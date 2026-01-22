Shrnutí Rok 2025 byl investicím příznivě nakloněn
V roce 2025 se dařilo takřka všem třídám aktiv. Extrémní růst ceny zaznamenaly drahé kovy zlato a stříbro. Solidní výnosy vykazuje i většina akciových fondů a indexů, i když tady hodně záleží na tom, v jaké měně výnos vyjádříme.
Jan Traxler
Koruna totiž v uplynulém roce posílila k dolaru o 15 %, což prakticky vymazalo výnosy amerických akcií. Dluhopisové a nemovitostní fondy přinesly v roce 2025 průměrné zhodnocení.
Co čekat od roku 2026?
Máme za sebou tři roky v řadě, kdy se dařilo investicím napříč všemi třídami aktiv. I pro rok 2026 jsou vesměs výhledy pozitivní. Možná právě proto bych byl v očekáváních střízlivější. Po období hojnosti je potřeba počítat s tím, že někdy zase přijdou i horší časy. To neznamená zalézt do kouta a raději nikam neinvestovat, ale investovat s rozvahou, a hlavně nehonit loňské vítěze. Speciálně na burze může být nálada někdy dosti vrtkavá.
Úroky Úrokové sazby poklesly
I přes přetrvávající geopolitické napětí a ostrou celní válku zůstala míra inflace po celý rok relativně nízká. V České republice klesla průměrná míra inflace v roce 2025 na 2,5 %. A tak centrální banky (ČNB, ECB i Fed) postupně snižovaly úrokové sazby.
Co čekat od roku 2026?
Nadále platí, že rizika, vyplývající z geopolitického napětí a ostrých celních a obchodních válek, zůstávají spíše pro-inflační, takže pravděpodobně centrální banky budou udržovat úroky na vyšší úrovni, než jsme byli zvyklí v předchozí dekádě. Nedá se tedy ani příliš očekávat, že by třeba hypotéky měly v dohledné době nějak výrazně zlevňovat. Průměrné úrokové sazby u hypoték v ČR se dnes pohybují lehce pod 5 %.
Dluhopisy Úroky u dluhopisů stagnují
|Německo
|2,9 %
|USA
|4,2 %
|Česká republika
|4,5 %
Úrokové výnosy u dluhopisů v uplynulém roce více méně stagnovaly, u delších splatností dokonce mírně rostly. Nedošlo tedy ani k žádným velkým pohybům u tržního ocenění dluhopisů. O zhodnocení u dluhopisových fondů se staraly primárně inkasované úroky. Většina českých dluhopisových fondů vykázala v uplynulém roce průměrné zhodnocení kolem 4–7 %. A podobně i např. fondy v USA.
Co čekat od roku 2026?
Předpokládám, že úrokové sazby už budou spíše stagnovat a podobně i výnosy do splatnosti u dluhopisů. Rok 2026 by tak pro dluhopisové investice mohl být velmi podobný jako uplynulý rok. Očekávám, že by dluhopisové fondy měly nyní nadále vykazovat poměrně stabilní výkonnost kolem 3–6 % p.a. (podle rizikovosti dluhopisů).
Opatrnější bych dnes byl na nejrizikovější high yield dluhopisy a emerging markets dluhopisy, jejichž rizikové prémie jsou nyní z historického pohledu velmi nízké oproti dluhopisům s vyšším ratingem.
Akcie České akcie mezi nejúspěšnějšími na světě
|MSCI World (v EUR)
|5 %
|S&P 500 (v USD)
|16 %
|MSCI Europe (v EUR)
|16 %
|MSCI Emerging Markets (v EUR)
|15 %
|PX (v CZK)
|53 %
Akciovým trhům se v uplynulém roce vesměs dařilo. Za celý rok 2025 hodnota indexu MSCI World stoupla o 5,4 % (v EUR), tedy po přepočtu na koruny cca o 1,5 %. Hodnota amerického indexu S&P 500 v roce 2025 stoupla o 16,4 % (v dolarech), tedy po přepočtu na koruny rovněž cca o 1,5 %. Trochu více se z pohledu českého investora v roce 2025 dařilo akciím v Evropě, kde v průměru stoupla hodnota indexu MSCI Europe o 16,3 % (v EUR), tedy po přepočtu na koruny cca o 12,5 %.
Největší radost ale investorům dělá poslední rok domácí akciový trh. Hodnota indexu PX loni stoupla o 53 %. Nejvíce se v uplynulém roce na pražské burze dařilo akciím Doosan Škoda Power (+74 %), Erste Group Bank (+66 %) a Monety Money Bank (+56 %). Ani akciové trhy v Polsku, Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku či Slovinsku se nenechaly zahanbit. Velmi povedený rok tak mají za sebou akciové fondy zaměřené na střední Evropu.
Co čekat od roku 2026?
Očekávání pro rok 2026 jsou většinou pozitivní, ale zároveň se všichni shodují, že jsou akcie dost drahé. Průměrné P/E indexu S&P 500 vychází na 28 (tedy investoři si kupují podíl na firmách za 28násobek jejich ročních zisků). A průměrný dividendový výnos akcií v USA je pouhých 1,2 %. Nechci kvůli vysokému ocenění akcií hned strašit hrozícím propadem. Ale rozhodně to znamená, že výnosový potenciál akcií je menší než v uplynulých letech.
