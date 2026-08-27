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Nové penzijko má už téměř 2,3 milionu lidí. Známe trojici fondů s nejlepšími výnosy

Eva Sovová
V nové penzijku přibylo během pololetí více než 118 tisíc střadatelů a na důchod si v něm střádá už téměř 2,3 milionu lidí. Jde o jednu z variant, jak si zajistit finanční rezervu na penzi s podporou státu i s možností získat daňovou úlevu a příspěvek zaměstnavatele. Zhodnocení vkladů se odvíjí od zvolené investiční strategie i od toho, v jakém penzijním fondu jsou peníze zhodnocovány. Víme, které fondy vynášejí dlouhodobě nejvíc.
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V Česku působí celkem devět penzijních společností, které dohromady spravují desítky fondů. V doplňkovém penzijním spoření v těchto penzijních společnostech investuje podle statistik k 30. červnu 2026 celkem 2 297 393 Čechů. To je o 118 156 účastníků více, než tomu bylo na konci loňského roku, kdy mělo uzavřenou smlouvu 2 179 237 lidí.

V doplňkovém penzijním spoření investuje podle statistik k 30. červnu 2026...

Investiční strategii si může každý zvolit podle své ochoty riskovat – od dynamických fondů s vyšším rizikem výkyvů i možností ztráty, ale i s šancí na vyšší zhodnocení, až po konzervativní fondy s nižší volatilitou i menším výnosem.

„Určitě není nutné zvolit si jednu penzijní společnost ve dvaceti letech a dalších čtyřicet let se o své spoření vůbec nezajímat. Doplňkové penzijní spoření by měl člověk průběžně kontrolovat a přizpůsobovat své aktuální životní situaci, věku i tomu, jak se vyvíjejí jednotlivé fondy. Pokud investor zjistí, že mu současné nastavení dlouhodobě nevyhovuje, může změnit fond nebo přejít k jiné penzijní společnosti,“ říká Veronika Křivská, analytička společnosti Scott & Rose.

To ale neznamená, že by měl klient každý rok přecházet k tomu, kdo právě dosáhl nejlepšího výnosu. Výsledky z minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů a příliš časté změny mohou být spíše kontraproduktivní. „Podstatné je sledovat především investiční strategii fondu, jeho dlouhodobější výsledky, míru rizika a také to, zda zvolená strategie stále odpovídá tomu, kolik času zbývá do důchodu,“ doporučuje analytička.

U mladých lidí hraje obrovskou roli čas. „Čím dříve člověk začne, tím déle mohou jeho peníze pracovat a tím větší efekt má složené úročení na zhodnocování vkladů. I relativně nižší pravidelná částka odkládaná několik desítek let může na konci vytvořit výrazně vyšší rezervu než vysoké vklady, se kterými člověk začne až krátce před důchodem,“ poznamenává Křivská.

Aktuální příspěvek státu a co změní novela

Od července roku 2024 mají účastníci penzijního spoření možnost ke své měsíční úložce od 500 korun čerpat státní příspěvek v nové 20% výši.

Výše státního příspěvku k vybrané výši vkladu účastníka spoření
Vklad5008001000150017002000
Příspěvek100160200300340340

Vklady nad 1 700 korun měsíčně lze navíc odečítat od základu daně z příjmů, a to až do výše 48 tisíc korun za rok.

Letos v srpnu vláda schválila návrh novely zákona penzijního spoření, který má zdvojnásobit státní příspěvek pro mladší klienty na 40 %. U spoření založeného pro děti by se měl snížit limit pro přiznání státního příspěvku z 500 na 100 korun měsíčně.

Změnit se mají také poplatky penzijních společností, což je předmětem diskusí. Poplatek za výkonnost by se měl podle návrhu u většiny typů fondů zrušit a za správu by měl poplatek mít strop 0,5 %. Schválenou změnu zákona už dříve kritizovaly penzijní společnosti kvůli omezení poplatků u většiny typů penzijních fondů. Varovaly, že kvůli tomu budou muset omezovat distribuční kanály, což povede k úbytku nabírání nových klientů.

Návrh teď musí posoudit Parlament. „Vstup do penzijního spoření je dnes ryze dobrovolný. Naše opatření výrazně posílí motivaci klientů ke vstupu,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Spoření na penzi s podporou státu dává smysl

Doplňkové penzijní spoření je produkt, který by měl dávat smysl v každé životní fázi, jen motivace a nastavení strategie by se měla lišit podle věku.

Mladí lidé mají možnost investovat dynamicky, využít dlouhý investiční horizont a investovat nižší částky. Střední generace by měla penzijní spoření vnímat jako stabilní doplněk i k dalším formám investic a využít na maximum státní podporu i daňové úlevy. A pro starší účastníky, kteří mají do důchodu pár let, představuje penzijko možnost, jak ještě zhodnotit prostředky s nižší mírou rizika včetně státní podpory či příspěvkem zaměstnavatele.

Jak se ale vyznat, které fondy zhodnocují vklady z dlouhodobého pohledu nejvíce? Již více než deset let mapují analytici společnosti ScottαRose výnosy nového penzijka desítek účastnických fondů.

„Cílem našich pravidelných analýz je především dát lidem jednoduchou možnost porovnat, jak si jednotlivé penzijní společnosti a jejich účastnické fondy vedou. Doplňkové penzijní spoření je dlouhodobý produkt, a proto samozřejmě není správné hodnotit jeho kvalitu jen podle výsledku za jeden měsíc nebo jeden rok. Pravidelným sledováním ale můžeme ukázat vývoj výsledků v čase a také to, jak se jednotlivé investiční strategie vyvíjejí v různých situacích na finančních trzích,“ říká Michal Mošnička, ředitel společnosti Scott & Rose, provozovatele portálu Finparáda.cz.

A které účastnické penzijní fondy obsadily v srpnu 2026 tři stupně vítězů?



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