Investoři si užili únor. Pak přišly útoky na Írán a vše bylo jinak

Událost vyvolala okamžitý odklon investorů směrem k bezpečným aktivům. Dolar posílil a cena zlata vyskočila opět výrazně nad 5 000 dolarů za unci. Prudce zdražila ropa. Z pohledu trhů exotické měny, kam patří i česká koruna, oslabily.
„Zažíváme výraznou korekci cen akcií po celém světě,“ popisuje další aktuální dění investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát s tím, že ještě v únoru ceny akcií rostly například v Japonsku, tam akciový index přidal 8,6 procenta. Rozvíjející se trhy, kam patří i ten český, přidaly 5,4 procenta.
Teď upozorňuje zejména na zdražování ropy, s jejíž cenou je spjato inflační riziko. Což mění pravidla hry zejména v politice centrálních bank. Ozbrojený konflikt na Blízkém východě podle ekonomů docela zabránil případnému snížení úrokových sazeb. A toto platí i pro Českou národní banku. Byť se inflace z velké části vlivem přenesení poplatků za obnovitelné zdroje z firem a domácností na státní rozpočet dostala v únoru na úroveň 1,4 procenta.
„Při takto nízké inflaci vypadá současná 3,5% základní sazba České národní banky relativně vysoká. Dokonce se někteří členové bankovní rady vyjadřují stylem, že je zde prostor až ke dvěma snížením základní sazby během roku 2026, pokud se nematerializují proinflační rizika,“ odhaduje Mašát.
Doplňuje, že vše se odvine od dalšího průběhu ozbrojeného konfliktu na Blízkém východě. Pokud docílí USA a Izrael svých cílů a bez výrazných komplikací v krátké době, ceny se stabilizují. A například na uzavření Hormuzského průlivu nemá zájem ani Írán, protože i on jeho prostřednictvím dopravuje svou ropu do Číny.
Populární technologicky orientovaný segment, takzvané firmy ze skupiny Magnificent 7, zaznamenal v únoru výrazný pokles –7,3 procenta. Ve výsledku se tak americký akciový index S&P 500, jehož v poslední době táhnou hlavně technologické tituly, posunul o -0,9 procenta níže.
„Výrazná korekce cen technologických akcií a jen malý posun širokého indexu dolů ukazuje na obrovský trend přesouvání investorů od růstových technologických titulů směrem k hodnotovým akciím,“ vysvětluje Mašát.
Zmíněný vývoj podle něj vychází z rostoucí nejistoty u technologických akcií ohledně vysokých nákladů na rozvoj umělé inteligence a správy dat oproti udržitelnosti budoucích zisků. A to i přesto, že sedm hlavních technologických firem (Magnicent 7) přináší stále fantastické zisky.
„Zatímco zisky firem z uskupení Magnificent 7 vzrostly o neuvěřitelných 27,2 procenta, zbytek indexu S&P 500 si připsal růst o skromnějších 9,8 procenta,“ popisuje data za loňské poslední čtvrtletí analytik XTB Tomáš Vranka.
I on ale potvrzuje, že se v táboře investorů objevují u technologií první vrásky. Ukazuje se, že ani tato impozantní čísla už nejsou automatickou zárukou růstu akcií. Za příklad může posloužit například oznámení výsledků výrobce čipu pro AI společnosti Nvidia. I když loni ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšila zisk o 94 procent na v přepočtu bezmála bilion korun, její akcie na to prakticky nezareagovaly.
Jak si stály v únoru podílové fondy
Aktuální dění na finančních trzích se promítá i do výkonu podílových fondů, ty měří Partners Index podílových fondů. Porovnává výkonnost všech korunově globálně diverzifikovaných akciových, smíšených a dluhopisových fondů nabízených v České republice. Z něj vyplývá, že v únoru přidaly akciové podílové fondy 1,3 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na +9,0 procenta.
|28.2. 2026
|únor
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-AK
|1,3
|2,9
|9,0
|46,6
|55,2
|129,1
|37
|PIF-SPEC
|2,8
|9,3
|28,6
|75,6
|69,9
|147,5
|14
- PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
- PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)
Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v únoru mnohem výraznější růst o 2,8 procenta. Meziročně jsou výše o excelentních 28,6 procenta. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, které dlouhodobě lákají lokální investory a pozitivním vývojem měnových kurzů.
Nízká inflace hraje dluhopisům do karet
Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo +0,5 procenta. Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze o 2,9 procenta. Za horší výkonností stojí především pokles cen (zlevnění) dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity v loňském roce.
|28. 2. 2026
|únor
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-DLUH
|0,5
|1,5
|2,9
|16,1
|12,2
|13,3
|16
|PIF-HY
|0,5
|1,2
|3,7
|22,1
|17,1
|38,4
|21
- PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
- PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů
Fondy rizikových dluhopisů v únoru rostly také o 0,5 procenta. Meziročně jsou výše o 3,7 procenta. Bohužel, březnová výkonnost dluhopisových fondů bude výrazně horší, upozorňuje už teď Mašát s odkazem na dění v Perském zálivu.
|28 .2. 2026
|únor
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-MIX
|1,1
|2,9
|8,1
|29,7
|28,0
|46,6
|43
- PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.
A nakonec – smíšené strategie profitovaly z růstu akciových trhů tak cen dluhopisů. V únoru přidaly v průměru 1,1 procenta a meziročně jsou 8,1 procenta v zisku. Zde se jedná o mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity a různé váhy akcií či dluhopisů. Z velké části tyto fondy za poslední rok profitovaly ze zlata. Závěrem upozorněme, že současné výkony (v tomto článku únorové – pozn. red.) na trzích nejsou zárukou budoucích výsledků.