Alternativní fondy jsou v penzijku novinkou. Jsou ale vhodné pro každého?

Daniel Tácha
Alternativní účastnické fondy otevírají lidem v doplňkovém penzijním spoření přístup k exkluzivním investičním příležitostem, které byly dosud dostupné pouze pro nejbohatší investory. O co přesně jde a pro koho je tento typ fondu vhodný, vysvětluje v rozhovoru provozní ředitelka penzijní společnosti Rentea Lucie Jurníčková.

Lucie Jurníčková, provozní ředitelka penzijní společnosti Rentea | foto: Rentea

Letošní novinka v penzijních fondech se státním příspěvkem je vznik nového typu penzijního fondu – alternativního účastnického fondu. Nestačila dosavadní nabídka? Otevírá novinka nějaké nové možnosti?
Alternativní účastnické fondy otevírají lidem v doplňkovém penzijním spoření přístup k exkluzivním investičním příležitostem, které byly dosud dostupné pouze pro nejbohatší investory. Mezi ně patří investice do private equity, tedy investic do větších firem, venture capital, to jsou pro změnu investice do menších a začínajících firem, které nejsou veřejně obchodované na burze.

Dále sem patří investice do venture debt (pozn. úvěry pro rychle rostoucí firmy, které nemají dostatek aktiv pro tradiční bankovní úvěr), nemovitostí, komodit, energetické a dopravní infrastruktury či dalších netradičních aktiv. Do nich dosud penzijní fondy investovat nemohly.

Na základě čeho tuto možnost dnes už mají?
Vznik těchto fondů umožnila změna legislativy. Ta penzijním společnostem umožňuje založit nový účastnický fond, který se zaměří právě na alternativní investice, tedy takzvaný alternativní účastnický fond.

Lucie Jurníčková

Lucie Jurníčková, produktová ředitelka Rentea
  • Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.
  • Působila v Allianz pojišťovně a v Allianz penzijní společnosti.
  • V srpnu 2019 nastoupila do skupiny Partners jako projektový manažer na projekt založení penzijní společnosti Rentea.
  • Od roku 2020 je členkou představenstva a produktovou ředitelkou v Rentea penzijní společnosti.

Čím se liší alternativní investice, jak říkáte, od těch, do kterých penzijní fondy investovaly výhradně doteď, tedy akcií a dluhopisů?
Alternativní investice se odlišují od tradičních akcií a dluhopisů svým odlišným chováním na finančních trzích.

Jejich začlenění do portfolia pomáhá tlumit dopady případných tržních výkyvů a současně nabízí příležitost k vyššímu růstu. V dlouhodobém horizontu mohou některé alternativní třídy aktiv dokonce překonat výkonnost tradičních akcií. A to už může výrazně přispět k celkovému zhodnocení fondu.

Jak je to u těchto fondů s rizikem a komu byste je doporučila?
Alternativní účastnický fond je určen investorům ochotným podstoupit vyšší riziko výměnou za možnost dosažení potenciálně vyšších výnosů. S ohledem na povahu fondu a jeho investiční strategii se doporučuje investiční horizont minimálně 10 let.

Fond je tedy vhodný pro investory, kteří plánují dlouhodobé držení investice a jsou připraveni počkat na dosažení vyšších výnosů. Naopak není vhodný pro ty, kteří hledají nízké riziko, stabilitu nebo krátkodobé investice.

Může člověk investovat do klasického účastnického a alternativního účastnického penzijního fondu souběžně?
Ano, může. Účastník doplňkového penzijního spoření si může zvolit rozdělení svých příspěvků mezi více fondů současně – tedy například část posílat do dynamického účastnického fondu a část do alternativního účastnického fondu.

Musí to ale udělat vždy v rámci jedné penzijní společnosti. Prakticky to funguje tak, že při sjednání smlouvy nebo jejím pozdějším nastavení si vyplníte investiční dotazník, kde je zohledněn věk, zkušenosti a vztah k riziku a podle výsledku vám bude doporučena strategie spoření, tedy i případné rozložení prostředků mezi nabízené fondy.

Ke kryptoměnám mě přivedly limity tradičního systému, říká jednatel Coingarage

Jak se toto „duální investování“ do více fondů doplňuje?
Nejedná se o nic jako duální investování. Jen nově má penzijní společnost možnost přidat do portfolia alternativní fond, který má jiné investiční možnosti než ostatní fondy, které mají penzijní společnosti v nabídce. Pořád se ale jedná o produkt doplňkového penzijního spoření, který má jen nově na výběr možnost investice do alternativního účastnického fondu.

Na začátku jste zmínila private equity a venture capital, tedy investice do firem, které nejsou veřejně obchodované na burze. Čím je podle vás tato oblast lákavá?
Považuji tuto oblast za velmi zajímavou příležitost, jak se dostat k investicím do firem nebo projektů, které není možné koupit na veřejném trhu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dlouhodobou investici, je penzijní kapitál pro tuto investici nejvhodnější.

Jen je opravdu důležité si uvědomit, že se jedná o dlouhodobou investici, tedy zhodnocení není možné očekávat v horizontu do 10 let. Avšak, a to je nutné také říci, každá penzijní společnost se může v rámci tohoto fondu soustředit na jiné typy alternativních investic, tedy nejen do private equity nebo venture capital.

Jaká jsou rizika u tohoto typu investic?
Největším rizikem investic do alternativních fondů je netrpělivost investorů. Jedná se o dlouhodobé investice, u kterých nelze očekávat okamžité zhodnocení. Pokud investor očekává rychlý zisk nebo je nervózní při případné stagnaci či dočasném poklesu hodnoty, tento typ investice pro něj není vhodný. U dynamických strategií, a zejména u alternativních investic, je dodržení plánovaného investičního horizontu klíčové. Pouze trpělivost umožňuje využít potenciál těchto investic naplno.

Také ale může investor velice trpělivě čekat na ztrátu nebo žádné zhodnocení…
Zásadním faktorem je samozřejmě výběr vhodných investic a odborné know-how v oblasti alternativních aktiv. Pokud to platí, pak se naplňuje jednoduché pravidlo: čím vyšší riziko, tím vyšší potenciální výnos. V rámci alternativních fondů je navíc toto riziko snižováno diverzifikací portfolia, tedy rozložením investic mezi více aktiv a strategií. Díky tomu se minimalizuje dopad případného neúspěchu jednotlivé investice na celkové zhodnocení portfolia.

Co způsobuje, že někteří lidé utrácejí zbytečně moc či investují s chybami

Kolik penzijních společností nabízí tento typ fondu? A je o investice v tomto fondu zájem?
V současné chvíli nabízí tento fond čtyři penzijní společnosti. Je to naše Rentea a její Alternativní účastnický fond. Ten se zaměřuje zejména na venture capital, private equity, ale i nemovitosti, investice do soukromého dluhu firem, které hledají alternativní zdroje financování namísto tradičních od banky nebo veřejných trhů, přičemž významnou investicí bude také platforma Aspire11. Ta se zaměřuje rovněž na investice do firem. Pak mají alternativní fond penzijní společnosti Conseq, Generali a Česká spořitelna.

Zeptám se ještě na poplatky u alternativního fondu, jsou stejné jako třeba u vyvážené účastnického fondu?
U alternativních účastnických fondů platí podle zákona jiné poplatkové stropy než u běžných účastnických fondů. V praxi to ale neznamená, že každá společnost využije celý strop.

