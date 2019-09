Není bond jako bond, říká ekonom o investicích do firemních dluhopisů

, aktualizováno

Firemní dluhopisy či obligace a bondy, jak se také označují, mohou být skvělá investice i propadák. Kdo chce do nich investovat, musí o nich ale něco vědět. Co je třeba brát do úvahy? Jaké dluhopisy lze veřejně nabízet a za jakých podmínek, rozebírá v komentáři ekonom Lukáš Vácha z Conseq Investment Management.