Hausbóty mají v Evropě různou historii. Česká republika je v tomto ohledu poměrně výjimečná: patří k zemím s největší komunitou kotvících hausbótů ve střední Evropě. Vyvinuly se z české tradice trampingu, vodáctví a jachtingu jako svébytný typ rekreačního objektu.
Evropskou velmocí hausbótů je Nizozemsko, kde jejich historie ale měla jiné kořeny. Po druhé světové válce zde kvůli nedostatku bytů vznikaly přestavby starých nákladních lodí v amsterdamských kanálech na bydlení. Dnes jsou v Amsterdamu tisíce obytných lodí – od historických plavidel po moderní plovoucí domy s veškerým komfortem. Hausbóty jsou zde běžnou součástí městské zástavby.
Ve Velké Británii nebo Německu představují hausbóty především alternativní způsob bydlení a životní styl, nikoli rekreační objekty. V některých zemích, zejména na severu Evropy, se plovoucí domy staly součástí moderního rozvoje měst. Příkladem je Kodaň, kde ekologické čtvrti kombinují bydlení na vodě, mariny i kanceláře.
Současné nabídky ukazují rozpětí od částek pod milion korun za jednodušší hausbóty bez kotviště přes přibližně dva až pět milionů za vybavené objekty na přehradách až po částky od šesti do deseti nebo i více milionů.