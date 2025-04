Vladimír Brůna pro iDNES.cz

Inflace za pět let ubrala téměř 40 procent kupní síly peněz. Na co jste v roce 2020 potřebovali jeden milion korun, dnes už nestačí ani 1,4 milionu. „Pokud byste na začátku roku 2020 investovali jeden milion korun do amerických akcií, českých akcií nebo třeba do zlatých slitků, inflaci jste porazili,“ říká v komentáři investor Vladimír Brůna.