Investice do fondů: Poplatky se liší, jak se orientovat, abyste netratili

Daniel Tácha
Češi stále víc investují. Možností, komu a kam svěřit své prostředky, aby se zhodnocovaly, je řada. Jednou z nich jsou fondy. Při rozhodování do kterého fondu investovat, hraje velkou roli, zda jde o burzovně obchodovaný fond, nebo aktivně řízený. Podstatné jsou také poplatky. Ty se ale vyčíslují těžko. Co je potřeba brát do úvahy, s jakými poplatky se investor může setkat a co si ohlídat?
V rozhodování, zda v investování zvolit ETF (Exchange Traded Fund, burzovně obchodovaný fond), nebo AMF – aktivně řízení fond (Actively Managed Funds, AMF), sehrává dost podstatnou roli nastavení poplatků s ohledem na plánovanou strategii. Podle finančního poradce ze skupiny Partners Davida Kučery panuje obecně názor, že méně nákladné jsou co do poplatků ETF. To ale nemusí platit v každém případě.

„Oproti aktivně řízeným fondům, kde si portfolio manažeři účtují správcovské poplatky kolem 1,5 %, mohou mít ETF fondy poplatky nižší než 0,5 %. To ale neznamená, že jsou vždy levnější,“ říká Kučera.

Upozorňuje především na různé podmínky u vstupních a výstupních poplatků. Některé platformy, které ETF také nabízejí, si podle něj sice nestrhávají žádný vstupní poplatek, ale na druhou stranu si ve smlouvě stanovují poplatek při výstupu. A jeho výše se podle Kučery může odvíjet od objemu finančních prostředků, z čehož může být investor nakonec nemile překvapený. Za výhodné v takovém případě považuje nabídky, kdy se neplatí vstupní poplatek a výstupní platba se váže k časovému období.

„Platba výstupního poplatku je podmíněna časem, kdy pozbývá platnosti například ve chvíli, kdy vydrží investor pět let. Pak je to super, protože klient nezaplatí nic na vstupu ani výstupu,“ přibližuje Kučera.

Poplatky u ETF a AMF jsou hodně variabilní

Investoři by podle něj proto neměli při výběru nástroje sledovat jenom poplatky, ale zohledňovat také svou strategii a cíl investování. Pro dlouhodobější investice může být výhodné využít i ty společnosti, které nabízejí klesající procento poplatku každý rok, kdy se po několika letech dostane investor na nulovou sazbu poplatků.

„Některé fondy mají poplatek jasně daný a stabilní, u jiných jeho procento klesá s každým rokem až k nule, a tyto podmínky je důležité znát a zohlednit,“ říká poradce. Stejně tak je třeba se zaměřit na to, z čeho se výše poplatku, ať už vstupního, výstupního, nebo správcovského, vypočítává.

„Procento z objemu peněz, které vybírám z toho fondu, může být velká částka, ale pokud mám dlouhodobé portfolio, kde se snižuje poplatek, pak je dobré ho zvolit, protože co se distribučních poplatků týče, nebude se mě týkat vůbec,“ vysvětluje finanční analytik Zdeněk Šimek s tím, že to platí hlavně pro akciová portfolia, u nichž investiční horizont přesahuje pětileté období.

Manažerský a performance poplatek

Vstupní a výstupní platby ale nejsou jedinými poplatky vážící se k ETF či AMF. Investiční platformy si strhávají dále takzvaný management fee, což je poplatek za správu investic.

„Manažerský poplatek zůstává stejný a slouží k úhradě nákladů souvisejících s provozem fondu,“ vysvětluje Zdeněk Šimek.

Hradí se z něj finanční analýzy, portfolio manažeři a administrativní úkony. Podle Šimka si tento poplatek účtují všechny společnosti a zjednodušeně řečeno pokrývá výdaje na to, že se o ten fond někdo stará.

Podle Davida Kučery se manažerský poplatek u ETF akciových fondů pohybuje v rozmezí 0,05 až 0,5 procenta a u aktivně řízených fondů kolem jednoho až dvou procent. „Přičemž platí, že u konzervativních fondů bývá manažerský poplatek nižší,“ říká finanční poradce.

To je podle Šimka dané tím, že o ETF se nestará v porovnání s AMF tolik odborníků. U ETF se na počátku zvolí investiční strategie a další parametry a ty se následně v podstatě kopírují. Tím odpadá práce manažera, který při správě AMF reaguje na změny, řídí portfolio s ohledem na dění na trzích a velkou měrou se podílí na rozhodování o zacílení investice. „A tyto přístupy s sebou nesou výhody, ale i nevýhody v různých obdobích,“ upozorňuje Šimek.

Mezi další poplatky účtované u fondů patří podle Kučery například takzvaný performance fee, to je poplatek z toho, jak se danému fondu daří. Jeho výše se tak odvíjí od zhodnocení vkladů. Pokud se fondu daří zhodnocovat prostředky, pak si společnost nechává určitý podíl z nadvýnosu. A pak je tu ještě takzvaný spread poplatek, jehož výše se podle Kučery vyčísluje jen velmi těžko. Je to vlastně rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

„To je jeden ze skrytých poplatků, se kterým hodně lidí vůbec nepočítá,“ upozorňuje s tím, že je na něj třeba dávat pozor, protože se strhává při přesunech peněz.

Investice do fondů: Poplatky se liší, jak se orientovat, abyste netratili

