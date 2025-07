KOMENTÁŘ: Cla, daně, inflace a válka. Co čekat od investic?

V uplynulých týdnech ovlivnily globální finanční trhy především tři hlavní oblasti: měnová politika centrálních bank, schválení amerického daňového zákona a eskalace konfliktu na Blízkém východě, zejména mezi Izraelem, USA a Íránem. Samozřejmě není vyřešena ani situace ohledně nových celních sazeb.

Centrální banky se do uvolňování měnových politik moc nehrnou

Evropská centrální banka na začátku června snížila klíčové sazby o 0,25 procenta, resp. depozitní sazba spadla již na 2 procenta, a podle vyjádření prezidentky ECB Christine Lagardeové se banka dostala na konec cyklu snižování sazeb.

Martin Mašát Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000. Je ekonomem skupiny Partners.

Vzhledem k inflačním rizikům plynoucích z potenciálních cel a z větší emisní aktivity států kvůli slibu na růst výdajů na obranu dluhopisové trhy nijak výrazně nereagovaly a ceny dluhopisů v průměru spíše klesly.

Ve složité situaci je také Česká národní banka, kde se inflační čísla postupně zvýšila z 1,8 procenta v dubnu na červnovou inflaci 2,9 procenta. Guvernér ČNB Aleš Michl tato rizika citlivě vnímá a proto potvrdil, že současná 3,5procentní základní sazba se nebude po nějakou dobu pravděpodobně snižovat. Tento vývoj také příliš nepodpořil ceny dluhopisů a dluhopisové fondy mírně ztrácely.

Akcie rostou všemu navzdory

Co se týče Trumpových cel, čeká se, kdy by se v červenci měly objevit první bilaterální dohody jednotlivých států s USA o výši nových cel. Velkou událostí bylo schválení zcela nového daňového zákona z pera Trumpovy administrativy. Takzvaný „velký krásný zákon“ (Big Beautiful Bill) je několikasetstránkový dokument, který má potenciál výrazně ovlivnit spotřebu v USA, ale řeší také sociální výdaje a umožňuje ukládat další daně na zahraniční firmy nad rámec mezinárodních dohod, což může být další velký strašák vedle cel.

Když k tomu přidáme útok Izraele v kooperaci s USA na íránská jaderná zařízení, která výrazně zvyšují nejistoty ohledně cen ropy a situace na Blízkém východě, očekával by normální analytik spíše korekci vysokých cen akcií. Nicméně akciové trhy v USA jen za červen vzrostly asi o 5 procent. Dařilo se i nerozvinutým trhům a celkově index světových akcií poskočil o 4,2 procenta.

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v červnu okolo +1,1 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na +5,4 procenta. Vyplývá to z Partners Indexu fondů za červen. Zaostávání akciových fondů za globálními indexy je dáno především nižší mírou zajištění dolaru ve fondech, který jen v letošním roce ztratil kolem 14 procent své hodnoty.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 30.6. 2025 červen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 1,1 1,6 5,4 41,4 65,9 85,4 37 PIF-SPEC 2,3 10,6 10,1 50,9 65,2 69,2 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v červnu růst o 2,3 procenta. Meziročně jsou výše o solidních 10,1 procenta. V této skupině se nachází fondy, které mají akciové specifické strategie i výsledky, a právě nadprůměrný růst akcií nerozvinutých zemí a jejich silnější měny podpořily lepší výkonnost této kategorie.

Ceny dluhopisů pod tlakem cel a dluhů

Výnosy dluhopisů se již nějakou dobu drží relativně vysoko a hledají záminku, proč by měly klesnout. Brzdí je v tom právě určité riziko, že potenciální cla zvýší inflaci a také to, že se bude vydávat více dluhů. Evropu do větších dluhů tlačí nutnost pokrýt nové investice do obrany a USA si zase schválilo „velký krásný zákon“, který snižuje daňové výnosy, což má vliv na deficit.

České dluhopisové trhy navíc nepotěšila ani inflace a vyjádření guvernéra Michla. Navíc se blíží volby. To znamená nárůst výdajů a do budoucna nejistotu, co se bude dít po volbách. Trochu jiná je situace u rizikovějších dluhopisů, které kopírovaly ceny akcií. Optimismus na akciových trzích se přelil i do nižších výnosů korporátních dluhopisů, které zaznamenaly lepší výkonnost oproti státním dluhopisům.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 30.6. 2025 červen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH -0,1 1,5 3,7 17,2 9,1 11,7 16 PIF-HY 0,6 1,5 5,5 26,4 21,6 29,4 21

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za uplynulý měsíc bylo -0,1 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy o +3,7 procenta výše. Fondy rizikových dluhopisů podle očekávání rostly rychlejším tempem a červen zakončily s výkonností +0,6 procenta. Meziročně jsou výše o +5,5 procenta.

Smíšené strategie vydělávaly na akciích

Smíšené strategie s větší vahou nerozvinutých trhů a menší expozicí na dolar vydělávaly nejvíce. Ty vyváženější s podstatnou dluhopisovou složkou měly sice nižší volatilitu, ale relativně ztrácely.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 30.6. 2025 červen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 0,9 2,1 4,9 24,9 27,4 28,4 43

V průměru vyvážené fondy meziměsíčně rostly o +0,9 procenta a meziročně jsou +4,9 procenta v zisku. Zde se jedná i o mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity a různé váhy akcií a dluhopisů.