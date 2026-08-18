Stres z toho, jak na tom budou v budoucnu s penězi, deklarovali dva ze tří respondentů ve věku 18–26 let a se zvyšujícím se věkem číslo postupně klesá.
Mezi nejmladší generací je také podle průzkumu největší podíl lidí, kteří proaktivně řeší, jak své peníze smysluplně spravovat. A navzdory výše zmíněné představě o hýření mají s čím hospodařit. Bezmála polovině se daří nějaké peníze ušetřit, což je podíl velmi blízký celorepublikovému průměru.
Častokrát i několik set k dobru může hrát v jejich rozpočtu podstatnou roli. Populističtí politici tak mohou relativně snadno ovlivňovat voličskou skupinu, která má a bude mít největší slovo.