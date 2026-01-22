Komentář: Kdo vydělal loni na investicích a kde jsou letos šance na zhodnocení

Češi mají stále větší apetit investovat a volí už i odvážnější strategie. Kde bylo možné v uplynulém roce nejlépe vydělat a jaké investice nejvíce ztrácely? Co čekat v roce 2026 od nemovitostí, akcií, dluhopisů, zlata a dalších investic? Na tyto a další otázky přináší odpovědi investiční odborník Jan Traxler. „Investujte s rozvahou, a hlavně nehoňte loňské vítěze,“ radí.
V roce 2025 se dařilo takřka všem třídám aktiv. Extrémní růst ceny zaznamenaly drahé kovy zlato a stříbro. Solidní výnosy vykazuje i většina akciových fondů a indexů, i když tady hodně záleží na tom, v jaké měně výnos vyjádříme.

Jan Traxler

Jan Traxler
  • Je privátní investiční poradce a partner společnosti Long Capital
  • Je jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest.
  • Je odborným garantem portálu Nemovitostní fondy.cz a FKI-fondy.cz.
  • Je autorem řady odborných článků.

Koruna totiž v uplynulém roce posílila k dolaru o 15 %, což prakticky vymazalo výnosy amerických akcií. Dluhopisové a nemovitostní fondy přinesly v roce 2025 průměrné zhodnocení.

Co čekat od roku 2026?
Máme za sebou tři roky v řadě, kdy se dařilo investicím napříč všemi třídami aktiv. I pro rok 2026 jsou vesměs výhledy pozitivní. Možná právě proto bych byl v očekáváních střízlivější. Po období hojnosti je potřeba počítat s tím, že někdy zase přijdou i horší časy. To neznamená zalézt do kouta a raději nikam neinvestovat, ale investovat s rozvahou, a hlavně nehonit loňské vítěze. Speciálně na burze může být nálada někdy dosti vrtkavá.

Úroky Úrokové sazby poklesly

I přes přetrvávající geopolitické napětí a ostrou celní válku zůstala míra inflace po celý rok relativně nízká. V České republice klesla průměrná míra inflace v roce 2025 na 2,5 %. A tak centrální banky (ČNB, ECB i Fed) postupně snižovaly úrokové sazby.

Vývoj úrokových sazeb

Co čekat od roku 2026?
Nadále platí, že rizika, vyplývající z geopolitického napětí a ostrých celních a obchodních válek, zůstávají spíše pro-inflační, takže pravděpodobně centrální banky budou udržovat úroky na vyšší úrovni, než jsme byli zvyklí v předchozí dekádě. Nedá se tedy ani příliš očekávat, že by třeba hypotéky měly v dohledné době nějak výrazně zlevňovat. Průměrné úrokové sazby u hypoték v ČR se dnes pohybují lehce pod 5 %.

Dluhopisy Úroky u dluhopisů stagnují

Výnos do splatnosti 10letých dluhopisů
Německo2,9 %
USA4,2 %
Česká republika4,5 %

Úrokové výnosy u dluhopisů v uplynulém roce více méně stagnovaly, u delších splatností dokonce mírně rostly. Nedošlo tedy ani k žádným velkým pohybům u tržního ocenění dluhopisů. O zhodnocení u dluhopisových fondů se staraly primárně inkasované úroky. Většina českých dluhopisových fondů vykázala v uplynulém roce průměrné zhodnocení kolem 4–7 %. A podobně i např. fondy v USA.

Vývoj výnosu do splatnosti desetiletých dluhopisů

Co čekat od roku 2026?
Předpokládám, že úrokové sazby už budou spíše stagnovat a podobně i výnosy do splatnosti u dluhopisů. Rok 2026 by tak pro dluhopisové investice mohl být velmi podobný jako uplynulý rok. Očekávám, že by dluhopisové fondy měly nyní nadále vykazovat poměrně stabilní výkonnost kolem 3–6 % p.a. (podle rizikovosti dluhopisů).

Opatrnější bych dnes byl na nejrizikovější high yield dluhopisy a emerging markets dluhopisy, jejichž rizikové prémie jsou nyní z historického pohledu velmi nízké oproti dluhopisům s vyšším ratingem.

Akcie České akcie mezi nejúspěšnějšími na světě

Vývoj na akciových trzích v roce 2025
MSCI World (v EUR)5 %
S&P 500 (v USD)16 %
MSCI Europe (v EUR)16 %
MSCI Emerging Markets (v EUR)15 %
PX (v CZK)53 %

Akciovým trhům se v uplynulém roce vesměs dařilo. Za celý rok 2025 hodnota indexu MSCI World stoupla o 5,4 % (v EUR), tedy po přepočtu na koruny cca o 1,5 %. Hodnota amerického indexu S&P 500 v roce 2025 stoupla o 16,4 % (v dolarech), tedy po přepočtu na koruny rovněž cca o 1,5 %. Trochu více se z pohledu českého investora v roce 2025 dařilo akciím v Evropě, kde v průměru stoupla hodnota indexu MSCI Europe o 16,3 % (v EUR), tedy po přepočtu na koruny cca o 12,5 %.

Největší radost ale investorům dělá poslední rok domácí akciový trh. Hodnota indexu PX loni stoupla o 53 %. Nejvíce se v uplynulém roce na pražské burze dařilo akciím Doosan Škoda Power (+74 %), Erste Group Bank (+66 %) a Monety Money Bank (+56 %). Ani akciové trhy v Polsku, Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku či Slovinsku se nenechaly zahanbit. Velmi povedený rok tak mají za sebou akciové fondy zaměřené na střední Evropu.

Vývoj hodnoty indexu PX

Co čekat od roku 2026?
Očekávání pro rok 2026 jsou většinou pozitivní, ale zároveň se všichni shodují, že jsou akcie dost drahé. Průměrné P/E indexu S&P 500 vychází na 28 (tedy investoři si kupují podíl na firmách za 28násobek jejich ročních zisků). A průměrný dividendový výnos akcií v USA je pouhých 1,2 %. Nechci kvůli vysokému ocenění akcií hned strašit hrozícím propadem. Ale rozhodně to znamená, že výnosový potenciál akcií je menší než v uplynulých letech.

Co čekat od nemovitostí, měnových kurzů, zlata a dalších komodit i kryptoměn včetně bitcoinu? Čtěte na další stránce.



Komentář: Kdo vydělal loni na investicích a kde jsou letos šance na zhodnocení

Finance nejsou jen čísla, pro mě to jsou příběhy o firmách, říká manažerka

Premium
Anna Znojová, Tchibo

Vždycky měla blízko k matematice a zajímalo ji, jak věci fungují. A tak místo memorování hledala logiku a souvislosti. Ekonomie – obor, který propojuje čísla s reálným světem, tedy pro ni později byl...

17. ledna 2026

Akciové fondy loni přidaly v průměru 10 procent. Co brzdilo lepší výkon?

ilustrační snímek

I v prosinci se na finančních trzích udržela relativně pozitivní nálada. A tak i přes určité přesuny kapitálu přidávaly akciové, dluhopisové i smíšené podílové fondy. Dokládají to výsledky Partners...

16. ledna 2026

