Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Hausbót není chata na vodě. Jaké nástrahy skrývají koupě a provoz?

Eva Svobodová
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Česká republika patří k zemím s mimořádně silnou tradicí obytných plavidel. Za romantickou představou života na vodě se ale skrývají složitá pravidla, omezená nabídka kotvišť i nemalé provozní náklady. Jak dnes funguje český trh hausbótů?

Hausbóty mají v Evropě různou historii. Česká republika je v tomto ohledu poměrně výjimečná: patří k zemím s největší komunitou kotvících hausbótů ve střední Evropě. Vyvinuly se z české tradice trampingu, vodáctví a jachtingu jako svébytný typ rekreačního objektu.

Evropskou velmocí hausbótů je Nizozemsko, kde jejich historie ale měla jiné kořeny. Po druhé světové válce zde kvůli nedostatku bytů vznikaly přestavby starých nákladních lodí v amsterdamských kanálech na bydlení. Dnes jsou v Amsterdamu tisíce obytných lodí – od historických plavidel po moderní plovoucí domy s veškerým komfortem. Hausbóty jsou zde běžnou součástí městské zástavby.

Ve Velké Británii nebo Německu představují hausbóty především alternativní způsob bydlení a životní styl, nikoli rekreační objekty. V některých zemích, zejména na severu Evropy, se plovoucí domy staly součástí moderního rozvoje měst. Příkladem je Kodaň, kde ekologické čtvrti kombinují bydlení na vodě, mariny i kanceláře.

Současné nabídky ukazují rozpětí od částek pod milion korun za jednodušší hausbóty bez kotviště přes přibližně dva až pět milionů za vybavené objekty na přehradách až po částky od šesti do deseti nebo i více milionů.

Jiří ChudobaREMAX Partner

Dočtěte tento článek s předplatným iDNES Premium

S reklamou Bez reklam

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

490
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

TOP spoření v srpnu: Spořicí účty začínají čtyřkou, králem je termínovaný vklad

ilustrační snímek

Inflace se drží pod dvouprocentním cílem České národní banky. V červenci sice mírně stoupla z květnových 1,5 % na 1,7 %, ČNB však ponechává základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75 %. Některé banky na...

Drsný šéf, který řve a bouchá pěstí? Na to už není nikdo zvědavý, říká headhunterka

Premium
Barbora Tomšovská

V minulých staletích lovci hlav hledali vrahy a lupiče, na něž byla vypsaná odměna. Dnes pátrají na opačné straně společnosti. Shánějí šéfy, bosse, top manažery, ředitele, uznávané cifršpiony a...

Starobní důchody manželů se od roku 2027 budou počítat jinak. Pomůže to málokomu

Od roku 2027 budou moci manželské páry nebo registrovaní partneři požádat o sdílení vyměřovacích základů pro důchod.

Starobní důchody manželů se od roku 2027 budou počítat jinak. Ne všem seniorům, jen těm, kdo o to předem požádá. Takzvaný sdílený vyměřovací základ pro výpočet důchodů jednomu z partnerů penzi zvedne...

Komu pomůže pětistovka ke kulatinám? Důchodci si ji nemají užít, říká Juchelka

K důchodům by lidé starší 80 let měli dostávat pětistovku navíc. Změna věkové valorizace má začít v lednu 2027.

Důchody se nově mají zvyšovat o 500 korun při dosažení 80 let. Pokud návrh schválí zákonodárci a podepíše prezident, začne změna platit od ledna 2027. Další zvýšení přijde penzistům vždy ke kulatým a...

Migréna, vyčerpání i den po večírku. Jak firmy pojímají sick days

ilustrační snímek

Rýma, migréna, psychické vyčerpání, ale klidně i den po teambuildingu. Sick days mají ve firmách mnoho podob: někde jsou dva, jinde pět, další je mění na flexi či relax days. Kde zaměstnanci dostanou...

14. srpna 2026

Hausbót není chata na vodě. Jaké nástrahy skrývají koupě a provoz?

Premium
ilustrační snímek

Česká republika patří k zemím s mimořádně silnou tradicí obytných plavidel. Za romantickou představou života na vodě se ale skrývají složitá pravidla, omezená nabídka kotvišť i nemalé provozní...

14. srpna 2026

Starobní důchody manželů se od roku 2027 budou počítat jinak. Pomůže to málokomu

Od roku 2027 budou moci manželské páry nebo registrovaní partneři požádat o sdílení vyměřovacích základů pro důchod.

Starobní důchody manželů se od roku 2027 budou počítat jinak. Ne všem seniorům, jen těm, kdo o to předem požádá. Takzvaný sdílený vyměřovací základ pro výpočet důchodů jednomu z partnerů penzi zvedne...

13. srpna 2026  5:30

Zatěžkávací zkouška pro technologie: Americké akcie na chvíli zastavily dech

ilustrační snímek

Červenec byl na akciových trzích měsícem výrazných rozdílů. Světový akciový index MSCI World sice vzrostl o půl procenta, ale bližší pohled ukázal významné přesuny peněz mezi sektory i regiony. Vidět...

13. srpna 2026

Kde bude další Karlín? Investoři ukazují, kde v Praze leží investiční poklady

Ve spolupráci
Rezidenční projekt Fibichova

Nejzajímavější pražská nemovitost nemusí být krásná ani levná. Investoři popisují, podle čeho se pozná dům či lokalita, jejichž skutečná hodnota se teprve projeví a které čtvrti v Praze mají aktuálně...

12. srpna 2026  14:45

Humanoidi už klepou na dveře. Martin Polepil ví, co zvládnou

Šéf inovací v OKIN Facility Martin Polepil otestoval přes padesát úklidových robotů a humanoidy čeká do konce dekády v běžném provozu.

Otestoval přes padesát úklidových robotů, fasády čistí drony a humanoidy čeká do konce dekády v běžném provozu. Martin Polepil, šéf inovací ve skupině OKIN Facility, ale v rozhovoru pro iDNES.cz...

12. srpna 2026

TOP spoření v srpnu: Spořicí účty začínají čtyřkou, králem je termínovaný vklad

ilustrační snímek

Inflace se drží pod dvouprocentním cílem České národní banky. V červenci sice mírně stoupla z květnových 1,5 % na 1,7 %, ČNB však ponechává základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75 %. Některé banky na...

12. srpna 2026

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

11. srpna 2026

Bitcoin se stěhuje do bankovní aplikace. Má smysl ho teď koupit?

ilustrační snímek

Bitcoin přímo v bankovní aplikaci? Ještě nedávno téměř nemyslitelné, dnes už realita. Partners Banka jako první v Česku umožňuje klientům kryptoměnu nakupovat i prodávat. Má ale při současné ceně...

11. srpna 2026

Jak se po dovolené hned nezhroutit? Praktické tipy radí psycholožka

ilustrační snímek

„Dovolená je jen pro slabé kusy,“ říkávala jedna kolegyně, jíž vždy ke konci roku zbývalo 22 dní volna z 25. Kroutili jsme hlavou a klidně jezdili na prázdniny. A vraceli se přešlí, že zas musíme do...

11. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hypotéky dál drží růstový trend. Sazby vystřelily na dvouleté maximum

ilustrační snímek

Hypotéky dál nekompromisně zdražují už pátý měsíc v řadě. V srpnu podle Swiss Life Hypoindexu vzrostla průměrná sazba na 5,42 % a dostala se nejvýše za poslední dva roky. Podle odborníků se úrokové...

10. srpna 2026

Drsný šéf, který řve a bouchá pěstí? Na to už není nikdo zvědavý, říká headhunterka

Premium
Barbora Tomšovská

V minulých staletích lovci hlav hledali vrahy a lupiče, na něž byla vypsaná odměna. Dnes pátrají na opačné straně společnosti. Shánějí šéfy, bosse, top manažery, ředitele, uznávané cifršpiony a...

9. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×