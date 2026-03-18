Investoři si užili únor. Pak přišly útoky na Írán a vše bylo jinak

Daniel Tácha
Letošní únor na globálních akciových trzích nabídl pozitivní výsledky. Index světových akcií MSCI vzrostl o 0,6 procenta. Po dlouhé době na tom byly lépe evropské akciové trhy než ty americké. Dařilo se i dluhopisům, jejichž ceny rostly díky poklesu inflace. Na konci února ale vše změnil geopolitický otřes. Bylo jím zahájení americko‑izraelských úderů na Írán.
Událost vyvolala okamžitý odklon investorů směrem k bezpečným aktivům. Dolar posílil a cena zlata vyskočila opět výrazně nad 5 000 dolarů za unci. Prudce zdražila ropa. Z pohledu trhů exotické měny, kam patří i česká koruna, oslabily.

„Zažíváme výraznou korekci cen akcií po celém světě,“ popisuje další aktuální dění investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát s tím, že ještě v únoru ceny akcií rostly například v Japonsku, tam akciový index přidal 8,6 procenta. Rozvíjející se trhy, kam patří i ten český, přidaly 5,4 procenta.

Investice

ilustrační snímek

Investujte a nechte své peníze vydělávat

Chci chytře investovat

Teď upozorňuje zejména na zdražování ropy, s jejíž cenou je spjato inflační riziko. Což mění pravidla hry zejména v politice centrálních bank. Ozbrojený konflikt na Blízkém východě podle ekonomů docela zabránil případnému snížení úrokových sazeb. A toto platí i pro Českou národní banku. Byť se inflace z velké části vlivem přenesení poplatků za obnovitelné zdroje z firem a domácností na státní rozpočet dostala v únoru na úroveň 1,4 procenta.

„Při takto nízké inflaci vypadá současná 3,5% základní sazba České národní banky relativně vysoká. Dokonce se někteří členové bankovní rady vyjadřují stylem, že je zde prostor až ke dvěma snížením základní sazby během roku 2026, pokud se nematerializují proinflační rizika,“ odhaduje Mašát.

Doplňuje, že vše se odvine od dalšího průběhu ozbrojeného konfliktu na Blízkém východě. Pokud docílí USA a Izrael svých cílů a bez výrazných komplikací v krátké době, ceny se stabilizují. A například na uzavření Hormuzského průlivu nemá zájem ani Írán, protože i on jeho prostřednictvím dopravuje svou ropu do Číny.

Populární technologicky orientovaný segment, takzvané firmy ze skupiny Magnificent 7, zaznamenal v únoru výrazný pokles –7,3 procenta. Ve výsledku se tak americký akciový index S&P 500, jehož v poslední době táhnou hlavně technologické tituly, posunul o -0,9 procenta níže.

„Výrazná korekce cen technologických akcií a jen malý posun širokého indexu dolů ukazuje na obrovský trend přesouvání investorů od růstových technologických titulů směrem k hodnotovým akciím,“ vysvětluje Mašát.

Zmíněný vývoj podle něj vychází z rostoucí nejistoty u technologických akcií ohledně vysokých nákladů na rozvoj umělé inteligence a správy dat oproti udržitelnosti budoucích zisků. A to i přesto, že sedm hlavních technologických firem (Magnicent 7) přináší stále fantastické zisky.

„Zatímco zisky firem z uskupení Magnificent 7 vzrostly o neuvěřitelných 27,2 procenta, zbytek indexu S&P 500 si připsal růst o skromnějších 9,8 procenta,“ popisuje data za loňské poslední čtvrtletí analytik XTB Tomáš Vranka.

I on ale potvrzuje, že se v táboře investorů objevují u technologií první vrásky. Ukazuje se, že ani tato impozantní čísla už nejsou automatickou zárukou růstu akcií. Za příklad může posloužit například oznámení výsledků výrobce čipu pro AI společnosti Nvidia. I když loni ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšila zisk o 94 procent na v přepočtu bezmála bilion korun, její akcie na to prakticky nezareagovaly.

Jak si stály v únoru podílové fondy

Aktuální dění na finančních trzích se promítá i do výkonu podílových fondů, ty měří Partners Index podílových fondů. Porovnává výkonnost všech korunově globálně diverzifikovaných akciových, smíšených a dluhopisových fondů nabízených v České republice. Z něj vyplývá, že v únoru přidaly akciové podílové fondy 1,3 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na +9,0 procenta.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
28.2. 2026únorOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK1,32,99,046,655,2129,137
PIF-SPEC2,89,328,675,669,9147,514
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v únoru mnohem výraznější růst o 2,8 procenta. Meziročně jsou výše o excelentních 28,6 procenta. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, které dlouhodobě lákají lokální investory a pozitivním vývojem měnových kurzů.

Nízká inflace hraje dluhopisům do karet

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo +0,5 procenta. Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze o 2,9 procenta. Za horší výkonností stojí především pokles cen (zlevnění) dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity v loňském roce.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
28. 2. 2026únorOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH0,51,52,916,112,213,316
PIF-HY0,51,23,722,117,138,421
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Fondy rizikových dluhopisů v únoru rostly také o 0,5 procenta. Meziročně jsou výše o 3,7 procenta. Bohužel, březnová výkonnost dluhopisových fondů bude výrazně horší, upozorňuje už teď Mašát s odkazem na dění v Perském zálivu.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
28 .2. 2026únorOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX1,12,98,129,728,046,643
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.

A nakonec – smíšené strategie profitovaly z růstu akciových trhů tak cen dluhopisů. V únoru přidaly v průměru 1,1 procenta a meziročně jsou 8,1 procenta v zisku. Zde se jedná o mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity a různé váhy akcií či dluhopisů. Z velké části tyto fondy za poslední rok profitovaly ze zlata. Závěrem upozorněme, že současné výkony (v tomto článku únorové – pozn. red.) na trzích nejsou zárukou budoucích výsledků.

Investoři si užili únor. Pak přišly útoky na Írán a vše bylo jinak

ilustrační snímek

Letošní únor na globálních akciových trzích nabídl pozitivní výsledky. Index světových akcií MSCI vzrostl o 0,6 procenta. Po dlouhé době na tom byly lépe evropské akciové trhy než ty americké. Dařilo...

Jak na fixní výnos až 8 % v nestabilním světě? Geopolitické turbulence nemusí být překážkou

Advertorial
Investice do nemovitostí si můžete dovolit i vy

Chytré investiční strategie místo hazardu. To je věta, na kterou by v dnešní rozhárané době geopolitické nestability měli slyšet všichni investoři. Zatímco trhy kolísají, sázka na konzervativní...

16. března 2026

Nová povinnost budí rozpaky. Mzdové účetní jsou zoufalé, zaměstnanci naštvaní

ilustrační snímek

Od ledna platí v Česku nová zákonná povinnost pro zaměstnavatele, která by měla zlepšit evidenci příjmů zaměstnanců. Jednotné měsíční hlášení má být jedním z největších kroků v digitalizaci...

13. března 2026

Vypadá to jako výhra, často je to však past. Co riskují lidé v šedé ekonomice

Na papíře minimální mzda, zbytek bokem - v gastronomii stále běžná praxe

Vyšší výplata hned, menší odvody a minimum papírování. Práce v šedé ekonomice může na první pohled působit výhodně pro zaměstnance i firmy. Jenže právě tyto modely často znamenají nižší sociální...

13. března 2026

Daně 2025: Přiznání online – delší termín, méně chyb a jednodušší vyplnění

ilustrační snímek

Podat daňové přiznání na papíře dnes může už jen část fyzických osob. Podnikatelé musí formulář odevzdat elektronicky – a ostatním se to vyplatí také. Online podání totiž nabízí pohodlnější vyplnění,...

12. března 2026

TOP spoření v březnu. Známe nejlepší spořicí účty

ilustrační snímek

Česká národní banka stále drží základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 %. Inflace přitom dál polevuje, v únoru klesla na 1,4 %. Úrokové sazby na spořicích účtech zůstávají v březnu stabilní. Partners...

11. března 2026

