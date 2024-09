Finanční páku drobným investorům nabízejí už i podílové fondy

U finanční páky platí to co u každého úvěru. Totiž že je dobrý sluha, ale špatný pán. Populární obchodování kontraktů pro vyrovnání rozdílu, takzvaných rozdílových smluv (CFD), kdy aktivní obchodníci na trzích nic nenakupují, ale spekulují na pokles nebo růst daných investičních aktiv, je na využití finanční páky založeno. A páka funguje neomylně. Při úspěšném obchodu násobí zisk obchodníka, při neúspěšném obchodu násobí jeho ztrátu.

„Předpoklad tradingu je až směšně jednoduchý. Levně nakoupím, draze prodám a tento proces budu opakovat, dokud nepřijdu k pohádkovému bohatství. Nicméně každý, kdo trading reálně zkusil, ví, že realita má od tohoto pohádkového vykreslení daleko,“ říká obchodní ředitel společnosti XTB Vladimír Holovka, který je sám aktivním traderem.

Jeho slova potvrzují statistiky brokerů, podle kterých se počet ztrátových obchodníků CFD pohybuje mezi 75 a 85 procenty. Důvod je, že trading není gambling a vyžaduje orientaci na finančních trzích i osvojení zásad správného obchodování. A tím je i zvládnutí obchodů při využití finanční páky. Nejde o nic jiného než řízení rizika. Sem patří například definování určitého procenta akceptovatelné ztráty, k čemuž při obchodech s CFD slouží takzvaný příkaz stop loss. Tedy příkaz, který automaticky ukončí ztrátovou pozici při zadaném limitu.

„Pokud si kdokoliv tyto techniky osvojí, rázem se zařadí mezi 30 procent nejlepších obchodníků. Z našich statistik bohužel vyplývá, že zhruba sedm z deseti obchodníků žádné ochranné stop loss příkazy nepoužívá,“ dodává Holovka, který vysvětluje i vysoké procento neúspěšných obchodníků s CFD. Podle něj je to právě tím, že se ve svých prvních obchodech začínající obchodníci „díky“ využití finanční páky rychle dostanou do ztráty a trading jako takový zavrhnou. To zkresluje celkový pohled na trading jako takový.

Finanční páka a podílové fondy

Výše uvedené snad dostatečně potvrzuje informaci, že s finanční pákou musejí investoři nakládat opatrně. Ostatně ne nadarmo její využití podléhá přísné regulaci ze strany Evropské unie i národních regulátorů. Na druhé straně finanční páka při správném užití nenásobí jen ztráty, ale násobí i výnosy. A tak ji používají nejenom aktivní obchodníci na trzích, ale i podílové fondy. V Česku dosud platilo, že finanční páku nabízely pouze vybrané fondy kvalifikovaných investorů, u nichž základní investice začíná minimálně na jednom milionu korun. To se však změnilo letos v dubnu otevřením nového podílového fondu Double speed rizikový s měsíční investicí od 500 korun.

„Fond Double speed rizikový je v České republice jediným retailovým podílovým fondem, který splňuje přísné limity dané zákonem pro použití finanční páky a pro celkovou diverzifikaci,“ přestavuje Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners nový a na tuzemském trhu skutečně unikátní fond. „Zákon přesně určuje horní hranici využití páky, takže divoké instrumenty jako binární opce, CFD a podobně se ve fondu nikdy neobjeví,“ dodává jedním dechem.

Naopak fond podle něj bude investovat do osvědčených globálních a široce diverzifikovaných burzovně obchodovaných akciových fondů ETF. A aby omezil dopady volatility finančních trhů, nebude se pouštět do rizikových sektorových, regionálních či nelikvidních investic. Na otázku, jaký limit pro páku má fond stanovený a kolik očekává výnos, Mašát odpovídá, že fond využije dvojnásobnou páku. A pokud cílí na osvědčené akciové tituly s průměrným dlouhodobým výnosem ve výši osm procent, očekávaný výnos při střízlivém odhadu činí 15 procent ročně.

Využití páky má svá pravidla

Podle Holovky aktivní obchodníci, kteří spekulují na pokles či růst, na finančních trzích málokdy s jistotou ví, zda jejich příští obchod bude ten ziskový, nebo ztrátový. Pokud ale konzistentně dodržují úspěšnou strategii a důsledně kontrolují rizika, úspěšné obchody převáží nad těmi neúspěšnými. To samé podle Mašáta platí i pro dlouhodobé investice s využitím finanční páky.

„Využití páky vyžaduje mnohem komplexnější znalosti při řízení fondu než ,nudné‘ akciové fondy, kde se jen nakoupí a drží akcie. Zde se skloubí nejen znalost pohybu cen akcií, ale také řízení úrokového rizika, vlastně je to takový dluhopisový fond naruby. Důležité je i aktivní řízení likvidity a měnového rizika, které je významné právě pro korunové investory,“ vysvětluje.

Zároveň potvrzuje, že použití páky vyžaduje striktní omezení a pravidelnou kontrolu. A i fond Double speed rizikový použití páky striktně omezuje. V průměru se bude LTV (Loan-to-Value) pohybovat kolem úrovně 50 procent. To je právě ona dvojnásobná páka. Dlouhodobý charakter investice pak podle Mašáta „vyhladí“ volatilitu trhů i hodnotu portfolia fondu.

Mašát se blíže vyjadřuje i k nákladům. Kouzlo fondu podle něj spočívá v tom, že dosáhne na mnohem lepší úvěrové podmínky na finančních trzích než běžní klienti. Například si nemusí půjčit za sedm procent a víc v české koruně, ale má možnost využít jiné měny s nižšími úroky. I trvání půjčky může být podle jeho slov velice flexibilní. To díky vysoké likviditě a transparentním cenám akcií.