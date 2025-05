Dnes je už zase všechno jinak, protože USA s Čínou se dohodly na clech v řádu nižších desítek procent. A odložily platnost drakonických cel přes sto procent. Trhy se však uklidnily již v půlce dubna a ceny akcií se vrátily takřka na původní hodnoty. Svou roli v tom ale sehrála i výsledková sezona firem. To se projevilo i mírnějším propadem výkonu podílových fondů nabízeních v České republice, jak dokládá Partners Index podílových fondů (PIPF).

„Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v dubnu okolo -2,3 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců spadla na 3,1 procenta,“ shrnuje vývoj hodnoty majetku v podílových fondech investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 30.4. 2025 duben Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK -2,3 -4,5 3,1 23,5 64,0 70,7 37 PIF-SPEC -2,1 3,6 7,0 33,9 62,3 49,8 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Co se týče hospodářských výsledků firem, podle něj solidní výsledky reportovala například společnost Microsoft. Dařilo se i bankovnímu sektoru v čele s Bank of America. Naopak horší čísla reportovaly firmy ze sektoru běžné spotřeby, jmenovitě například McDonald’s, kde je patrné určité ochlazení spotřeby v USA.

„Regionálně se od začátku roku stále daří evropským a překvapivě silná čísla mají středoevropské akcie,“ doplňuje Mašát.

I tak ale skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony, kam patří střední a východní Evropa, či vybrané konkrétní sektory, vykázala v dubnu pokles pouze -2,1 procenta.

„Meziročně jsou o solidních 7,0 procenta výše,“ uvádí Mašát a dodává, že například index pražské burzy PX přidal za první čtyři měsíce roku nadprůměrných 14 procent.

Útěk do bezpečí posunul dluhopisy výše

V klidu v dubnu nenechal americký prezident Donald Trump ani dluhopisové trhy. Ty zaznamenaly příliv kapitálu právě z obav z eskalace celní války USA nejenom s Čínou. Investoři se stahovali z akcií, ale i z rizikových aktiv, jako jsou například kryptoměny. Rovněž rostla cena zlata, která ale klesla okamžitě poté, kdy USA a Čína oznámily společnou dohodu o clech. A v dubnu se dařilo i dluhopisům.

„V dobách nejistoty a zvýšeného rizika se investoři přesouvají do jistoty. To bylo jedním z hlavních důvodů, proč počátkem dubna dluhopisové výnosy klesaly, zatímco jejich ceny rostly,“ vysvětluje Mašát.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů tak v dubnu činilo 0,8 procenta. To znamená, že za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy o 4,8 procenta výše.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 30.4. 2025 duben Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 0,8 1,5 4,8 15,4 10,8 10,1 16 PIF-HY 0,1 0,0 5,3 17,3 24,8 26,0 21

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Slabší výsledek ale vykázaly fondy rizikových dluhopisů. Ty podle očekávání reagovaly na volatilitu cen akcií a sotva udržely svoji hodnotu s výkonností +0,1 procenta. Meziročně i tak stále přidávají 5,3 procenta.

Mašát ale upozorňuje na to, že o poznání horší situace panuje u amerických dluhopisů. Ty v dubnu zaznamenaly vlnu výprodejů. Důvodem byla opět hrozba cel, ale i rostoucí dluh USA. Ceny amerických dluhopisů tak klesly, stejně jako vzrostly jejich výnosy. „Bohužel, centrální banky nemají v poslední době příliš silný vliv na dlouhodobé výnosy,“ doplňuje Mašát.

Smíšené podílové fondy a jejich výsledek

V dubnu ztrácely na ceně nejen akcie, ale i například i ropa. Nepřekvapivě rostla cena zlata, jejíž hodnotu na druhou stranu srážela propad hodnoty dolaru, který od počátku roku ztratil skoro devět procent své hodnoty. Po oznámení dohody o clech mezi USA a Čínou ale dolar opět posílil.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 30.4. 2025 duben Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX -0,4 -0,8 4,6 16,4 27,4 22,5 43

„V dubnu smíšené podílové fondy, které mají v portfoliu jako dluhopisy, tak akcie, ale třeba i komodity, meziměsíčně klesly o -0,4 procenta a meziročně jsou 4,6 procenta v zisku,“ říká Mašát.

Podle něj aktuální dohoda mezi USA a Čínou o clech přinese větší stabilitu nejen do mezinárodního obchodu, ale i na finanční trhy. Jako určitou vlaštovkou ve zlepšení uvádí Mašát index sledující světové akciové trhy MSCI World, který už v dubnu dokonce přidal 0,7 procenta. To se stalo i přesto, že většina světových indexů propadla a například americký technologický index NASDAQ ztratil od poloviny února do poloviny dubna přes 22 procent. To je ale nyní opět už jen minulostí.