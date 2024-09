Podílové fondy připsaly mírný výnos investorům i v srpnu

Spouštěčem několikadenní paniky na trzích se staly neuspokojivé zprávy o inflaci či trhu práce ve Spojených státech. Čile se spekulovalo, zda americká ekonomika míří do recese, a jak a kdy na to zareaguje americká centrální banka FED.

„Protože americký FED nemá za cíl pouze nízkou inflaci, ale i udržení růstu ekonomiky, který by vysoká nezaměstnanost ohrozila, začaly se trhy obávat, že více než 5% úrokové sazby jsou příliš restriktivní. A navíc až příliš dlouho,“ potvrzuje investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát.

Výsledkem byl výprodej na akciových trzích. Ten akceleroval ještě ve chvíli, kdy někteří investoři začali uzavírat své pozice v Japonsku. Japonský index klesl asi o 12 procent. Technologický index NASDAQ v jednu chvíli ztrácel i deset procent.

„Situace se posléze ale uklidnila a investoři částečně opustili tezi o přicházející recesi a ceny akcií skončily srpen nakonec výše než před měsícem,“ doplňuje Martin Mašát.

Zajímavé na srpnové panice na trzích je i to, že olej do ohně přilil i známý americký investor Warren Buffett, jehož společnost Berkshire Hathaway oznámila, že prodala přibližně polovinu svých akcií společnosti Apple. Přitom podíl Applu v investičním portfoliu Berkshire ještě nedávno přesahoval 50 procent. Teď zřejmě klesl na zhruba 20 procent. Prodejem Berkshire získal rekordních 277 miliard dolarů, v přepočtu cca 6,5 bilionu korun.

„Buffett v minulosti mnohokrát ukázal, že má nos na laciné nákupy akcií. A tak aktuální informace může naznačovat, že Buffett nyní očekává velké propady na akciových trzích a že hromadí hotovost, aby mohl nakupovat akcie se slevou,“ vysvětluje akciový analytik společnosti XTB Tomáš Vranka.

Propad akcií pomohl dluhopisům

Srpnový úprk investorů z akcií často do bezrizikových aktiv byl spolu se stále klesající inflací dalším impulsem pro růst cen dluhopisů. Slabší data z trhu práce v USA výrazně zvýšila pravděpodobnost zahájení cyklu poklesu sazeb v USA.

„Nižší inflace, slabý trh práce, úprk investorů do bezpečí a agresivní změna očekávání kroků FEDu, to byl mix, který přál konzervativním investicím,“ shrnuje Mašát.

V tomto prostředí se pak podle něj není co divit, že pozitivně na dění světových trzích zareagovaly i české státní dluhopisy. Těm navíc prospělo, když Česká národní banka znovu snížila základní sazbu, tentokrát o čtvrt procentního bodu na 4,50 procenta. Na druhé straně nějakého extrémního růstu hodnoty se investoři nedočkali.

„Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc byla jedna desetina procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní fondy o sedm procent výše,“ tvrdí Martin Mašát s odvoláním na data Partners indexu podílových fondů za minulý měsíc.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 31. 8. 2024 srpen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 0,1 3,1 7,0 7,6 7,4 10,0 17 PIF-HY 0,6 4,8 10,6 7,0 13,6 25,8 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

U fondů rizikových dluhopisů se pak podle něj setkaly dva protichůdné trendy. A to rostoucí volatilita u akcií, z čehož pramenil nárůst rizikových přirážek a současný pokles bezrizikových výnosů, způsobený úprkem investorů do bezpečí. Rizikové dluhopisové fondy přidaly za měsíc 0,6 procenta. Meziročně jsou výše o 10,6 procenta.

Jak si v srpnu stály akcie

I když to v době srpnového propadu na finančních trzích vypadalo, že nastal konec světa, investoři do akcií se do minusu nedostali. Vyplývá to z Partners Indexu fondů za srpen.

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v srpnu okolo 0,2 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou investoři v plusu v průměru 19,5 procenta.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 31. 8. 2024 srpen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 0,2 12,8 19,5 19,7 59,7 95,6 38 PIF-SPEC -1,0 11,1 19,7 14,4 44,9 53,9 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v srpnu zhodnocení -1,0 procenta, ale meziročně je o 19,7 procenta výše. V této skupině se nacházejí speciální fondy, které mají odlišné strategie i výsledky, a právě třeba sázky na některé technologické firmy můžou stát za horším výsledkem této skupiny fondů.

Podobně dopadly i smíšené podílové fondy, které investují do dluhopisů i akcií zároveň. Někdy svá portfolia pak doplňují i komoditami. A i ty připsaly svým klientům v srpnu kladné zhodnocení.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 31. 8. 2024 srpen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 0,3 7,0 11,7 9,0 21,6 28,7 50

Meziměsíčně to bylo +0,3 procenta a meziročně jsou 11,7 procenta v zisku. A například cena zlata v srpnu vzrostla o skoro tři procenta, což mohlo některým fondům pomoci.

Důvěra byla nahlodána

Co řekl srpen o dění ve světové ekonomice a ve světě? Podle Martina Mašáta předně ukázal, že stačí jen velice málo, a investoři jsou při současných napjatých úrovních cen některých akcií ochotni velice rychle opustit své pozice. Což spustí další kola výprodejů a zvýší turbulence na trzích.

Také ale doplnil, že ceny akcií se letos vyvíjely až nadprůměrně, i když srpen ukázal, že nic neroste do nebe. Investoři by si proto stále měli dávat pozor na rizika, která můžou způsobit zvýšenou volatilitu. Vždyť srpnovou rozbuškou se stal trh práce a krátkodobý kolaps japonského akciového trhu. Na druhé straně, jak dodal, je dobré, že na konci srpna mohli být spokojeni nejen akcioví, ale i dluhopisoví investoři.

To potvrzuje i akciový analytik Tomáš Vranka. „Co se týče vývoje na akciových trzích, zatím ho hodnotím samozřejmě velmi pozitivně. Hlavní akciové indexy letos zatím jen výrazně rostou. S&P 500 se od začátku roku pohybuje okolo dvacetiprocentního zhodnocení,“ říká.

Analytici se nicméně shodují, že semínko nedůvěry bylo v srpnu zaseto a obecně se nyní očekává vyšší volatilita akciových trhů. K uklidnění by mohlo pomoci očekávané snižování základních sazeb v USA i eurozóně, což by omezilo obavy z přicházejícího tvrdého přistání ekonomik.