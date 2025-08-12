Výše cel je nakonec mnohem nižší než původní návrh, který avizoval americký prezident Donald Trump na začátku dubna. Evropě i Japonsku stanovil 15% cla, plus další podmínky v podobě investic. Vyšší sazby u vybraného zboží, jako je ocel či hliník, ponechal.
„Akcioví investoři patnáctiprocentní celní úroveň vnímají jako pozitivní posun oproti původně navrhovaným clům,“ říká investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát.
Zástupci Evropské unie, i když tvrdili, že Evropa bude na Trumpova cla reagovat, prozatím žádná reciproční cla nestanovili. A to i přesto, že podle ekonomů i 15% cla značně znepříjemní konkurenční boj evropských firem vůči americkým korporacím.
Pokud tedy nepřesunou výrobu do Ameriky, což mnohé z nich už učinily a další se na to chystají. Tak jako tak, trhy na uzavřené dohody reagovaly pozitivně. A nejenom na ně, ale i na relativně solidní hospodářské výsledky za druhý letošní kvartál zejména amerických firem.
Ceny akcií stále dobývají nové rekordy
V červenci se dařilo americkým akciím, které přidaly 2,2 procenta. Zhodnocení přinesly zejména technologické firmy.
„Zatímco výsledky společností, jako je Alphabet, Meta, Microsoft a Apple, pozitivně překvapily, Tesla čelí výzvám a Amazon musí řešit zpomalení růstu svého cloudu. Společným jmenovatelem však zůstávají obrovské investice do umělé inteligence. Ty zůstávají hlavním motorem růstu celého sektoru v následujících letech,“ shrnuje výkon hlavních tahounů amerického akciového trhu analytik XTB Tomáš Vranka.
Evropské akcie také skončily v kladných číslech, ale pouze pár desetin nad nulou. Avšak třeba středoevropské akcie, přidaly 4,4 procenta. Růsty na trzích se podle Mašata přirozeně projevily ve výkonu podílových fondů.
„Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v červenci okolo +2,0 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na +5,9 procenta,“ říká Mašát s odvoláním na pravidelné výsledky Partners Indexu fondů za červenec.
|31.7. 2025
|červenec
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-AK
|2,0
|3,6
|5,9
|34,4
|67,8
|85,2
|37
|PIF-SPEC
|2,7
|13,6
|11,7
|50,7
|67,5
|77,3
|14
- PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
- PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)
Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v červenci růst o 2,7 procenta. Meziročně jsou tyto fondy výše o solidních 11,7 procenta. A podle Mašáta za to vděčí i nadprůměrnému zhodnocování akcií na středoevropských burzách, včetně té české.
Dluhopisy pod tlakem ze strachu z inflace a dluhů
Zatímco akcie kvůli dohodě o clech rostou, dluhopisový trh ovládá nejistota zase kvůli clům. Mnozí analytici malují černé scénáře v podobě obrovské inflace, která přinesou cla Americe. A někteří pak hovoří i tom, že kvůli Trumpovým clům přijde půlka světa, hlavně Čína a EU, o práci.
„Je třeba poznamenat, že dopad vyšších cel na hrubý domácí produkt EU bude stále nižší než u předchozích krizí, jako byla pandemie covidu-19 nebo energetická krize,“ vysvětluje Vranka.
Katastrofické scénáře v podobě vysoké inflace kvůli clům se v USA nenaplňují. I když inflace tam v posledních měsících mírně roste, například v červnu byla na úrovni 2,7 procenta. To je stejná hodnota, jako byla inflace v Česku v červenci, když v červnu byla ještě o 0,2 procenta vyšší (2,9 %).
Na druhou stranu nelze zastírat, že nová americká cla se do ekonomik a dění na trzích nepromítnou. Ba právě naopak, dluhopisový trh podle Mašáta na novou realitu reagoval velice citlivě už v červenci.
„Vysoká nejistota ohledně budoucího vývoje cenové hladiny a rostoucí emisní potřeba evropských států tlačila výnosy dluhopisů nahoru. A to se negativně projevilo na jejich cenách,“ říká.
|31.7. 2025
|červenec
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-DLUH
|-0,1
|1,5
|2,1
|14,8
|9,0
|10,9
|16
|PIF-HY
|0,7
|2,2
|4,9
|22,4
|20,5
|30,0
|21
- PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
- PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů
To se zase projevilo na výkonu konzervativních dluhopisových fondů za poslední měsíc. Dluhopisové fondy podle Partners Indexu podílových fondů v červenci ztratily desetinu procenta. Za posledních 12 měsíců tak přidaly jen 2,1 procenta. To znamená, že zaostávají za inflací.
„Fondy rizikových dluhopisů rostly rychlejším tempem a červenec zakončily s výkonností +0,7 procenta. Meziročně jsou výše o +4,9 procenta,“ přibližuje aktuální obraz dluhopisových fondů analytik Partners.
Smíšené strategie měly solidní výkon
Smíšené strategie, které kombinují akcie, dluhopisy a někdy i další aktiva, měly solidní výkon.
|31 .7. 2025
|červenec
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-MIX
|0,8
|2,9
|4,4
|21,2
|27,1
|28,4
|43
V červenci v průměru podle Partners Indexu podílových fondů meziměsíčně přidaly +0,8 procenta, meziročně jsou +4,4 procenta v zisku.