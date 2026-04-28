Garáž místo bytu: Levnější investice, která v Česku rychle zdražuje. Jak ji koupit?

Z garáží se v posledních letech stal plnohodnotný investiční segment. V atraktivních lokalitách už dávno nejde o „doplněk k bytu“, ale o samostatnou nemovitost s výraznou cenovou dynamikou. Typicky ve velkých městech, kde je nedostatek parkování.
„Trh s garážemi zažil v období 2019–2026 boom, který v procentuálním vyjádření často předčil i růst cen bytů. Velký vliv na to mělo zavedení a rozšiřování parkovacích zón v Praze, ale i jiných městech,“ připomíná Jan Babka, marketingový ředitel NEXT Reality.
Proč ceny rostou napříč republikou
Růst se netýká jen tradičních tahounů Prahy a Brna. Výrazně posilují i regionální centra, která byla dříve spíše na okraji zájmu.
Důvodů je několik:
- Nové garáže se staví minimálně a kapacita u nových developerských projektů není dostatečná.
- Počet aut dlouhodobě roste.
- Regulace parkování ve městech se zpřísňuje.
- Část garáží slouží jako sklady, čímž se snižuje reálná nabídka
„Tohle už není okrajový segment, který by stál bokem mimo hlavní realitní dění. Garáže v mnoha lokalitách reagují na nedostatek parkování, na vyšší hustotu zástavby, ale i na to, že lidé hledají praktickou a relativně dostupnější nemovitost, která si umí držet hodnotu,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Trh zrychluje Ceny rostou a prodeje se zkracují
Na začátku roku 2026 zůstává trh s garážemi ve velmi silné kondici. Ceny za m² rostou podle Reality.iDNES.cz už třetí rok po sobě, ve většině krajů i krajských měst se drží vysoko také celkové nabídkové ceny v korunách a ve velké části republiky se zároveň zkracuje doba prodeje.
Průměrná nabídková cena za m² u garáží v ČR vzrostla z 24 529 Kč v lednu 2024 na 32 665 Kč v lednu 2026. V únoru 2026 pak dosáhla 32 834 Kč za m². To znamená růst o více než 30 % za dva roky, přičemž dynamika byla loni vyšší než předloni.
Vedle cen je důležité sledovat i rychlost trhu. Průměrná doba nabízení v celé republice činila 150 dní v lednu 2024, ale už jen 106 dní v lednu 2026 a 95 dní v únoru 2026. Jinými slovy: trh s garážemi nejen zdražuje, ale také výrazně zrychluje.
Zájemci o koupi přitom mají z čeho vybírat: V lednu 2024 bylo v datech evidováno 1 847 nabídek, v lednu 2025 1 699, v lednu 2026 už 1 887 a v únoru 2026 dokonce 1 967. Nejde tedy o situaci, kdy by ceny rostly jen kvůli dramatickému vyschnutí trhu. Nabídka je naopak poměrně bohatá, přesto ceny šplhají nahoru a doba prodeje se zkracuje.
Nejdražší je tradičně Praha (55 256 Kč/m²), následovaná Brnem. Vysoké ceny ale hlásí i Zlín, Plzeň nebo Hradec Králové. Důležité je sledovat i vývoj nabídkové ceny garáže v korunách. Ta v únoru 2026 dosahuje v Praze 945 790 Kč, v Brně 986 536 Kč, v Olomouci 858 762 Kč, ve Zlíně 828 718 Kč. Za poslední dva roky cena v těchto městech rostla vyšším dvojciferným tempem (40-65 %), a podobně tomu bylo i v Jihlavě, Ostravě nebo v Plzni. Loni se přidaly i Karlovy Vary (meziročně+ 41 %).
„U garáží je správné číst vedle sebe obě metriky. Cena za metr čtvereční ukazuje cenovou úroveň trhu, ale cena v korunách zase říká, kolik kupující reálně vidí na inzerátu. A když se obě procenta rozcházejí, bývá za tím velmi často změna velikosti či skladby nabídky,“ vysvětluje Ondřej Hon z CEMAP – cenové mapy.
Karolína Václavková z M&M reality uzavírá: „Doba prodeje garáží je obecně kratší než u řady jiných nemovitostí, zejména pokud je cena nastavena realisticky.“
|
Co rozhoduje při výběru investice
„Pro veřejnost je důležité vědět, že i u zdánlivě jednoduché nemovitosti, jako je garáž, rozhodují detaily. Lokalita, velikost, technický stav, přístup, právní režim i správné nacenění mohou udělat opravdu velký rozdíl,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Klíčová je především lokalita a budoucí vývoj oblasti. V dobře umístěných lokalitách se roční výnos může pohybovat okolo pěti procent i více.
Rizika se naopak skrývají hlavně v právním stavu nebo omezeních využití. Typickým problémem může být například garáž na cizím pozemku nebo tlak developerů na výkup starších garážových kolonií, případně odlehlé malé garáže z minulosti.
Garáž, nebo parkovací stání?
Volba mezi samostatnou garáží a parkovacím stáním závisí na investiční strategii.
Makléř Jan Simper z CENTURY 21 porovnává: „Parkovací stání nabízí vyšší bezpečnost a komfort, kdy řidič projde z auta do bytu „suchou nohou“. V novostavbách jsou tato stání často monitorována kamerovým systémem. Na druhou stranu samostatná garáž je oblíbená díky své multifunkčnosti – i přes vyšší počáteční náklady nabízí širší využití. Například i jako bezpečný sklad pro sezonní věci, pneumatiky nebo sportovní vybavení. Velkým plusem je vlastní elektrická zásuvka, která umožňuje drobné kutilství nebo základní servis vozidla.“
Garáž nabízí větší kontrolu a flexibilitu, ale bývá dražší a často v horším technickém stavu. U starších objektů může být problém i velikost, protože dnešní vozy a SUV jsou robustní.
„Malé garáže ale nejsou automaticky neprodejné. V silných městských lokalitách mohou stále dobře fungovat jako parkování pro menší vůz, motorku nebo jako bezpečný sklad. Jen už neplatí, že každá garáž je stejně dobrá. Rozhoduje reálná využitelnost,“ říká Petr Makovský.
A Jan Babka doplňuje: „Tyto objekty se v nabídce NEXT REALITY stále častěji profilují jako skladové prostory pro řemeslníky nebo majitele veteránů a motocyklů, nikoliv pro každodenní parkování.“ Podle makléřů z realitní kanceláře CENTURY 21 jsou malé garáže stále zastoupeny v jejich ostravské i brněnské nabídce více než z poloviny.
Parkovací stání je jednodušší investice: menší náklady, snadná správa a stabilní poptávka.
„Kdo chce nižší vstupní cenu a jednodušší investici, tomu dává větší smysl stání. Kdo chce širší využití, větší kontrolu nad prostorem a dlouhodobější držení, častěji sáhne po samostatné garáži. Vždy ale rozhoduje lokalita a právní forma vlastnictví,“ shrnuje Petr Makovský.
|
Elektromobilita jako nový faktor
Roli začíná hrát i možnost nabíjení elektromobilů. Stání s přípravou na wallbox má vyšší atraktivitu i cenu. Instalace se pohybuje zhruba mezi 25 až 50 tisíci korun.
Podle zástupců CENTURY 21 je v rámci starší zástavby v Ostravě i v Brně elektromobilita zatím okrajovým tématem a s požadavky na nabíjení se v praxi téměř nesetkávají. U novostaveb je situace jiná, tam už je infrastruktura pro nabíjení elektrovozů častěji připravena přímo v podzemních garážích. To potvrzuje i Jan Babka z NEXT Reality: „Podíl nabídek s možností nabíjení tvoří odhadem nyní asi 15–20 % trhu v novostavbách.“
„U elektromobility je potřeba řešit nejen technickou možnost nabíjení, ale i právní a provozní stránku: kdo má k přípojce právo, jak je řešena spotřeba, zda s tím souhlasí SVJ nebo vlastník objektu a jestli je příkon pro takové řešení vůbec dostatečný,“ upozorňuje Petr Makovský.
Bezpečnost zvyšuje výnos
Vedle lokality hraje roli i zabezpečení prostoru garáží. „Kupující dnes vedle ceny sledují i bezpečnost, tedy kvalitní vrata či vjezd, osvětlení, ostrahu, kamerový systém nebo kontrolovaný vstup. Prodávající může atraktivitu zvýšit i tím, že prokáže technicky funkční systém zabezpečení prostoru,“ říká Štěpán Gjurič z RK REMAX Horizont.
S tím souhlasí Petr Makovský: „Pro vyšší atraktivitu může prodávající udělat překvapivě hodně, a to i malou investicí: opravit vrata, zlepšit osvětlení, vyklidit prostor okolo, doložit přesné rozměry, nafotit přístup.“
Nižší zabezpečení nebo odlehlá poloha, absence osvětlení a chatrná vrata samozřejmě garáž v nabídce znevýhodňují a snižují dosažitelné nájemné.
Pozor na právní detaily
Jak bylo řečeno, u garáží lidé často očekávají, že jde o snadnou a přehlednou transakci. Ve skutečnosti je potřeba velmi pečlivě prověřit právní stav. Zásadní je ověřit, zda jde o samostatnou jednotku, stavbu na vlastním pozemku, stavbu na cizím pozemku nebo například o podíl spojený s parkovacím stáním. Každý z těchto modelů má jiné právní dopady.
Petr Makovský uvádí hlavní možnosti: „U samostatné garáže může jít o samostatnou stavbu nebo jednotku. U garážového stání často nejde o samostatnou nemovitost, ale o spoluvlastnický podíl, s nímž je spojeno výlučné užívání konkrétního místa. To je z pohledu kupujícího i budoucí likvidity zásadní rozdíl.“
Podle makléře Davida Gablase z RK CENTURY 21 je opravdu nejčastější kámen úrazu pozemek pod garáží: celá řada garáží stojí na obecních pozemcích, další na pozemcích soukromníků. Není tedy pravidlem, že pozemek a stavba samotná mají stejného vlastníka.
Jan Babka zmiňuje i problematické přístupové cesty ke garáži, které mají být předmětem koupě, a sice jejich vlastnictví či případná věcná břemena.
Karolína Václavková dodává: „Prodávající by měl mít dokumentaci v pořádku a být schopen jednoznačně doložit, co přesně převádí.“
|
Kontrolní seznam před koupí
Když si už vyberete a hodláte jít do koupě, zkontrolujte před podpisem smlouvy všechny detaily, které jsou ale pro budoucí úspěch investiční transakce klíčové:
- Ověřte, zda jde o samostatnou jednotku v katastru, nikoli podíl na společných částech domu. Samostatná jednotka je nejsnáze převoditelná a pojistitelná. Samostatná garáž patří k pozemku, nelze ji prodat odděleně od pozemku.
U starší garáže může pozemek patřit někomu jinému. Kupuje se stavba a na pozemek musí být nájemní smlouva nebo jiné právo využití, případně právo stavby. Nákup garáže bez pozemku pod ní může být rizikovější.
Garážové stání v bytovém domě se může prodávat spolu s podílem na pozemku.
- Závazky spojené s garáží: zástavní právo, věcné břemeno, dluhy, závazky či exekuce.
- Zajistěte si přístup ke garáži: řešení příjezdové cesty. Buď podílem na cestě nebo věcným břemenem. Pokud cesta patří obci, je přístup zpravidla zajištěný.
- Porovnejte cenu s katastrem: zjistěte mediánovou cenu garážových stání v dané lokalitě, ať máte jistotu, že nekupujete draze.
- Zkontrolujte rozměry a stav garáže: příliš malé stání se hůře pronajímá (sledujte šířku vjezdu, vnitřní rozměry, výšku). Prověřte případnou vlhkost, zatékání, možnosti větrání, osvětlení, zdroj tekoucí vody, funkčnost vjezdových vrat, zabezpečení, možnost instalace wallboxu k nabíjení elektroaut a dalších bezpečnostních systémů.
- Zjistěte pravidla budoucího pronájmu: některá SVJ omezují pronájem garážových stání externím osobám. Pokud je stání součástí společných částí domu, záleží na rozhodnutí shromáždění SVJ. Také si zjistěte případné výdaje na společný fond oprav.
- Spočítejte čistý výnos: potenciální nájem minus fond oprav, pojištění a daň z příjmu.
- Podívejte se také do územního plánu. Budou se v okolí stavět byty? To by vám mělo usnadnit pronájem.
Shrnutí Garáž je dobrá investice, ale ne automaticky
Trh garáží je výrazně lokální. Vedle lokality jsou klíčovými faktory právní stav a reálná využitelnost. Rozhodují i populační vývoj a ekonomická prosperita v místě, případně plán rozvoje.
Největší potenciál mají oblasti s rostoucí populací, novou výstavbou a přísnější regulací parkování. Tam může být garáž stabilním a dlouhodobě výnosným aktivem.