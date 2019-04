KOMENTÁŘ: Novou modlou jsou sociální jistoty a ekologie. Je to úlet?

Není to tak dávno, co svět žil iracionálním příběhem bitcoinu. Pamětníci si také vzpomenou na přepálené ceny akcií dot.com firmiček nebo důvěru investorů ve splácení dluhů Řecka. Tyto případy dokazují, že není dobré věřit všemu. Uvidíme, jak to dopadne právě s ESG firmami.

Nový trend rovnosti, svornosti a ekologie, který se skrývá pod zkratkou ESG, se v posledních letech stal velice populární, a to převážně v evropských firmách. Firmy vyznávající ESG politiku se snaží být sociálně spravedlivější ke svým zaměstnancům, ohleduplnější vůči přírodě, lépe se chovat ke společnosti a neustále zlepšovat firemní kulturu.

ESG je dobrý sluha manažerů, ale špatný pán majitelů

Jsou to všechno chvályhodné cíle, ale zdá se, že na ESG více slyší manažeři firem, kteří se dostávají do vedení nadnárodních firem. Proč dodržovat pouze zákonné předpisy, když může být firma mnohem dál a dát zaměstnancům více výhod nebo produkovat řádově méně škodlivin a negativních externalit. Minimálně ekologové a odbory tleskají.

Pro vedení firem jsou to ideální cíle. Manažerům jde primárně o bonusy a ty na základě různých kritérií získají. Pokud se však síly šéfů firem přesunou od efektivního řízení firem a generování dlouhodobého zisku k neustálému vylepšování spokojenosti zaměstnanců, bude to bohužel na úkor ziskovosti a konkurenceschopnosti.

Novou modlou jsou sociální jistoty a ekologie

ESG firmy sice méně vydělávají, ale manažeři mají splněno. Co však investoři do akcií nebo přímo majitelé firem? Ti chtějí dlouhodobě vydělávat a rozhodně není jejich cílem, aby si ostatní příjemně žili na účet jejich firmy a za jejich peníze. Navíc roste riziko, že taková firma bude dlouhodobě ztrácet oproti standardně fungující konkurenci. Proč asi evropské společnosti nevydělávají tolik jako americké či čínské?

Martin Mašát (1977) Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry.

Není to jen o tragické hospodářské politice v rámci celé Evropy. Velký díl na zaostávání Evropy mají právě regulace, resp. přemíra ESG cílů při tvorbě norem. Evropské firmy mají tak sešněrované ruce různými limity nebo pracovními předpisy, že nemají šanci konkurovat neevropským hráčům. Jen si vzpomeňte, co se na konci roku stalo v Německu, když byly najednou schválené nové a radikálně přísnější emisní limity na auta. Německý průmysl se málem zastavil.

Chudí příbuzní ve jménu ESG?

Vedle roztříštěné fiskální a neúčinné měnové politiky je dalším důvodem, proč evropské akcie již skoro 10 let zaostávají za americkými, přehnaná honba za sociálními a environmentálními cíli.

Nebo je snad normální, že americké akciové trhy (S&P500) vyrostly za posledních 10 let o 310 % (tj. +18 % ročně) a evropské (EU Stoxx 600) pouze o 135 %, což je +9 % ročně?

Investování do ESG firem něco přináší, ale i bere

Firma, která chce být více ekologická či bohulibá k zaměstnancům, musí něco obětovat. To něco jsou obrovské náklady na lepší čističky, ekologická auta, méně hlučné stroje, příjemnější prostředí, kratší pracovní dobu zaměstnanců a další sociální vymoženosti. A že se nejedná o malé náklady.

Kvůli vyšším fixním nákladům a pracovním podmínkám pro zaměstnance budou tyto firmy méně flexibilní, což je bude dlouhodobě brzdit. Potenciální investoři by se proto měli smířit s nižším zhodnocením a omezeným investičním světem. Odměnou jim ale bude pocit štěstí, že pro zaměstnance a svět něco udělali.

A propos, porovnat sílu ESG procedur v rámci firem je prozatím pouze věštění z koule, protože neexistují jasná pravidla, co je správné. A v ročních výkazech lze napsat vše, co investory potěší.

Méně peněz, ale klidný spánek v lepším světě

Strategie investovat do ESG firem je tedy podobná jiným, dříve populárním, strategiím jako low volatility, high dividend yield, smart beta, alpha seeking. Upřednostňuje určité akcie dle svého cíle a je jen na manažerech a investorech, jestli je tato strategie oslovuje. Jednoduché porovnání několika trhů prozatím ukazuje, že akciové indexy složené z ESG firem trochu ztrácí oproti svým nadřazeným indexům.

Stručně řečeno, investoři ignorující „hříšné“ společnosti se musí smířit s tím, že výnosy společensky odpovědných fondů budou ve srovnání s jejich neomezenými protějšky nižší. Sociálně a ekologicky lhostejní investoři, resp. ti ekonomicky racionální, budou pravděpodobně dlouhodobě dosahovat lepších výsledků.