese průměrnému starobnímu důchodci přilepšení o 668 korun. Kdo je v předčasné penzi získá navíc ale jen 240 korun. Vzrostou i všechny minimální...

5. prosince 2025

Hypotéka po padesátce? Banky se jim nebrání, má to však určitá „ale“

ilustrační snímek

Úvěry na pořízení nového bydlení nejsou zdaleka jen doménou mladších lidí. Stále častěji po nich sahají i padesátníci, přičemž jejich podíl v čase pomalu roste. Banky k jejich žádostem o hypotéku...

5. prosince 2025

S darováním nemovitosti se pojí daňová povinnost. Jaká pravidla je dobré znát?

darování nemovitosti

Převod je rychlý a nabízí možnost určit přesně, kdo co dostane. To jsou hlavní důvody, proč lidé stále častěji přemýšlí o rozdělení rodinného majetku ještě za života formou daru. Stále častěji sahají...

4. prosince 2025

Advokát radí, jak získat patřičné odškodnění, když utrpíte pracovní úraz

Zbyněk Drobiš, advokát

V loňském roce bylo zaměstnavatelům nahlášeno téměř 44 tisíc pracovních úrazů. Údaje za letošní rok zatím nejsou k dispozici – Český statistický úřad je zveřejní až po skončení roku 2025. Pokud jste...

4. prosince 2025

Při spoření na důchod neplatí kouzla, ale matematika. Znáte nové možnosti?

Advertorial
Při spoření na důchod neplatí kouzla, ale matematika. Znáte nové možnosti?

V posledních měsících se o tom mluví stále častěji. Staré penzijní připojištění už jednoduše nestačí. Média upozorňují na nízké výnosy, odborníci doporučují přechod na moderní doplňkové penzijní...

3. prosince 2025

Kyberšmejdi útočí stále víc. Vydávají se i za faráře a z lidí vylákají přes miliardu ročně

ilustrační snímek

Vynalézavost kyberšmejdů nezná hranic, vydávají se za investiční experty, známé osobnosti nebo i faráře. Častěji starší lidé jim pak důvěřují a vpustí je do svého účtu nebo jim peníze sami pošlou....

3. prosince 2025

Mladí o penzijko moc nestojí. Příspěvek státu by se měl zvyšovat častěji, míní odborník

Jan Charouz

Od ledna 2026 se prodlouží věk odchodu do penze. Pokud nedojde s nástupem nové vlády ke změně, lidé narození v roce 1966 a mladší půjdou do důchodu později než v 65 letech a státní penze budou...

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.