Expert: Chtěli jsme fondy pro zkušenější investory a je o ně zájem

O investice do fondů pro kvalifikované investory se v poslední době zvedl zájem. I vy jste přišli s novým fondem kvalifikovaných investorů nazvaným Partners Alternative Strategies. Co bylo hlavním důvodem?

Reagovali jsme na situaci na trhu a poptávku klientů. Náš cil byl nabídnout klientům produkt, jehož očekávaný výnos nebude vzájemně souviset s vývojem finančního trhu. Proto jsme přišli s fondem určeným pro kvalifikované investory. Pro klienty tak půjde o velice vhodný doplněk portfolia poskytující velice dobrou ochranu proti inflaci.

Jaká je struktura vaše fondu, jak bude investovat?

Fond bude investovat do reálných aktiv. Má jak korunovou, tak eurovou třídu a půjde v podstatě o fond fondů, který bude investovat do jednotlivých fondů kvalifikovaných investorů s podobným zaměřením. Fondy v něm obsažené budou i zahraniční. A sice z dílny investiční společnosti BlackRock, s níž intenzivně spolupracujeme.

Fond chce investovat do zemědělské půdy, ale i do průmyslových areálů. V těchto oblastech je však silná konkurence. Není to problém?

Nemyslím si. Jde o velice stabilní odvětví, jehož výnos je nasměrován kvalitou nájemních smluv, sektorovou diverzifikací a regionální působností jednotlivých nájemníků. Samozřejmě se snažíme v rámci této množiny vybrat ty fondy, které u nás dlouhodobě působí a jejichž portfolio splňuje naše požadavky.

Zaměřujete se na zemědělskou půdu pouze v Česku nebo i mimo něj?

Naše investice míří konkrétně do Českého fondu půdy. Jde o fond kvalifikovaných investorů investující do vysoce kvalitní zemědělské půdy v oblasti Polabí. A pokud je mi známo, mělo by to tak geograficky zůstat. Výnos je tvořen jednak konvergencí ceny zemědělské půdy a jednak akvizicí menších celků a jejich stmelováním do větších.

Další vaše investice by měly jít i do fondů cílících na firmy, které se zabývají vývojem vodíkové technologie. Co je atraktivního na vodíku? Jsou to pouze auta na vodík?

Osobně vnímám vodík jako výrazně lepší a vhodnější alternativu k elektromobilitě. Nicméně jeho využití je výrazně širší. Tlak na elektromobilitu je v posledních letech enormní. Nemyslím si, že je to správně. Elektromobilita je tlačena všemi směry a bohužel se podnikají kroky k jejímu zavedení bez ohledu na vyřešení jejích základních nedostatků.

Fondy kvalifikovaných investorů pracují v jiném režimu než běžné podílové fondy. Jaké jsou hlavní rozdíly?

Fond kvalifikovaných investorů poskytuje možnost investovat do aktiv, do kterých retailový fond investovat nemůže. Správce fondu má volnější investiční limity. Nicméně i ty se odvíjí od statutu fondu. Fondy kvalifikovaných investorů jsou tak primárně určeny pro již zkušenější investory. Což by měla zajistit podmínka minimální výše investice jeden milion korun, respektive 125 000 euro. Z pohledu regulace nicméně zůstávají hlavní požadavky stejné. Je to hlavně audit a depozitář.

Je v ČR podle vás hodně lidí, jež jsou ochotni a mohou dát milion korun do těchto fondů?

Jak jsem řekl na začátku, nově vzniklý fond byl v podstatě reakcí na poptávku některých klientů. Nicméně samotný zájem o investici, který evidujeme od začátku letošního rok, nás velice příjemně překvapil. Zároveň pandemie je událostí, která v poměrně krátkém čase prověřila kvalitu investičního portfolia. A to jak směrem dolů, tak směrem nahoru. A já věřím, že tato zkušenost donutila mnohé investory i k zamyšlení a přehodnocení jejich stávajícího fondového portfolia.

Ondřej Koňák Vystudoval finance a oceňování podniku na pražské Vysoké škole ekonomické.

Pracoval ve společnostech Deloitte, PPF, Generali a Patria.

Dlouhodobě sleduje dění na globálních trzích.

V současnosti je portfolio manažerem Partners investiční společnosti, kde má na starosti akciové fondy.

Jaký čekáte výnos u svého nového fondu kvalifikovaných investorů

Výnos fondu uvádíme konzervativně v intervalu 6 až 8 procent. Průměrná výkonnost jednotlivých fondů, které do našeho fondu nakupujeme, je ale vyšší.

Jak vidíte letošní rok na akciových trzích. Ty mají za sebou několik let růstu. Budou v něm podle vás pokračovat?

Letošní rok je zatím na finančních trzích hodně volatilní a hodně nepředvídatelný. Konflikt na Ukrajině pravděpodobně přepíše některé zažité principy a bude mít bezprostřední dopad do mnoha odvětví naší činnosti. Zasažena bude zejména Evropa. Naopak vítězem bude jak Čína, tak USA. Bohužel konflikt zvýší riziko déle trvající vyšší inflace a stejně tak i pravděpodobnost stagflačního scénáře.

Na druhou stranu akcie historicky představovaly velice kvalitní ochranu proti inflaci. Je třeba vybírat ty sektory, které jsou schopny rostoucí ceny vstupů co nejvíce promítnout do ceny výstupů a tím tak eliminovat možný negativní dopad do ziskovosti. Příkladem je třeba energetický sektor, který od začátku roku posílil o bezmála 40 % v případě amerického dolaru a je tak jediným sektorem s kladnou výkonností.

Jak by měl za této situace postupovat investor při výběru akciových titulů pro investici?

Letošní rok bude podle nás daleko více o aktivním vyhledávání a pečlivém výběru společností než o nákupu celých indexů.

Jak vnímáte riziko dalšího růstu inflace a ve spojitostí s ní pak případné zvyšování úroků ze strany hlavních centrálních bank?

Náš názor je, že rizika v souvislosti s postupným zvyšováním sazeb hlavních centrálních bank spolu s pro inflačními tlaky jsou v očekávání investorů z velké části zachycena. Tato rizika by se měla materializovat v první polovině roku. Zároveň již některé země přistupují k plnému otevření ekonomik a návratu do normálu. Což ještě trh podle nás dostatečně nezohlednil. Stále tak zůstává početná skupina společností, které se obchodují výrazně pod úrovní před pandemií. I proto případné korekce na trzích doporučujeme využívat k navyšování akciových pozic.

Kde vidíte letošní příležitosti v investicích? Budou to akcie nebo dluhopisy? A pokud dluhopisy, jak dlouho podle vás ty mnohými „slibované žně“ potrvají?

Osobně sázím na akcie z důvodů, které jsem zmínil. Dluhopisům samozřejmě růst úrokových sazeb centrálních bank pomůže. Ale je třeba si uvědomit z jaké úrovně se budou posouvat. V minulém roce drtivá většina dluhopisových fondů skončila v záporu. Sazby v Evropě, pod tlakem aktuálních událostí, rostou. Nicméně se stále pohybují kolem 1 %. Česko je v tomto ohledu velkou výjimkou. Proto i české dluhopisy jsou relativně atraktivnější a letošní výnos se u nich může pohybovat kolem dvou až tří procent. Inflace je bude pravděpodobně výrazně výše.