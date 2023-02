České státní dluhopisy jsou znovu v kurzu. Proč?

Aktuálně vydávané a obchodované české státní dluhopisy jsou buď s klasickým fixním kupónem, nebo v omezené míře s variabilním kupónem. A ten se váže na vývoj krátkodobé mezibankovní sazby PRIBOR. V současné době na trhu českých státních dluhopisů obchodují institucionální klienti, jako jsou banky, pojišťovny, podílové a penzijní fondy. Podle účastníků je nyní trh překoupený pro zájem od zahraničních investorů.

„Poslední úpis českých státních dluhopisů čistě pro drobné investory, takzvané Dluhopisy Republiky, proběhl na začátku roku 2022 a nové úpisy jsou nyní pozastaveny,“ popisuje aktuální situaci ohledně možnosti nákupu státních dluhopisů analytik skupiny Partners Ondřej Slezáček.

Dříve byl mezi investory velmi oblíbený právě takzvaný protiinflační Dluhopis Republiky. Investoři, kteří tento dluhopis zakoupili na konci roku 2021, si v loňském roce připsali výnos přes 15 procent.

„Takový výnos však ale nelze očekávat pravidelně a u středoevropských států se jedná o velkou výjimku. Protiinflační dluhopisy si již bohužel nelze koupit,“ doplňuje analytik společnosti XTB Tomáš Cverna.

Dodává, že ministerstvo financí i v letošním roce provede několik střednědobých a dlouhodobých emisí, které však ponesou výrazně nižší výnos.

Euro versus koruna

Zájemce o státní dluhopisy si může vybrat mezi dluhopisy v korunách nebo eurech. Jedná se o dva rozdílné cenné papíry s rozdílným předpokládaným výnosem. Kdo by chtěl české státní dluhopisy v eurech, musí se obrátit na zahraniční investiční fondy. Jinými slovy drobný investor si eurové české státní dluhopisy přímo, pokud nevyužije měnové deriváty, nekoupí.

„Ministerstvo financí od roku 2012 žádnou zahraniční emisi neprovedlo. Pokud by chtěl investor využít tuto cestu nákupu dluhopisu, mohl by nyní využít silné koruny a v budoucnu čerpat z jejího oslabování, které se obecně očekává,“ popisuje jednu z možností Tomáš Cverna.

Nicméně dodává, že při spekulaci na budoucí oslabení koruny v návaznosti na dluhopisy, je lepší využít nákup dluhopisu evropského státu platícího eurem. A po splatnosti převést získané prostředky z eur do korun.

Výnos státních dluhopisů

Analytik skupiny Partners Ondřej Slezáček k výnosu střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů ve výši 0,25 a 5,5 % říká: „Lze namítnout, že optikou současných inflačních čísel je reálné zhodnocení takového dluhopisu hluboce v záporu. Nicméně budeme-li předpokládat, že ČNB zvládne boj s inflací, a tedy za rok touto dobou bude míra inflace poblíž 2% inflačního cíle centrální banky, tak se z pohledu konzervativního klienta určitě investice do českých státních dluhopisů nyní jeví jako velmi atraktivní.“

Ještě před několika lety, v době nulových až záporných úrokových sazeb centrálních bank, přinášely státní dluhopisy poměrně nízký výnos, sotva 1 až 2 % p. a.

Nyní tu jsou i fondy krátkodobých dluhopisů, na jeden až tři roky. Ty nabízejí výnos kolem pěti až šesti procent. U těchto fondů lze podle expertů časovat i jejich nákup. Na jednoročním zhodnocení se tak investor může dostat až na 10% zhodnocení. Běžně se pak české státní dluhopisy obchodují s výnosem v rozmezí 4,5 až 5 % p. a. v závislosti na době splatnosti.

„Pokud bych si tedy byl schopen pořídit například pětiletý český státní dluhopis a držet ho do splatnosti, tak mi každý rok přinese téměř 5% zhodnocení,“ doplňuje Ondřej Slezáček.

Co obnáší nákup českého státního dluhopisu

Nákup dluhopisů je pro klienty žádající skrze distributory zpoplatněn 250 korunami. Další poplatky jsou spojeny například s převodem v rámci dědictví, který stojí 60 korun.

„Nejjednodušší cestou je nákup dluhopisů na pobočkách oficiálních distributorů, kterými jsou banky Česká spořitelna a ČSOB. Případně lze dluhopisy koupit i přes elektronický přístup ke správě majetkového účtu, tedy centrální depozitář Burzy cenných papírů Praha,“ vysvětluje Tomáš Cverna.

Podle Ondřeje Slezáčka dobrá zpráva pro zájemce o státní dluhopisy z řad drobných investorů zní, že Česká republika si navzdory svižnému zadlužování právě prostřednictvím emisí státních dluhopisů stále drží solidní kreditní rating, a to na úrovni AA. Riziko potenciální ztráty je tak minimální.

Například Maďarsko letos v lednu kleslo ze známky A do známky B. Jakkoli u něj mezinárodní agentura S&P Global Ratings změnila výhled z „negativní“ na „stabilní“. Rating Maďarska se nyní i tak nachází jen jeden stupeň nad spekulativním pásmem. Pokud se hodnocení dostane do spekulativního pásma, nemohou do dluhopisů dané země investovat velcí institucionální investoři. Jako jsou například banky, investiční a penzijní fondy.