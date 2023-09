Pokud mladí nedostanou důstojný důchod, je nutné je vybavit finanční gramotností

Z průzkumů mezi spotřebiteli, které si pravidelně nechává vypracovat investiční platforma Fondee, opakovaně vyplývá, že Češi investování neznají. Většina lidí k němu nikdy nepřičichla, neví, jak funguje ani jak začít. A protože si se slovem investice (samozřejmě správně) spojují riziko, cítí strach se do čehokoli pouštět.

Na otázku, do čeho investují peníze, téměř třetina respondentů uvedla, že do spořicího účtu, sedmnáct procent lidí spoří ve stavebku. Počet investorů do cenných papírů či fondů sice roste, přesto jich je stále jen malé procento.