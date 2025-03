Snad nejslavnějším forexovým obchodníkem je dnes již veterán, 94letý George Soros. Na objemné transakci vydělal přes jednu miliardu dolarů za jediný den. Druhý Soros se z vás nejspíš nestane. To však neznamená, že nemůžete úspěšně vydělávat na forexovém trhu a vytvořit si zajímavý druhý příjem. Co musíte znát a co tomu dát, přibližuje expert Radek Babčan.