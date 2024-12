Vítězství Donalda Trumpa nakoplo americké akciové trhy včetně investorů

Co se týče kurzu dolaru vůči koruně, která na trzích patří mezi exotické měny, listopadový vývoj jen potvrdil to, co se celkově dělo na finančních trzích. Znovuzvolení Trumpa je dobrá zpráva pro americkou ekonomiku. A tak koruna oslabila proti dolaru o 3,4 procenta z 23,20 korunám na 24 koruny. Analytici přitom očekávají růst i v prosinci. Odvolávají se přitom i na takzvanou Santa Claus Rally. Což je fenomén, který často ovlivňuje konec roku.

„Je to zpravidla období posledních pěti obchodních dnů v roce a prvních dvou dnů Nového roku. V nich ceny akcií většinou rostou, což potvrzují i statistiky. Z nich vyplývá, že v tomto období trhy rostly v 80 procentech případů. Průměrný růst dosahuje zhruba 1,5 procenta,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti XTB Vladimir Holovka.

Přidává i důvody pro Santa Claus Rally. Na konci roku investoři optimalizují daně a aktivita profesionálních investorů klesá. Pozitivně rovněž působí vánoční atmosféra. Avšak ta, jak dodává investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát, na trzích díky znovuzvolení Donalda Trumpa zavládla už v listopadu.

„Výsledkem byl enormní zájem o investice v amerických akciích, které měřeno indexem S&P 500 vyskočily za listopad o 5,7 procenta. A protože MSCI index světových akcií vzrostl jen o 4,5 procenta, je zřejmě, že neamerické akciové trhy táhly světový index dolů,“ říká.

Živo v listopadu bylo podle něj i na dluhopisových trzích. Nejen americký Fed snížil základní sazbu, ale i Česká národní banka pokračovala v uvolňování měnové politiky. Základní sazba naší centrální banky spadla na čtyři procenta. Tento vývoj základní sazby znovu pomohl k růstu cen dluhopisů a dluhopisovým fondům.

Jak si v listopadu stály dluhopisové fondy

Z Partners indexu podílových fondů vyplývá, že v listopadu dluhopisové podílové fondy vynesly 0,8 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní fondy o 6,1 procenta výše. Fondy rizikových dluhopisů nereagovaly tolik na pokles výnosu bezrizikových státních dluhopisů a přidaly za měsíc 0,6 procenta. Meziročně jsou výše o 9,9 procenta.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 31.11. 2024 listopad Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 0,,8 4,1 6,1 10,2 9,0 10,0 16 PIF-HY 0,6 6,7 9,9 10,2 15,3 28,8 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

„Hlavní centrální banky snižují základní sazby, a to včetně České národní banky. Nicméně stále není dobojováno. Z některých centrálních bank zaznívají i varovné hlasy zmiňující pomalejší korekci tzv. jádrové inflace, což může měnové uvolňování na nějakou dobu zpomalit a zhoršit výhled akciových i dluhopisových trhů,“ popisuje aktuální situaci Mašát.

Podle něj investoři však centrálním bankéřům věří a jejich opatrnost vítají. Což potvrdili právě zvýšeným zájmem o dlouhodobé dluhopisy a tento přístup vedl k pozitivnímu vývoji cen dluhopisových fondů.

Akciové trhy v listopadu

Očekávaná podpora amerického průmyslu zavedením cel a další opatření, které chce zavézt od nového roku Donald Trump, vedly k zájmu o americké akcie. Technologický index NASDAQ, který je z velké části tažený sedmi populárními akciemi, zvýšil letos svoji hodnotu již o 30 procent.

Pozitivní vývoj se promítl i do Partners indexu akciových fondů. Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů se pohybovala v listopadu okolo +4,1 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou investoři v plusu v průměru +23,1 procenta.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 31.11. 2024 listopad Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 4,1 17,3 23,1 24,4 56,3 97,4 37 PIF-SPEC 1,1 11,2 16,3 16,4 38,3 56,5 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Naopak evropské akcie v listopadu skončily v negativních číslech, a to s poklesem o mínus 0,5 procenta. Ještě hůře si vedly akciové indexy nerozvinutých zemí v čele s Čínou.

„Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v listopadu pouze 1,1procentní růst. Meziročně jsou však o 16,3 procenta výše,“ doplňuje Mašát.

Smíšené fondy a statistika za prosinec

Smíšené fondy relativně ztrácely za čistě akciovými strategiemi už tím, že často míří mimo USA do jiných finančních aktiv. Meziměsíčně přidaly 1,8 procenta a meziročně jsou o 12,8 procenta v zisku. Zde se jedná i mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 31.11. 2024 listopad Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 1,8 9,3 12,8 12,2 21,8 30,3 50

A když už je prosinec v druhé půli, doplňme i statistiku za prosinec. Za posledních třicet let byl průměrný prosincový akciový výnos v Americe 1,05 procenta. Nejvyšší růst v tomto období dosáhl 6,53 procenta. Naopak největší pokles činil -9,18 procenta.

„Ačkoliv tedy prosinec obecně nepatří k nejúspěšnějším měsícům, historicky přinesl investorům převážně zisky. Je však důležité mít na paměti, že trhy mohou překvapit jak pozitivně, tak negativně,“ uzavírá Holovka. Dodává, že průměrný výnos za posledních 30 let vyčíslený na 1,05 procenta řadí prosinec z celoročního pohledu do středu měsíčního výkonnostního žebříčku.