Začněme úplně od začátku. Co si má běžný člověk představit pod pojmem dluhopis? Jak funguje a na čem může investor vydělat?
Dluhopis je ve své podstatě cenný papír, který představuje dlužní úpis. Když si koupíte dluhopis, nepůjčujete peníze bance, ale přímo emitentovi – tedy státu, městu nebo konkrétní firmě. Funguje to jednoduše: vy dáte emitentovi své peníze na předem určenou dobu, například na tři roky. On vám za to platí odměnu za půjčení, které se říká kupon (úrok), a po uplynutí sjednané doby vám vrátí celou původně půjčenou částku, tzv. jmenovitou hodnotu. Váš zisk tedy tvoří právě tyto pravidelně vyplácené úroky.
Proč vlastně státy nebo firmy dluhopisy vydávají? Proč si raději nepůjčí peníze například v bance?
Pro firmy i státy je to často výhodnější nebo flexibilnější než bankovní úvěr. Důležitou roli hraje také diverzifikace. Banky mají tvrdá kritéria, vyžadují rozsáhlé zástavy, přísná finanční spolurozhodování a často přísné podmínky na získání kapitálu. Skrze emisi dluhopisů si firma dokáže půjčit od tisíců drobných investorů naráz obrovské sumy, aniž by musela dávat do zástavy vlastní majetek. Firmy si navíc samy určí, na jak dlouho peníze chtějí a jaký úrok nabídnou.
Jaký je rozdíl mezi státním a firemním dluhopisem? Platí, že státní dluhopisy jsou bezpečnější, nebo i u nich může člověk přijít o peníze?
Ano platí. Státní dluhopisy představují bezpečnější aktivum než dluhopisy firemní. Zásadní rozdíl leží v míře rizika a pravděpodobnosti, že dostanete peníze zpět. Státní dluhopis vydává vláda dané země. Pravděpodobnost, že stabilní stát zkrachuje, je velmi nízká. I když známe z historie případy států, které podobným problémům musely čelit. Naopak firemní dluhopis vydává soukromá společnost. Zde nesete riziko podnikání dané firmy. Pokud se dostane do problémů nebo zkrachuje, o peníze můžete snadno přijít. Logicky, pravděpodobnost úpadku jedné firmy je větší než pravděpodobnost úpadku celé země.
David Pacoň
Záleží také na tom, který stát dluhopis vydává? Jsou například české státní dluhopisy stejně bezpečné jako německé nebo americké?
Určitě na tom záleží. Bezpečnost státu se hodnotí pomocí tzv. kreditního ratingu. Na hodnocení kreditního rizika dané země existují specializované nezávislé agentury, jako je například Moody’s, S&P či Fitch. Ratingy jednotlivých zemí se liší v závislosti na ratingové agentuře. Většina vyspělých zemí, mezi které patří Německo, USA i Česká republika, mají velmi vysoké ratingy a platí za vůbec nejbezpečnější země na světě z pohledu kreditního rizika. Tyto ratingy jsou také veřejně dostupné. Naopak státní dluhopisy zemí jako jsou například Argentina, Turecko nebo Venezuela nesou obrovské riziko bankrotu státu (tzv. sovereign default).
Vraťme se ke korporátním dluhopisům. Některé firmy nabízejí úrok 8, 10 nebo i 12 procent ročně, zatímco jinde investor získá podstatně méně. Proč jsou rozdíly tak velké? A měl by být vysoký výnos spíš lákadlem, nebo varováním?
Ve financích platí základní pravidlo: Výnos je přímo úměrný riziku. Pokud vám zavedená banka nebo stát nabídne úrok 4–5 procent a neznámá firma na billboardu slibuje 11–12 procent, nečiní tak z dobročinnosti. Běžná banka jí totiž odmítla půjčit, nebo by jí dala úrok ještě vyšší kvůli vysokému riziku. Vysoký výnos nad 9–10 procent ročně by tak měl být pro běžného investora primárně varovným signálem, že firma nese vysoké riziko krachu a je nucena vyplácet investorům na oplátku vysoký výnos. Abyste si udělali dobrý obrázek, je dobré porovnat výnosy jednotlivých dluhopisů s ostatními srovnatelnými emitenty. Pokud by výrazně převyšoval průměr trhu, byl bych velmi obezřetný.
Když dluhopis slibuje například pětiprocentní roční úrok, znamená to, že investor skutečně o pět procent zbohatne?
Nezbohatne o čistých 5 procent. Výsledný reálný výnos totiž ovlivňují i další faktory. Úrokový výnos z firemních dluhopisů podléhá v ČR srážkové dani z příjmu ve výši 15 procent. Z původních 5 procent vám po zdanění zbyde 4,25 procenta.
A pak je tu také inflace. Pokud je inflace 3 procenta a váš čistý výnos po zdanění 4,25 procenta, reálně bohatnete o 1,25 procenta ročně. Pokud by byla inflace vyšší než úrok, peníze reálně ztrácejí kupní sílu. Před nákupem dluhopisů je také důležité seznámit se s poplatkovou strukturou daného instrumentu.
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Může nastat situace, že investor na dluhopisu prodělá, přestože firma nebo stát řádně splácí?
Ano. Pokud je dluhopis obchodovatelný a rozhodnete se ho prodat ještě před datem jeho splatnosti, můžete na něm prodělat, i když jeho emitent řádně splácí. Cena dluhopisů na trhu totiž kolísá mimo jiné podle vývoje úrokových sazeb. Když úrokové sazby rostou, cena již vydaných dluhopisů s nižším úročením zpravidla klesá. Pokud tedy v takové chvíli potřebujete dluhopis prodat, můžete za něj dostat méně, než kolik jste původně investovali.
Druhým a nejhorším případem je insolvence firmy. Pokud společnost zkrachuje, přestane vyplácet úroky a nesplatí jistinu. V insolvenčním řízení pak držitelé dluhopisů obvykle dostanou zpět jen zlomek původní částky.
Jak poznat kvalitní dluhopis od rizikového?
Než svěříte peníze konkrétní firmě, měli byste si o ní zjistit pět klíčových věcí. Zaprvé prověřte historii a majitele, zda má firma reálnou historii alespoň tři až pět let a kdo za ní stojí. Zadruhé zkontrolujte finanční zdraví, tedy jestli je v zisku a generuje reálné provozní peníze na placení úroků. Zatřetí se podívejte na míru zadlužení a poměr vlastního a cizího kapitálu. Začtvrté zkoumejte účel emise, zda peníze jdou na reálnou expanzi, nebo na splácení starých dluhů a marketingové provize. Zapáté ověřte bonitu a případné zajištění dluhopisu.
Kde si může běžný člověk tyto informace ověřit? Existují veřejně dostupné zdroje, podle kterých pozná, jak se firmě daří, zda není příliš zadlužená a jestli má z čeho dluhopisy splatit?
Všechny tyto informace si běžný člověk může ověřit zdarma a veřejně. Veřejný rejstřík a Sbírka listin na portálu justice.cz obsahují účetní závěrky, rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Pokud firma nepředkládá účetní závěrky několik let po sobě, dávejte od ní okamžitě ruce pryč. Detail emise a prospekt zase obsahují přesné podmínky dluhopisu a hospodaření emitenta. V k atastru nemovitostí si pak můžete ověřit případná zástavní práva k majetku.
Některé firmy zdůrazňují, že jejich dluhopisy mají prospekt schválený Českou národní bankou. Mnoho lidí je stále přesvědčených, že to znamená nějakou záruku.
A to je právě jeden z nejčastějších mýtů na české scéně – přesvědčení, že schválení prospektu Českou národní bankou garantuje bezpečnost. Jenže schválení prospektu ČNB znamená pouze formální prověření, že dokument obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti. ČNB v žádném případě neprověřuje finanční zdraví firmy, smysluplnost podnikání ani schopnost dluhopis splatit. Mnoho rizikových firem toto razítko zneužívá ke klamavé reklamě.
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Člověk se také může setkat s tvrzením, že je dluhopis „zajištěný nemovitostí“. Co to znamená?
Pokud firma tvrdí, že je dluhopis zajištěný nemovitostí, může jít jen o zdánlivou jistotu. Je potřeba zkoumat, zda je zřízeno reálné zástavní právo v katastru ve prospěch držitelů dluhopisů, nebo jde jen o slib majitele. Dále musíte zjistit pořadí zástavy. Pokud má přednost banka, na držitele dluhopisů při případné insolvenci nic nezbude. Důležité je také prověřit, zda cena nemovitosti není nadhodnocená a odpovídá realitě.
V souvislosti s dluhopisy se někdy mluví o takzvaných „prašivých dluhopisech“. Co se pod tímto označením skrývá a jak takový dluhopis rozpoznat?
Pod označením „prašivé“ se v odborném světě rozumí dluhopisy s nízkým ratingem pod investičním stupněm. Slibují vysoký úrok, ale mají vysoké riziko nesplacení. V českém prostředí se jako prašivé označují neregulované korporátní dluhopisy malých, neprověřených nebo předlužených firem.
Jaké jsou varovné signály, při kterých by měl investor zbystřit nebo od nabídky rovnou odejít?
Především jde o slibovaný úrok, který vysoce převyšuje průměr trhu. Dále argumentace razítkem ČNB jako garancí bezpečnosti a krátká historie firmy bez zveřejněného účetnictví. Zbystřit byste měli i při agresivním prodeji, kdy vás prodejce tlačí do okamžitého podpisu s tvrzením, že jde o investici bez rizika.
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Co se stane, když firma přestane vyplácet úroky nebo investorovi nevrátí peníze v dohodnutém termínu? Jaké má člověk možnosti a jaká je šance, že své peníze dostane zpět?
Pokud firma přestane vyplácet úroky nebo nevrátí jistinu, šance na získání všech peněz zpět bývá bohužel malá. Prvním krokem je organizovat se a spojit se s ostatními držiteli dluhopisů. Následují právní kroky v podobě předžalobní výzvy a podání insolvenčního návrhu. V insolvenčním řízení musíte včas přihlásit svou pohledávku, nicméně při zpeněžení majetku bývají držitelé běžných dluhopisů uspokojováni až mezi posledními za bankami, zaměstnanci a státem.
Kam se může člověk obrátit, pokud má podezření, že mu někdo nabízí nedůvěryhodnou investici nebo ho uvedl v omyl?
Pokud máte podezření na klamavou reklamu či neoprávněné nabízení investic, můžete se obrátit na Českou národní banku. Při podezření na podvod nebo trestný čin je potřeba kontaktovat Policii ČR.
Jak se vůbec běžný člověk k dluhopisům dostane? Může je koupit přímo od firmy či státu, přes banku nebo prostřednictvím investičního fondu? Jaké jsou mezi těmito možnostmi rozdíly?
Běžný člověk se k dluhopisům může dostat několika způsoby. Nákup přímo od emitenta bývá bez poplatků, ale nese nejvyšší riziko a nulovou likviditu. Nákup přes banku nebo burzu nabízí vyšší prověřenost emise a možnost předčasného prodeje za cenu poplatku. Nejbezpečnější cestou pro drobné investory je nákup přes podílový fond dluhopisů, který zajišťuje širokou diverzifikaci a profesionální správu.
Pro koho jsou dluhopisy vhodnou investicí a pro koho se naopak příliš nehodí? A kdy může dávat větší smysl nechat peníze například na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu?
Dluhopisy jsou vhodnou investicí pro konzervativní investory, kteří hledají pravidelný výnos na dva až pět let a chtějí znát přesný úrok předem. Nehodí se pro lidi bez finanční rezervy, pro ty, kteří vyžadují okamžitou dostupnost peněz, ani pro investory, kteří nedokážou vyhodnotit riziko firmy. Pokud potřebujete mít peníze k dispozici do jednoho až dvou let, nebo nemáte vytvořenou železnou rezervu na tři až šest měsíců provozu domácnosti, dává mnohem větší smysl nechat peníze na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu.