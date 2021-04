Ceny akcií rostou, důvodem je i masivní očkování

Hlavní důvody růstu cen akcií na globálních finančních trzích spočívá ve schválení dalších podpůrných balíčků v USA, ale i v zemích Evropské unie. Svoji roli hraje i rychlý postup očkování v USA, kde očkují již i čtyři miliony lidí denně, nebo ve Velké Británii, která již před několika týdny naočkovala více než půlku dospělé populace.

„Březen potěšil všechny investory, kteří věřili, že akciové trhy se s končící pandemií ještě zvednou výše, což se v březnu také potvrdilo. Čísla meziročního zhodnocení přesahují ke konci března dokonce 40 procent. Na druhou stranu konzervativní investoři opět zažili smutný měsíc, protože ceny kvalitních dluhopisů i nadále klesaly,“ shrnuje současnou situaci na trzích investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.

Podle Mašáta si dobře vedou i evropské akcie hlavně kvůli tomu, že Evropská centrální banka oznámila, že ještě více rozvolní svoji měnovou politiku. A to i přesto, že inflace roste ve všech zemích unie a významně zrychlila i v zemích eurozóny a v Německu.



Investičním fondům roste výkonnost

Celosvětový růst cen akcií se pozitivně projevil na výkonnosti akciových fondů nabízených v České republice. Podle pravidelného Partners Indexu podílových fondů za březen dosáhla průměrná výkonnost globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice za březen 4,1 procenta. Meziročně mohli klienti při správné volbě investiční strategie dosáhnout na zhodnocení +42,2 procenta.

„Meziroční čísla o zhodnocení akciových fondů jsou takřka neuvěřitelná, ale za zhodnocením o několik desítek procent je jednoduchý fakt, že právě před rokem vrcholil výprodej akcií kvůli náběhu pandemie. Ceny akcií byly v tu chvíli o několik desítek procent níže,“ vysvětluje Mašát.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

březen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 4,1 7,3 42,4 31,8 48,8 109,7 38 PIF-SPEC 1,4 4,8 38,5 14,9 38,2 23,5 15

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

O něco pomalejší průměrný růst akciový index podle analytiků ale zaznamenal u specifických strategií, které se soustředí na konkrétní regiony a sektory. Za březen to bylo pouhých 1,4 procenta, ale meziročně je to stále solidních 38 procent.

Jak si stojí investice do dluhopisových fondů

Spokojeni naopak nemohou být investoři do dluhopisových fondů. Důvod je jednoduchý, všechny země světa, včetně Česka, si chodí na dluhopisové trhy pro peníze na financování svého deficitního hospodaření v době pandemie. Jsou tu ale i další rizika. Tím je inflace.

To potvrzuje i Martin Mašát: „Za poklesem cen státních dluhopisů stojí nejen v České republice, ale například i v USA, očekávání zvýšené inflace v budoucnosti. V České republice se přidává i enormní emisní aktivita státu, díky rekordním deficitům.“

Podle něj tak průměrná výkonnost dluhopisových fondů v březnu byla -0,5 % a za poslední rok je jejich výkonnost rovna pouhým 1,3 %. Na druhou stranu například výnos 10letého českého státního dluhopisu vzrostl z hodnot hluboko pod 1 % do blízkosti 2 % ročně. Což podle analytiků dává dluhopisovým fondům po dlouhé době naději, že začnou konsistentně pobíjet inflaci.

Významnou roli pro uklidnění na dluhopisových trzích v případě Česka hraje i aktuální schválení zákona o České národní bance, která může nově kupovat od institucionálních investorů státní dluhopisy s delší splatností. Centrální banka se tak může připojit k těm centrálním bankám, které mohou bez bariér praktikovat kvantitativní uvolňování a tím pomáhat státu financovat jeho dluhy.

„Možnost přímého financování státních dluhů je však ekonomickou teorií chápána jako velké riziko pro inflaci. Nezávislost ČNB na politických tlacích zde projde velkou zkouškou,“ dodává investiční stratég Partners.

Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

březen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DL -0,5 -1,1 1,3 2,2 0,4 16,1 19 PIF-HY 0,5 0,8 18,5 8,3 15,1 38,1 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

„Fondy rizikových dluhopisů zaznamenaly za rok nárůst ceny o skoro 19 %, což je podobně jako u akciových fondů způsobeno korekcí cen rizikových dluhopisů během výprodejů před rokem v březnu,“ upozorňuje Martin Mašát.



Smíšené fondy pokračovaly v růstu

Základním stavebním kamenem každé úspěšné investice je diverzifikace. I proto se zřejmě v Česku těší oblibě takzvané smíšené podílové fondy. Ty investují v různých poměrech jak do akcií, tak do dluhopisů. Často smíšené fondy investují do dluhopisů, aby snížily svoji rizikovost. V dlouhém období tím však obětují část výnosu.

„Partners Index smíšených fondů následoval akciové fondy s růstem 1,2 procenta. Smíšené strategie pokračovaly ve svém růstu, díky svým dynamickým složkám,“ vysvětluje Martin Mašát.

Partners index smíšených fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

březen Od počátku roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 1,2 2,0 15,1 9,1 14,1 31,1 52

Podle Mašáta ale proti zhodnocení majetku ve smíšených fondech působil například pokles ceny zlata. Což potvrdilo i starou známou pravdu, že výkonnost smíšených fondů je velice rozličná a pohybuje se od silně záporných po kladná čísla, díky různým strategiím a vahám akcií, případně v jejich zaměření na různé regiony.