Nemovitosti v Dubaji jsou velká příležitost. S nákupem pomáhají Češi žijící v Emirátech

Dubaj je pulzující místo, které přitahuje aktivní a podnikavé lidi. Proto je zajímavým místem jak pro život, tak pro investice do nemovitostí. Tamní trh nabízí atraktivní výnosy, bezpečné a jisté prostředí se stabilní legislativou i nulovou daňovou zátěž. S investicemi do nemovitostí v Dubaji pomáhá projekt Produbai.eu.
Investujte do nemovitostí v Dubaji. Pomůže s tím společnost Produbai.eu

Luboš Říha v Dubaji
Investujte do nemovitostí v Dubaji. Pomůže s tím společnost Produbai.eu
Investujte do nemovitostí v Dubaji. Pomůže s tím společnost Produbai.eu
Investujte do nemovitostí v Dubaji. Pomůže s tím společnost Produbai.eu
Na pobřeží Perského zálivu se rozkládá jedna z nejatraktivnějších světových metropolí. Dubaj, centrum stejnojmenného emirátu ve Spojených arabských emirátech, se stala vyhledávanou destinací pro investice. Coby jedno z nejvýznamnějších ekonomických center světa stále dynamicky roste a nabízí řadu příležitostí. „Dubaj je skvělá pro život, ale k tomu, abyste tu investovali, tu žít určitě nemusíte,“ shrnuje Luboš Říha, spoluzakladatel Produbai.eu.

Na českém a evropském trhu zastupuje významné dubajské developery a zákazníkům poskytuje veškerý servis, který je s nákupem a správou nemovitosti spojený. „V Dubaji je obrovské množství projektů. A ne každý dává investiční smysl,“ naznačuje v rozhovoru Říha z Produbai.eu důvod, proč služby využít.

Co vás osobně přivedlo do Dubaje?
Upřímně? Touha po změně. Po letech podnikání v Česku jsem cítil, že potřebuji prostředí, které má jinou energii – víc dynamiky, méně výmluv. Dubaj mě fascinovala od první návštěvy: bezpečí, stabilita, respekt k soukromí a hlavně vize. Tady se nekecá – tady se staví. Dnes mě tu baví taky to, že každý den potkávám lidi z celého světa, kteří něco budují. Ta energie je nakažlivá.

V čem je výhoda Dubaje oproti jiným emirátům?
Dubaj je jako New York Blízkého východu. Mezinárodní, otevřená, technologicky napřed, s vysokým standardem života. Ostatní emiráty mají své kouzlo, ale Dubaj je jediná, která má skutečný globální přesah. A pro investory? Likvidita trhu, právní rámec, množství projektů, poptávka po nájmech, nulové daně. To všechno z ní dělá ekonomické centrum regionu.

Investujte do nemovitostí v Dubaji. Pomůže s tím společnost Produbai.eu

Jak se vlastně žije v Dubaji? V čem je to oproti Česku jiné?
Bezpečnost. To je první věc. Děti tu můžou chodit samy do školy, neřešíte krádeže, konflikty.
Pak jsou to pořádek a respekt. Všechno funguje – od administrativy po dopravu. Ale taky tu platí: co si neuděláš, nemáš. Nikdo vám nic nedá zadarmo. To prostředí vás učí být efektivní.
Zvyknete si rychle – na slunce, servis, ale i to, že věci se dějí rychle. V Česku člověk často bojuje s byrokracií. Tady? O víkendu si vyberete nemovitost k investici a v pondělí už jste jejím majitelem.

Proč investovat v Dubaji podle Produbai.eu

  • trvale rostoucí ekonomika
  • vysoce likvidní trh s nemovitostmi
  • neustále rostoucí populace
  • jedny z nejvyšších výnosů z pronájmu na světě
  • důsledná inovace a vývoj
  • snadno dostupné možnosti financování
  • 0% daň z nájmu a prodejů rezidenčních nemovitostí
  • snadné nastavení obchodu
  • bezpečné místo pro vaši investici
  • víceodvětvová ekonomika (nezávislá na ropě)
  • stabilní měna
  • víza k pobytu pro investory

Pro koho je Dubaj vhodné místo k životu?
Pro aktivní lidi. Pro ty, kdo chtějí žít mezi inspirativními lidmi a mají otevřenou mysl. Ať už jste podnikatel, freelancer, nebo investor. Dubaj vám dá nástroje i klid. Ale není pro každého – kdo hledá pomalé tempo, nostalgii a tradiční evropský styl, ten se tu možná jako doma cítit nebude.

A pro koho se hodí třeba jen na investici? Je v tom rozdíl?
Velký. Ne každý musí v Dubaji žít, aby tam vydělával. Máme klienty, kteří tu nikdy nebyli, a přesto mají stabilní pasivní příjem. Rozdíl je hlavně v přístupu: kdo chce bydlet, hledá atmosféru. Kdo investuje, potřebuje výnos, lokalitu, plán. My pomáháme obojí rozlišit a vybrat podle cíle, ne podle emocí. Proto máme stovky spokojených klientů, a to po celé Evropě.

Proč do nemovitostí v Dubaji investovat? Pro koho je taková investice vhodná?
Protože kombinuje výnos, ochranu majetku a daňovou svobodu. Výnosy z nájmů jsou při správném výběru 7–12 % ročně, daně žádné, trh je stabilní a dlouhodobě roste. Dubaj je vhodná pro každého, kdo nechce mít všechny peníze jen v Česku nebo EU. Ať už jde o investici 4, nebo 40 milionů korun, najde se vhodná strategie – od dlouhodobých pronájmů po spekulaci na budoucí růst ceny v průběhu výstavby.

Velkou výhodou je také chytrý platební plán: investor obvykle platí jen 10–20 % při podpisu smlouvy, následně rozložené splátky během výstavby a většinu ceny (40–50 %) až po dokončení projektu. To znamená, že nemusíte mít celou částku hned k dispozici, přesto můžete vstoupit do atraktivního projektu – s výnosem i růstem hodnoty.

Luboš Říha, spoluzakladatel Produbai.eu

Máte konkrétní příklad investora, kterému jste pomáhali a jehož příběh ilustruje výhody dubajského trhu?
Určitě. Stále jsem v kontaktu s panem Jiřím, podnikatelem z Prahy. Po letech investování v Česku cítil, že jeho peníze spíš stojí než rostou. Rozhodl se pro Dubaj. Vybrali jsme mu apartmán ve strategicky zvolené lokalitě za 5,5 milionu korun. Chtěl stabilní dlouhodobý příjem – a hned během prvních týdnů po dokončení projektu měl několik zájemců ochotných zaplatit nájem na rok dopředu. Po roce mu byt vynesl 450 000 korun, což je 8,2 % ročně čistého výnosu, a navíc – stejný byt se aktuálně na trhu prodává už o 1 milion korun dráž. Pro něj to byl impulz investovat znovu. A pro nás potvrzení, že když se projekt správně vybere, výnos i růst hodnoty jdou ruku v ruce.

Jak projekty vybírat? A proč jako zprostředkovatele zvolit Produbai.eu?
Protože v Dubaji je obrovské množství projektů. A ne každý dává investiční smysl. Hodně lidí se spálí, protože investují podle reklamy, ne podle dat. My jsme jiní v tom, že v Dubaji žijeme přes 13 let a realitní trh známe dokonale, a proto zde investujeme i své vlastní peníze. Zákazník naši práci neplatí – platí nás developer. Takže klient dostane totéž, co by dostal přímo – ovšem s českou podporou, bez rizika, s ověřenými daty a dlouhodobou spoluprací, protože nákupem nemovitosti to teprve začíná.

Investujte do nemovitostí v Dubaji. Pomůže s tím společnost Produbai.eu

Jak funguje v Dubaji správa majetku, jaké povinnosti majitelé mají? Můžeme to porovnat se situací v ČR?
V Dubaji všechno funguje profesionálně: správu nemovitosti můžete nechat na nás. Zajistíme nájemníka, kontrolu, údržbu, platby. Nemusíte se o nic starat. V Česku často řešíte výměnu žárovky nebo dlužníka. V Dubaji? Nájemce obvykle zaplatí na celý rok dopředu. Navíc tady neexistuje není daň z příjmu – takže to, co vyděláte, vám zůstane.

Lze investice do nemovitostí v Dubaji považovat za bezpečné? Nehrozí realitní bublina? Proč?
Investice v Dubaji patří k nejbezpečnějším na světě. Funguje zde přísně kontrolovaný systém ochrany kupujících – všechny platby probíhají přes tzv. escrow účty, které spravuje stát (Dubai Land Department). Peníze jsou tak chráněné a určené výhradně pro konkrétní výstavbu. Developer může s financemi nakládat až po úspěšném dokončení projektu.

Investujte v Dubaji

Zjistěte více na Produbai.eu

A realitní bublina? Ta zde prakticky nehrozí. Dubaj zažívá organický a dlouhodobý růst díky silné populační a ekonomické migraci. Každý kvartál přicházejí do města desetitisíce nových obyvatel, podnikatelů, profesionálů i investorů. Město láká svou bezpečností, stabilní měnou, nulovými daněmi i strategickou polohou mezi Evropou, Asií a Afrikou.

Navíc, čím méně je svět stabilní a bezkonfliktní, tím více lidí hledá místo, kde je možné v klidu žít, pracovat a podnikat. A právě v takových obdobích zájem o Dubaj ještě roste. Investoři sem přicházejí nejen pro výnos, ale i pro dlouhodobou jistotu a ochranu svého kapitálu. Jsem rád, že naše letité zkušenosti jim v rámci investování v Dubaji skutečně pomáhají.

Advertorial

