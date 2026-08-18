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Expertka: Česko míří do ekonomické propasti a mladí vnímají, že na rozhazování není čas

Komentář
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Laureen Höllge, CEO Direct Fondee | foto: Direct Fondee

„Mladí jen hýří a o svou finanční budoucnost se nestarají.“ Tato představa o bezstarostném životě nejmladší generace přestává odpovídat realitě, přinejmenším v rovině peněz. Z letošního průzkumu agentury Ipsos pro Direct Fondee vyplývá, že je tomu přesně naopak, píše v komentáři šéfka této investiční platformy Laureen Höllge.

Stres z toho, jak na tom budou v budoucnu s penězi, deklarovali dva ze tří respondentů ve věku 18–26 let a se zvyšujícím se věkem číslo postupně klesá.

Mezi nejmladší generací je také podle průzkumu největší podíl lidí, kteří proaktivně řeší, jak své peníze smysluplně spravovat. A navzdory výše zmíněné představě o hýření mají s čím hospodařit. Bezmála polovině se daří nějaké peníze ušetřit, což je podíl velmi blízký celorepublikovému průměru.

Častokrát i několik set k dobru může hrát v jejich rozpočtu podstatnou roli. Populističtí politici tak mohou relativně snadno ovlivňovat voličskou skupinu, která má a bude mít největší slovo.

Laureen Höllgez investiční platformy Direct Fondee

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