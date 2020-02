KOMENTÁŘ: Koronavirus ovlivňuje i akciové trhy

Příčinou poklesu akciových trhů je nejistota. Rychlé rozšíření koronaviru do Evropy zvyšuje riziko negativního dopadu napříč sektory a regiony. Dosavadní data tak budou minimálně v první polovině letošní roku horší, než by mohla být. O kolik horší a po jak dlouho dobu bude záviset i na tom, jak rychle se podaří zabránit dalšímu šíření viru, respektive jak rychle se vše vrátí zpět do normálu. Poměrně dost neznámých najednou. Ale abychom vše nesváděli jen na koronavirus.

Ondřej Koňák Vystudoval finance a oceňování podniku na pražské Vysoké škole ekonomické.



Pracoval ve společnostech Deloitte, PPF, Generali a Patria.



Nepřetržitě sleduje děje na globálních trzích.



V současnosti je portfolio manažerem Partners investiční společnosti, kde má na starosti akciové fondy.

V USA vrcholí primárky. Historická zkušenost ukazuje, že právě v období amerického volebního roku je v průběhu prvního a druhého kvartálu patrný výrazný nárůst volatility do doby, než se zúží výběr prezidentských kandidátů. V současnosti není jasné, kdo bude demokratickým kandidátem proti Trumpovi. Nicméně výrazně na popularitě získává Bernie Sanders, příznivce levicového křídla a mimo jiné vyšších korporátních daní, majetkové daně, zpřísnění regulace a dalších nepopulárních kroků pro americké společnosti. Příští týden je tzv. superúterý, kde se potkají v primárkách hlavní kandidáti. Situace se začne postupně vyjasňovat a do konce března bychom měli znát dva hlavní kandidáty, které demokrati proti Trumpovi postaví.

A jak trhy ovlivní koronavirus? V minulosti byl negativní dopad globálních epidemií (SARS v dubnu 2003, prasečí chřipka v dubnu 2009 atd.) na akciové trhy vždy velice krátký a z tohoto pohledu se tak vyplatilo v korekcích nakupovat. Myslím si, že tomu tentokrát nebude jinak. Máme za sebou aktivní centrální banky a dluhopisy, které nic nenesou.

Co se týče dopadů do jednotlivých sektorů, zde může být situace odlišná. Vliv Číny na globální ekonomiku se za posledních deset let výrazně zvýšil.

Energetické společnosti se dostaly na pětiletá minima

Energetický sektor byl jednoznačně jedním z prvních, který byl negativním efektem koronaviru zasažen. V souvislosti s uzavřením továren v Číně a omezením leteckých spojů došlo k relativně rychlému snížení poptávky po ropě, což způsobilo propad její ceny o 22 procent, pod úroveň 50 dolarů za barel. To způsobilo i snížení cen akcií energetických společností. Z hlavních zmiňme rakouskou OMV, francouzský Total, nebo Royal Dutch Shell, jejichž ceny se přiblížily pětiletým minimům.

Vzhledem k tomu, že výkonnost energetického sektoru v minulém roce výrazně zaostávala, propad od začátku letošního roku dostal valuace některých energetických společností na velice atraktivní úrovně. Vezmeme-li v úvahu více než šestiprocentní dividendový výnos, relativně nízkou zadluženost a silnou pozici na trhu, vidíme v tomto sektoru největší potenciál pro střednědobé investory.

Ohroženy jsou (nejen) automobilky

Sektorem, který bude jednoznačně patřit mezi nejvíce zasažené v delším časovém horizontu, jsou evropské automobilky. Čína dohromady generuje více jak 100 miliard EUR tržeb, což představuje zhruba 13 procent tržeb celého evropského automobilového sektoru a více než třetinu zisku před zdaněním. Nejvyšší expozici má Porsche a Volkswagen, které v Číně generují 31 procent a 19 procent svých tržeb. Propad prodejů v letošním roce bude o to citelnější vzhledem k velice silným prodejům v roce 2019.

Na automobilový průmysl se nabalují další. Naposledy vydal negativní prohlášení Apple, který uvedl, že kvůli dopadům koronaviru nesplní výhled tržeb na druhé finanční čtvrtletí. Akcie společnosti reagovaly propadem o cca čtyři procenta a stáhly s sebou i další technologické společnosti. A Applem to určitě nekončí. Na detailnější čísla si budeme muset počkat do výsledků za první kvartál, spíše ale do výsledků pololetních.

Letošní růst zcela určitě nebude plošný, jako tomu bylo v předchozích letech. Bude třeba hodně vybírat a k jednotlivým společnostem přistupovat velice selektivně. Vstupujeme do období, ve kterém dividendový výnos bude tvořit významnou část celkového výnosu a dividendové fondy se tak opět dostávají do hledáčku investorů.