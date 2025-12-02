Rizikům odpovídá aktuálně silná volatilita na burzách, která obvykle předchází výrazné korekci. První problém finančních trhů přitom zní – dominance technologických akcií a příliš úzký trh.
To se projevuje převahou skupiny největších technologických amerických firem, takzvané Magnificent 7. Sem patří giganti jako Meta, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet nebo Tesla.
„Akciové indexy sice rostou, ale tento růst je výhradně dílem sedmi největších technologických společností – Magnificent Seven neboli Mag7. Zbytek indexu S&P 500, často označovaný jako S&P 493, ale zůstává prakticky beze změny,“ vysvětluje současný růst cen akcií investiční analytik a youtuber Petr Novotný.
Tuto nerovnováhu podle něj znázorňuje i nový rekord v koncentraci tržní kapitalizace. Podíl deseti největších firem v indexu S&P 500 činí plných 42 procent. A jen zhodnocení akcií Magnificent 7 se dostalo za poslední rok bez započítání dividend na 77 procent.
„Navíc jedním z klíčových hybatelů trhu dál zůstává americký výrobce čipů pro umělou inteligenci společnost Nvidia. Její tržní hodnota dosáhla ohromujících 105 bilionů korun. Ale znovu: to je více než celý průmyslový sektor S&P 500 dohromady,“ doplňuje Novotný.
Hlas z Londýna
Ředitel finanční skupiny deVere se sídlem v Londýně Nigel Green hovoří přímo o finanční bublině v podobě ocenění akcií firem v sektoru umělé inteligence. Poukazuje zejména na rychlé tempo růstu a jeho udržitelnost.
„Hyper-škálovaná poptávka napříč podniky, státními programy a cloudovou infrastrukturou nadále roste. A to posiluje přesvědčení, že odvětví vstupuje do prodlouženého supercyklu,“ říká k ocenění velkých technologických firem.
Zároveň ale zůstává opatrný. „Korporace napříč odvětvími investují obrovské částky do infrastruktury umělé inteligence, ale cesta od nasazení ke skutečným komerčním výnosům zůstává v mnoha odvětvích nejasná.“
Podle něj víra v něco ještě není investiční strategií. Investoři musí podle jeho slov prozkoumat, zda obchodní modely firmy v AI dokážou přeměnit rozsah kapitálových investic na trvalé zisky. A také upozorňuje na dominanci jen několika firem v sektoru AI.
„Není v pořádku, když jen malý shluk firem má mimořádný vliv na globální akcie a de facto formuje sentiment i jen jedinou zprávou,“ tvrdí.
Digitální ekonomika je tady
To, že dění na akciových trzích dnes ovládají především firmy, které se spojují s umělou inteligencí, potvrzuje také Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Ani ten ale nepokládá situaci za docela standardní.
„Už na konci října se na cenách akcií začala projevovat skepse ohledně dosažitelnosti budoucích zisků z využití umělé inteligence,“ hodnotí situaci.
Do mysli investorů se podle něj s čím dál větší razancí dostávají gigantické náklady, které se investují při uvádění umělé inteligence do praxe, v porovnání s potenciálními zisky. „A to stojí i za aktuálně vyšším kolísáním cen,“ upozorňuje Mašát.
Určitým testem toho, zda je sektor umělé inteligence tahounem nové ekonomiky, nebo už jde o hodně přefouknutou bublinu, byly hospodářské výsledky amerického výrobce čipů pro AI společnosti Nvidia v letošním třetím čtvrtletí. Výsledky nakonec překonaly očekávání analytiků. Ceny akcií firmy, ale i dalších společností z velké sedmy znovu rostly.
Avšak na druhé straně se ve stejné chvíli například cena bitcoinu, který je ukazatelem aktuální averze k riziku, už propadla na půlroční minimum. A vysoce spekulativní „high beta“ akcie, „kdysi tak skvělých AI jednorožců“, dnes rovněž přestaly de facto existovat.