Hodnota podílových fondů na finančních trzích rostla i v červenci

Červenec ukázal ve vývoji na finančních trzích další trendy. Zatímco americké technologické firmy jako Apple, Microsoft či Alphabet (majitel Googlu) hlásily za letošní druhé čtvrtletí zisky začínající na 30% růstech, nedařilo se čínským společnostem. Investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát dokonce říká, že v červenci zaplakali právě ti, kteří vsadili na čínské akcie.

„Ty totiž ztratily několik procent díky přísnějším restrikcím čínské vlády,“ dodává i proč.

Ne příliš pozitivní vývoj v Říši středu se podle něj tak promítl i do výkonu akciových fondů investujících do rozvíjejících se trhů. Ty v červenci poklesly v průměru o -0,8 procenta. Naopak investoři na pražské burze se měli dobře. To díky 5% růstu indexu pražské burzy PX.

Jak si stály v červenci akciové fondy

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice dosáhla v červenci zhodnocení plus 0,8 procenta. Meziročně klienti dosáhli na zhodnocení +29,4 procenta.

„Partners Index podílových fondů za červenec potvrdil další růst cen akcií, který je tažen pozitivními zprávami ohledně pandemie, nízkou nezaměstnaností a silnou spotřebou,“ vysvětluje Mašát.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

červenec Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 0,8 13,4 29,4 30,7 51,4 127,7 38 PIF-SPEC -0,8 9,4 25,4 21,0 40,0 35,8 15

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Ceny akcií, až na výjimky, v průměru rostly a udržely tak trend z počátku roku. Podle slov Martina Mašáta spánek investorů na chvíli rozvířil pouze strach z rostoucího počtu nově nakažených lidí delta variantou covidu-19.

Dluhopisové fondy držely ceny

Překvapivě vysoko se v červenci i navzdory rostoucí inflace držely ceny dluhopisů, což pomohlo ke kladným výsledkům dluhopisovým fondům.

Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

červenec Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DL 0,2 -0,7 -0,5 3,5 0,3 15,0 19 PIF-HY 0,3 2,2 7,7 10,0 12,5 40,4 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

„V normálním světě nezkresleném bezprecedentními zásahy centrálních bank, kde inflace dosahuje 5,4 procenta v USA či 3,7 procenta v Německu, by výnosy dluhopisů měly být o několik procent výše,“upozorňuje Martin Mašát.

Podle něj pomalu končí i období nízkých výnosů u dluhopisů i v České republice. Důvod je nasnědě. Je to další zvýšení základní úrokové sazby Českou národní bankou (ČNB) na 0,75 procenta. A oznámení, že sazby chce centrální banka zvyšovat do konce roku

„Konzervativní investoři spořící v dluhopisových fondech si mohli zaznamenat v červenci další růst majetku. Průměrná výkonnost dluhopisových fondů byla v červenci +0,2 procenta. Nicméně meziročně je to stále -0,5 procenta,“ shrnuje Martin Mašát.



Meziroční záporný výsledek dluhopisových fondů je dle něj dán poklesem cen dluhopisů na počátku roku, kdy trhy teprve předpokládaly nynější kroky centrální banky. Investoři do dluhopisů však mohu být i tak spokojeni. A to i ti, kteří investovali do fondů rizikových dluhopisů. Ty se díky utahování rizikových prémií posunuly v červenci výše o +0,3 procenta. Meziročně přidaly 7,7 procenta.



I smíšené fondy jsou v plusu

Smíšené fondy dosáhly v červenci, hlavně díky kladnému příspěvku akciových pozic, na průměrnou výkonnost +0,5 procenta a meziročně jsou výše o 10,9 procenta.