Burzy mají za sebou pozitivní leden. Posílily akcie i dluhopisy

Finanční trhy většinu opatření Donalda Trumpa, jako jsou cla či podpora kryptoměnám, už zacenily do cen aktiv už před jeho oficiálním nástupem do prezidentského úřadu. A jak říká investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát, bylo nakonec příjemným překvapením, že intenzita Trumpových kroků nebyla pro trhy drtivá.

„Profitovaly z toho hlavně evropské akcie, jejichž ceny překvapivě překonaly růst cen amerických akcií. Evropský index Eurostoxx 50 povyrostl v lednu o nevídaných osm procent, kdežto americký široký akciový index S&P 500 pouze o 2,7 procenta,“ vysvětluje.

Trhy minulý měsíc zaznamenaly i značný výkyv u technologických akcií. To se stalo poté, kdy čínská společnost DeepSeek zprovoznila chat založený na umělé inteligenci (AI). A současně oznámila, že náklady na jeho vývoj i energetické náklady na jeho provoz jsou podstatně nižší, než jaké uvádí americká konkurence.

„Pokud by se čínské systémy ukázaly jako dlouhodobě udržitelné, mohlo by to znamenat zásadní posun ve vnímání nákladů na vývoj AI a otevřít diskusi o efektivnějším využití výpočetních zdrojů,“ okomentovali situaci analytici společnosti Amundi z tematického podílový fond zaměřeného na investice do AI.

Nástup DeepSeek měl ale významný dopad na ceny akcií velkých amerických technologických společností. Investoři začali mimo jiné pochybovat o vysokém ocenění akcií technologických společností, jako je Nvidia. Akcie amerického výrobce čipů pro AI se dokonce v jednu chvíli propadly o 17 procent a hodnota firmy na burze poklesla o 600 miliard dolarů (asi 14 bil. Kč).

Jak si stály podílové fondy v lednu

I přes všechny veletoče, které přišly Trumpem, investoři do podílových fondů svůj majetek v nich letos v lednu zhodnotili. Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se podle Partners indexu podílových fondů pohybovala v lednu okolo 3,9 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou investoři v plusu v průměru 17,2 procenta.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 31.1. 2025 leden Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 3,9 3,9 17,2 28,8 51,8 98,0 37 PIF-SPEC 4,2 4,2 15,3 20,7 42,9 64,0 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v lednu pozitivní výkonnost 4,2 procenta. Meziročně jsou výše o 15,3 procenta. V této skupině se nacházejí fondy, které mají specifické strategie i výsledky, a právě sázky na středoevropské trhy pomohly v lednu překonat hlavní akciové indexy.

„Nicméně celoročně tyto fondy v průměru na hlavní trhy nestačí, a to díky chabému výsledku nerozvinutých trhů v Jižní Americe a Asii,“ uvádí Martin Mašát.

Podle něj se v lednu ale ukázaly jako příjemné překvapení akciové trhy ve střední Evropě. Polský akciový index WIG vyskočil nahoru skoro o deset procent. A nenechala se zahanbit ani česká burza, kde akcie ČEZ zvedly cenu o více než jedenáct procent.

Dluhopisové a smíšené podílové fondy

Zvýšená volatilita na akciových trzích a mnoho nejistot z kroků prezidenta Trumpa rovněž motivovala mnoho investorů k volbě méně rizikových aktiv. Přirozeně z toho profitovaly dluhopisové fondy. Ty se po počáteční váhání a prosincové korekci necelé procento

„Leden byl o zvýšené poptávce po konzervativních dluhopisech, čímž jsou míněny české státní dluhopisy, které zaznamenaly růst cen, respektive pokles jejich výnosů. Zvýšená rizika akciových trhů naopak vedla ke stagnaci či poklesu cen rizikových dluhopisů,“ vysvětluje Martin Mašát.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 31.1. 2025 leden Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 0,8 0,8 4,0 12,5 9,2 9,3 16 PIF-HY 0,4 0,4 6,6 12,2 15,0 29,5 21

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Tak jako tak průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc činilo 0,8 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní fondy o čtyři procenta výše. Fondy rizikových dluhopisů nereagovaly tolik na pokles výnosu bezrizikových státních dluhopisů a přidaly za měsíc 0,4 procenta. Meziročně jsou výše o 6,6 procenta.

Smíšené strategie a smíšené fondy, které kombinují hlavně akcie a dluhopisy, profitovaly jak ze své akciové části, tak z konzervativní. Výsledná výkonnost byla dána především vahou dynamické složky a jejím směřováním. Smíšené fondy dosáhly v lednu průměrné výkonnosti kolem 1,7 procenta a meziročně jsou o 9,1 procenta výše.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 31.1. 2025 leden Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 1,7 1,7 9,1 15,2 22,1 29,5

„Nevýhodou byly tentokrát americké akcie a technologický sektor. Co se týče konzervativní složky, bylo jednoznačně lepší diverzifikovat portfolia skrze ,bezrizikové‘ státní dluhopisy. Konečný výsledek byl pak ještě ovlivněn vývojem ceny komodit, jako je ropa či zlato,“ shrnuje závěrem dění na burzách v první měsíc letošního roku Martin Mašát.