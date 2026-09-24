Schopnost investora porozumět riziku, přijmout ho a řídit ho je hlavním znakem kvalifikovaného investora, u kterého se předpokládají znalosti a zkušenosti umožňující činit vlastní investiční rozhodnutí. Podstatou kvalifikovanosti by měla být schopnost pochopit, jaké riziko investor přijímá, zda ho dokáže finančně unést a jak s ním pracovat v rámci celého portfolia, nikoliv velikost majetku.
Investice do fondu kvalifikovaných investorů (FKI) může umožnit přístup k jiným typům aktiv a strategií, ale současně může nést významné riziko ztráty, koncentrace a nízké likvidity.
Milion korun je hranice, ne potvrzení investičních schopností
Člověk může mít dnes milion korun díky prodeji nemovitosti, dědictví nebo celoživotním úsporám. Nic z toho samo o sobě však neznamená, že umí posoudit investiční strategii private equity fondu, zadlužení nemovitostního fondu nebo likviditu fondu investujícího do neveřejně obchodovaných aktiv.
Martin Pšaidl
Samotná částka nestačí. Investor musí učinit prohlášení, že si je vědom rizik, a obhospodařovatel, administrátor nebo pověřená osoba musí posoudit mimo jiné jeho finanční zázemí, investiční cíle, odborné znalosti a zkušenosti. Zákon umožňuje za splnění dalších podmínek investovat do některých fondů kvalifikovaných investorů také při investici alespoň 125 tisíc EUR (v přepočtu okolo více než 3 mil. Kč)
Investice do FKI je vždy spojena s rizikem
Smyslem není riziko ignorovat nebo předstírat, že neexistuje, ale identifikovat ho a vědět, zda ho investor může a chce podstoupit. Riziko není něco, co se dá z investice odstranit. Investor mu musí rozumět, vědět, proč ho podstupuje, a dostat za něj odpovídající potenciální výnos. Každá investice by se měla vždy posuzovat z hlediska výnosu, rizika a likvidity a neinvestovat do produktu, jehož fungování nebo zdroji výnosu investor nerozumí.
Investor se při rozhodování často soustředí především na očekávaný nebo historický výnos. V tomto pořadí by si měl klást otázky:
- Do čeho fond investuje?
- Z čeho má výnos vznikat?
- Co se musí stát, aby se očekávání nenaplnilo?
- Kolik mohu v nepříznivém scénáři ztratit?
- Jak rychle se mohu ke svým penězům dostat?
- Jak velkou část svého celkového majetku této investici vystavuji?
- Jsem schopný případnou ztrátu nebo několik slabších let skutečně akceptovat?
Kvalifikovanost se ukáže ve chvíli, kdy investice přestane vydělávat
Dokud investice roste, snáší riziko téměř každý. Skutečná tolerance k riziku se ukazuje při poklesu, a to jednak ochota nést riziko a schopnost nést riziko. Investor může být ochotný nést riziko, ale pokud vloží do jednoho fondu všechny své volné prostředky a za dva roky potřebuje peníze na nákup své nemovitosti, jeho schopnost nést riziko je nízká.
Investor může mít dostatečný majetek, rezervu i dlouhý investiční horizont, takže případnou ztrátu finančně unese. Pokud ale špatně snáší kolísání hodnoty a při prvním poklesu má tendenci investici ukončit, jeho ochota nést riziko je nízká.
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Vyšší výnos neznamená automaticky vyšší riziko
V investování obecně platí, že vyšší očekávaný výnos bývá zpravidla spojen s převzetím vyššího nebo jiného typu rizika, ale není to jednostranný vztah. Dvě investice mohou mít podobnou míru rizika, a přitom rozdílný očekávaný výnos. Stejně tak vyšší výnos může vznikat například díky efektivnější správě, nákupu aktiva za výhodnější cenu nebo schopnosti zvýšit jeho provozní výkonnost, nikoli nutně jen převzetím většího rizika.
Samotná výše výnosu o kvalitě investice ani jejím riziku mnoho neřekne
Investor by neměl porovnávat fondy pouze podle procenta cílového nebo historického výnosu. Měl by především rozumět tomu, z čeho má výnos vznikat (například nájemné, provozní zisk, růst hodnoty, developerská marže, úrokové příjmy, růst aktiv, přecenění majetku) a jaká rizika jsou s jeho dosažením spojena.
Například dva nemovitostní fondy mohou cílit na rozdílný výnos. Jeden může vyššího výnosu dosahovat tím, že kupuje nemovitosti, aktivně je modernizuje a zvyšuje jejich nájemní výnos. Druhý může stejného zvýšení dosahovat vysokým zadlužením. Výnosové číslo může být podobné, ale zdroj výnosu a charakter rizika jsou úplně jiné.
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Jedním z hlavních způsobů řízení rizika je skutečná diverzifikace
Nejde o počet fondů, ale o to, zda investor rozkládá majetek mezi investice, které nejsou závislé na stejných ekonomických faktorech. Pět fondů ještě nemusí znamenat diverzifikované portfolio.
Investor může mít pocit, že své riziko rozložil, protože místo jednoho fondu investoval do pěti. Pokud je rozložení jeho investice na tři české nemovitostní fondy, jeden fond financující development a jeden fond investující do realitních společností, pak tedy sází na stejné ekonomické faktory, tedy na český realitní trh, vývoj úrokových sazeb a dostupnost financování.
Diverzifikace je jeden z nejúčinnějších nástrojů řízení investičního rizika. Investor by neměl dávat všechny nebo převážnou část prostředků do jedné investice či jednoho typu investic. Diverzifikace není počet položek v portfoliu. Rozhodující je, zda na ně působí stejná, nebo různá ekonomická rizika.
Investici můžeme rozložit mezi třídy aktiv, sektory, regiony a země, měny, jednotlivé projekty a firmy, správce fondů, různou likviditu, různé zdroje výnosu.
FKI může být jednou ze součástí širšího investičního portfolia, nikoliv automaticky místem pro většinu investorova majetku. Stejný fond může být pro jednoho investora přiměřenou součástí portfolia a pro jiného nepřiměřeně rizikovou investicí.
Kvalifikovaný investor není ten, kdo má milion korun. Je to investor, který ví, proč investuje, rozumí tomu, do čeho investuje, dokáže posoudit rizika a případnou ztrátu finančně i psychologicky unese. Kvalifikovaný investor neposuzuje investici jen podle toho, kolik může vydělat, ale podle vztahu mezi výnosem, rizikem, likviditou a rolí investice v celém portfoliu.