Jak vyplývá z Partners Indexu podílových fondů, letos v listopadu zůstaly podílové fondy víceméně na svém. Investice v nich na hodnotě neztrácely, ani nepřidávaly, prostě stagnovaly. Což platí jak pro akciové, tak dluhopisové i smíšené podílové fondy.
„Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v listopadu kolem nuly,“ potvrzuje investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát.
Podle něj je ale výkonnost akciových podílových fondů za posledních 12 měsíců stále dobrá. V listopadu činila +6,8 procenta.
|30.11. 2025
|listopad
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-AK
|0,0
|8,8
|6,8
|41,1
|58,7
|97,7
|37
|PIF-SPEC
|-0,1
|22,1
|21,0
|58,5
|65,2
|101,8
|14
- PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
- PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)
A to i přesto, že skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony, či sektory, vykázala v listopadu mírný pokles o jednu desetinu procenta. Ale i zde podle Mašáta platí, že meziročně jsou i tyto fondy ve výrazném plusu. „Za posledních dvanáct měsíců přidaly nadprůměrných 21,1 procenta,“ vysvětluje analytik.
Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy přitom připisuje z velké části výkonnosti středoevropských akcií. A má pravdu, jen index PX pražské burzy vzrostl za poslední rok asi o 48 procent, a to v tomto růstu není započítán dividendový výnos indexu.
Jak si stály v listopadu dluhopisové fondy
Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo podobně nevýrazné jako u akciových fondů. I v tomto případě „brousilo“ nulu. Za posledních 12 měsíců jsou tak konzervativní dluhopisové fondy pouze o +1,7 procenta výše.
„Za tím je především pokles cen, zlevnění dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity státních rozpočtů v Evropě, USA, ale i v Asii a nejistota ohledně inflace,“ vysvětluje Mašát. Podle něj fondy rizikových dluhopisů v listopadu dokonce poklesly o -0,2 procenta, i když meziročně jsou stále výše o +3,4 procenta.
|30. 11. 2025
|listopad
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-DLUH
|0,0
|2,1
|1,7
|14,5
|9,5
|10,9
|16
|PIF-HY
|-0,2
|3,2
|3,4
|22,0
|16,8
|32,2
|21
- PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
- PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů
Vývoj na trhu českých státních dluhopisů kopíroval zahraniční růst výnosů. „Dlouhodobé výnosy na tuto situaci reagovaly nervózně a prozatím se stále pohybují u nejvyšších hodnot za poslední dva roky,“ tvrdí Mašát.
Komodity pomohly smíšeným fondům
Takzvané smíšené fondy, které kombinují v portfoliu akcie, dluhopisy a další aktiva, jako jsou třeba komodity, rovněž nepřinesly v listopadu žádné solidní zhodnocení. A to i přesto, že na trzích dál výrazně rostly ceny komodit. Akcie a dluhopisy strhly jejich výkon dolů. I tak ale zůstávají tyto fondy za posledních 12 měsíců v zisku +5,3 procenta.
|30 .11. 2025
|listopad
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-MIX
|0,0
|6,3
|5,3
|25,3
|26,4
|34,7
|43
- PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.
Podle Mašáta i tak ale komodity odvedly dobrou práci. Zabránily tomu, aby se smíšené strategie při nevýrazných akciových a dluhopisových výsledcích dostaly v listopadu do záporu. Trvalou komoditní hvězdou je, jak říká, zejména zlato.
„Zlato samo o sobě přidalo za posledních 12 měsíců +60 procent. V české koruně to bylo okolo 38 procent, díky poklesu hodnoty dolaru. Za růstem ceny zlata stojí agresivní politika prezidenta USA Donalda Trumpa, kdy se část investorů odvrací od dolaru a také přesun malé části devizových rezerv některých centrálních bank z dolarových aktiv do zlata,“ vysvětluje Mašát.
Jeho slova potvrzuje i komoditní specialista, vedoucí analytik XTB Jiří Tyleček. Ten navíc upozorňuje, že to není jen zlato, ale třeba i stříbro.
„Cena stříbra jen za posledních 12 měsíců stoupla o 83 procent,“ vysvětluje. Dodává ale, že stříbro po dalším více než týdenním růstu první dny v prosinci znovu kleslo o necelé procento a jeho cena se dostala opět pod 60 amerických dolarů.