KOMENTÁŘ: Dluhopisy trhají rekordy, je to však správně?

, aktualizováno

Výnosy dluhopisů dosahují historických minim. V praxi to znamená, že investoři dluhopisy nakupují jako zběsilí a jejich cena roste, zatímco jejich výnos klesá. Proč tomu tak je, respektive co by toto chování mohlo naznačovat, přibližuje ve svém komentáři investiční analytik Partners Ondřej Slezáček.