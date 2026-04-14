Akciové trhy dostaly pořádný zásah, přešly do ztráty. Jaké jsou obavy investorů?

Daniel Tácha
Konflikt na Blízkém východě otřásl komoditními, dluhopisovými i akciovými trhy. Dluhopisový trh zažil v březnu nový šok. Do hry se vrací inflace.
foto: Profimedia.cz

„Březen 2026 se do historie finančních trhů zapíše jako měsíc, kdy se růžové sny o nekončícím růstu definitivně rozplynuly v dýmu konfliktu na Blízkém východě,“ hodnotí uplynulý měsíc investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát.

A dodává: „Zatímco první dva měsíce roku vypadaly nadějně, březen veškeré zisky smazal.“ Projevilo se to tak i do výkonnosti podílových fondů, jejichž majetek ovlivňuje vývoj na trzích. Konflikt na Blízkém východě otřásl komoditními, dluhopisovými i akciovými trhy.

„Globální index světových akcií MSCI ztratil jen za tento měsíc drastických -6,6 procenta. Ještě hůře na tom byla Evropa, kde indexy odepsaly více než 9 procent,“ vysvětluje Mašát.

To značí, že trh, který se od začátku roku držel v černých číslech, nyní přešel do ztráty. Hlavní problém z hlediska ekonomiky je uzavření Hormuzského průlivu. Investoři se obávají, že drahé energie drasticky osekají marže a zisky firem, zanesou inflaci a utlumí ekonomiku. A i příběh o umělé inteligenci (AI), který táhl trhy v loňském roce, již ustoupil do pozadí.

„Peníze se nyní přelévají spíše do defenzivních sektorů nebo k těžařům ropy, kteří jako jedni z mála z růstu cen komodit profitují,“ doplňuje Mašát.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
31. 3. 2026březenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK-5,7-2,98,738,140,6109,237
PIF-SPEC-5,82,921,565,757,8118,114
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v ČR se pohybovala v březnu kolem -5,7 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na +8,7 procenta. Speciálně zaměřené akciové fondy soustředící se buď na konkrétní regiony či sektory, vykázaly v březnu pokles o 5,8 procenta. Meziročně jsou ale stále výše o excelentních 21,5 procenta.

Investice

ilustrační snímek

V nejhorší pozici se nyní ocitly asijské ekonomiky. Země jako Japonsko nebo Jižní Korea jsou životně závislé na plynulých dodávkách z Perského zálivu. Jakékoliv přerušení dodávek pro ně znamená okamžité zpomalení výroby a obrovský tlak na domácí ceny. Což potvrzuje i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Situace v asijských zemí je aktuálně v důsledku uzavření průlivu nejhorší v Asii. Ale i Evropa je závislá na dovozu plynu,“ říká s tím, že ČEZ nyní finalizuje smlouvu s americkými partnery na dovoz LNG v objemu jedné čtvrtiny roční spotřeby plynu v Česku. A současně posiluje kapacity pro přepravu plynu z Německa k nám.

Dluhopisy Ropa vrací inflaci do hry

Dluhopisový trh, který měl být po období vysokých sazeb konečně stabilním přístavem, zažil v březnu nový šok. Logika je jednoduchá: dražší ropa znamená vyšší inflaci. A vyšší inflace znamená, že centrální banky nebudou moci snižovat úrokové sazby tak rychle, jak trhy doufaly. Přičemž to celé může skončit stagflací v podobě vysoké inflace, nezaměstnanosti a žádného hospodářského růstu. Dluhopisové trhy to promítly do prudkého nárůstu tržních výnosů. Což srazilo ceny dluhopisů dolů.

„Pro konzervativní investory je to nepříjemná situace. Dluhopisy v březnu opět ztrácely na hodnotě, protože trh začal do cen započítávat riziko, že úroky zůstanou vysoko po delší dobu. Je však důležité rozlišovat, o jaký typ inflace jde,“ říká Mašát a dodává: „Vysoké ceny energií už samy o sobě fungují jako daň, která lidem bere peníze z kapes a firmám snižuje ziskovost.“

Podle něj jde tentokrát o takzvanou nabídkovou inflaci – tedy zdražení způsobené nedostatkem surovin, nikoliv nadměrnou poptávkou lidí. Centrální banky by na tento typ inflace neměly reagovat podle jeho názoru zbrklým zvyšováním sazeb, protože by tím ekonomiku dorazily úplně. Skutečností je, že zatímco ještě před válkou na Blízkém východě se běžně spekulovalo o možném snížení základních úrokových sazeb České národní banky, protože ty byly výrazně výš než inflace, nyní se o tom už nespekuluje.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
31. 3. 2026březenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH-2,1-0,61,212,510,510,916
PIF-HY-2,4-1,22,51,613,831,021
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo -2,1 procenta. Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze o +1,2 procenta. Fondy rizikových dluhopisů v březnu také klesaly a to o -2,4 procenta. Meziročně jsou výše o +2,5 procenta.

Za špatnou meziměsíční výkonností dluhopisových fondů stojí podle Mašáta především pokles cen (zlevnění) dlouhodobých dluhopisů jako reakce na prudce rostoucí ceny paliv a riziko, že se inflace přilije i do dalších segmentů ekonomiky, jako jsou například potraviny.

„Následující vývoj bude silně záviset na délce a intenzitě blízkovýchodní krize. Čím delší bude, tím více se může projevit ve zvýšení cen, a tedy i ve vyšších výnosech, resp. nižších cenách dluhopisů,“ doplňuje.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
31 .3. 2026březenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX-4,0-1,26,023,321,538,443
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.

Propad dluhopisových i akciových trhů se promítl i do výkonu takzvaných smíšených podílových fondů. Zde se jedná o mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity a různé váhy akcií či dluhopisů. V březnu poklesly v průměru o -4,0 procenta a meziročně jsou +6,0 procent v zisku. To znamená, že prodělaly korekci stejně jako ostatní fondy. Záchranou nebylo tentokrát ani zlato, které po extrémních nárůstech zažilo rekordní korekci přesahující 10 procent hodnoty.

Zlato v době válek a nejistoty: držet, nakupovat, nebo prodávat?

Co se týče již zmíněné politiky České národní banky, tak její bankovní rada na svém březnovém zasedání ponechala úrokové sazby beze změny. Podle ní jsou nastaveny správně a odpovídají proinflačním tlakům, které působí válka na Blízkém východě. Přesto měl podle zápisu z jednání guvernér Aleš Michl uvést: „Jestřábí politika je namístě. Pokud by hrozil růst jádrové inflace, bankovní rada bude připravena ke zpřísnění měnové politiky.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.