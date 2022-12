Poklesy inflace v Evropě i USA přinesly oživení na finanční trhy

V reakci na potenciální měkčí měnovou politiku hlavních světových centrálních bank vyrazily v listopadu nahoru jak ceny akcií, tak dluhopisů. Například evropský akciový index EuroStoxx 50 od svých zářijových minim vyskočil o neuvěřitelných 20 procent. A třeba cena 10letého českého státního dluhopisu za listopad vzrostla o více než osm procent. To se odrazilo i na hodnotě investic v podílových fondech.

„Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v listopadu okolo +4,5 procenta. Nárůst cen dluhopisů otočil do silně pozitivních čísel výkonnosti dluhopisových fondů. Průměrná cena kvalitních dluhopisových fondů za měsíc vzrostla o +3,2 procenta,“ říká hlavní investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.

Upozorňuje ale i na to, že i když finanční trhy v průměru rostou druhý měsíc za sebou, stále se nemusí jednat o jasnou změnu trendu.

„Před námi jsou stále velká rizika, která se mohou velice rychle zhmotnit. Myslím především na obecný úbytek likvidity na finančních trzích, přicházející zpomalení a násobné ceny energií, které zasáhnou nejen zisky firem, ale i příjmy zaměstnanců a možnost dlouhodobě vyšší inflace,“ vysvětluje.

Další vývoj na trzích určí zejména americký FED

Určující bude další vývoj inflace a vývoj ekonomiky. Pokud spadnou ekonomiky do recese, shodují se analytici, může to přinést pozitivní efekt v propadu cen ropy, ale i energií. Což by podle nich pozitivně promítlo do současného ekonomického problému číslo jedna – inflace. A je to právě inflace, kterou pozorně sledují centrální banky. Klíčový je zejména americký FED, který do svého rozhodování o výši úrokových sazeb zahrnuje i vývoj na americkém trhu práce.

„Pokud FED ale podrží úroky ve výši pěti procent po dobu celého příštího roku, lze očekávat jen další pokles finančních trhů. Pokud FED sazby sníží třeba už v polovině příštího roku, nic takového nenastane,“ říká investiční bankéř Tomas Michálek.

Investorům pak nabízí cennou radu: „Kdo si myslí, že trh se otočí v březnu, ať na trzích nakupuje. Kdo si myslí, že se otočí v létě nebo později, musí ještě počkat.“

Skutečností je, že už nyní jsou na trhu k mání levné akciové tituly, protože z hlediska celého letošního roku finanční trhy hlavně klesají. To potvrzuje i Index podílových fondů skupiny Partners za listopad, ale i celý rok.

Listopad byl dobrý, ale jen to nestačí

Americké akcie přidaly v listopadu více než pět procent a evropské dokonce skoro deset procent. Přes razantní růst cen akcií v posledních dvou měsících není ještě vyhráno. Stále jsou tu nevydařené předchozí měsíce. A mnoho finančních analytiků navíc varuje před případnou korekcí a turbulentním rokem 2023.

Výsledek je, že i když korunové globálně diverzifikované akciové fondy nabízené v České republice v listopadu přidaly 4,5 procenta, za celý rok investoři ztrácejí 8,6 procenta.

„Za posledních 12 měsíců je hodnota podílů v akciových fondech o 5,9 procent níže,“ doplňuje Martin Mašát s odkazem na indexu podílových fondů Partners.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 30. 11. 2022 listopad od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK, 4,5 -8,6 -5,9 18,3 30,1 107,0 38 PIF-SPEC 9,2 -12,4 -11,6 5,7 8,7 35,0 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Obdobný vývoj ukazují i speciálně zaměřené akciové fondy. Ty zaznamenaly v posledním měsíci průměrný nárůst o 9,2 procenta, ale za celý letošek ztrácejí jedenáct procent. Důvodem excelentního listopadového výkonu je zotavení asijských trhů, a především čínských akcií, kde vláda projevila ochotu omezit brutální covidové restrikce.

Výnosy dluhopisů rychle klesly

Česká meziroční inflace spadla v listopadu z říjnových 18 procent na 15,1 procent a v prosinci se opět zvedla, a to na 16,2 procenta. Není to tím, že by v Česku zmírnilo tempo zdražování, například potravin, ale úsporným energetickým tarifem, jímž se vláda snaží domácnostem pomoci s drahými energiemi. Náklady státního rozpočtu na tento tarif činí 17 miliard korun. A není od věci zmínit, že tento druh podpory, kterou čerpají i domácnosti se zafixovanými cenami energií z minulých let a vysokopříjmové domácnosti sklízí i kritiku.

Avšak zpátky k inflaci. Tím, že v říjnu mírně klesla, pomohla nahoru i cenám státních dluhopisů. Průměrná hodnota kvalitních dluhopisových fondů za měsíc vzrostla o +3,2 procenta. Jak ale vyplývá z Partners indexu podílových fondů za posledních za posledních 12 měsíců dluhopisové fondy stále nominálně ztrácejí -2,1 procenta. Což je způsobeno propadem cen dluhopisů s tím, jak se zvyšovala inflace a základní sazba ČNB.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 30. 11. 2022 listopad od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 3,2 -1,2 -2,1 -3,2 -1,7 2,1 19 PIF-HY 3,5 -7,0 -6,6 -2,3 0,6 23,5 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Podle Martina Mašáta i přes aktuální růst hodnoty dluhopisových fondů nelze mluvit o „vítězství“. Vládní plošné podpory a tlak na zvedání mezd a platů patří mezi zřejmé proinflační tlaky.

„A to znamená, že ani ceny dluhopisů nemusí jen růst. K dalším rizikům patří rostoucí deficit státního rozpočtu letos i v příštím roce, celkově rychlé tempo zadlužování Česka a s tím spojené riziko možného zhoršení ratingu českých státních dluhopisů,“ varuje Martin Mašát.

Smíšené fondy následovaly ostatní aktiva

Listopadový vývoj ve smíšených fondech odpovídá dění u dluhopisů a akcií. Ostatně ty tvoří hlavní složku portfolií těchto fondů. Zde je třeba doplnit, že u dluhopisových fondů došlo k poklesu rizikových prémií související s optimismem na akciových trzích. A to podpořilo ceny rizikových dluhopisů. Proto fondy rizikových dluhopisů korigovaly v listopadu opět své letošní ztráty a vyrostly o +3,5 procenta. Jakkoli jsou tyto fondy meziročně níže o -6,6 procenta i jejich aktuální vývoj se promítl do výkonu smíšených fondů.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 30. 11. 2022 listopad od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 3,6 -6,5 -5,7 2,3 4,4 23,9 53

Sečteno a podtrženo: Smíšené fondy v souladu s akciovými a dluhopisovými fondy rostly. Další položky vyvážených portfolií, například ceny ropy, však růst brzdily. Jejich průměrná hodnota se zvýšila meziměsíčně o +3,6 procenta a meziročně ztrácí -5,7 procenta.