Ten, kdo se s dividendami doposud nesetkal, bývá obvykle překvapen, jak malou částku investorům přinášejí. Příčina však zpravidla nespočívá v samotných firmách, ale v jejich vysokém tržním ocenění. I kvalitně spravované společnosti, které investorům stabilně vyplácejí co nejvíce ze svých zisků, tak často nabízejí roční výnos jen v nižších jednotkách procent. Proč? Protože jejich akcie jsou zkrátka příliš drahé.
Skvěle fungující firma, která na dividendách vyplácí všech 10 Kč na akcii, jež ročně vydělá, nemůže za to, že se její akcie obchodují za 1 000 Kč za kus. Investor tak získává pouhé jedno procento ročně.
Dividendy navíc nejsou vidět. Datum pro jejich výplatu se ve vývoji ceny akcie projeví jako propad dolu. Kvartální výplata dividend tak představuje čtyři takové schody dolů ročně. Pokud společnost vyplácí dividendy dlouhodobě, najde investor na grafu s cenou akcie při bližším zkoumání celé dlouhé schodiště vedoucí dolu. Cena dividendové akcie tak může jít po celá desetiletí takzvaně do strany, zatímco srovnatelné společnosti, které dividendy nevyplácejí, budou exponenciálně růst. Investor tak nemá graf, se kterým by se mohl chlubit kamarádům v hospodě a finanční poradce nemá graf, který by prodal klientovi.
Základní stavební kámen akciových investic
Přestože dividendy upadly v nemilost, jsou stále základním stavebním kamenem akciového investování a je vhodné si připomenout proč.
Tomáš Hrabánek
Dlouhodobá pravidelná výplata dividend je důkaz, že společnost vydělává peníze. Zisk lze jako účetní položku počítat různě a může být managementem dočasně (ale i po dlouhou dobu) zkreslován. Zato pravidelná dividenda je z ekonomického pohledu jednoduchý proces, který lze více zkrášlit jen těžko. Firma zkrátka vezme své peníze a odevzdá je akcionářům. Nemá to žádný háček, žádné kličky, jde „jen“ o pohyb peněz. Naopak zisk je složitý pojem. Existuje hned několik úrovní zisku ve výkazech každé jednotlivé entity (čehož firmy při prezentaci výsledků rády využívají) a existují miliony firem, přičemž každá k účtování zisku může přistupovat trochu jinak. A potom se ziskem nechme vést při našem investičním rozhodování.
Hezké a dlouhodobě rostoucí firemní zisky zároveň nezaručují, že se jedná o kvalitní a chtěný business. Podnikání, po kterém všichni investoři touží, je totiž to generující volný tok peněz, které si mohou pravidelně stahovat do vlastní kapsy, aniž by tím ohrozili kontinuitu provozu. Říká se tomu volné cash flow. Existuje mnoho firem, které sice dosahují dlouhodobého růstu zisků, ale pouze za cenu velkých reinvestic do svých aktiv. Takový business by ale racionálně uvažujícího podnikatele neměl dlouhodobě bavit.
Kdo je ve firmě skutečným pánem?
Zatřetí, dividendy nám napovídají, pro koho je společnost řízena. Kdo je pánem. Dividenda je znamení, že společnost funguje pro akcionáře. Že akcionáři jsou na prvním místě, před managementem. Ten totiž z dividend žádný prospěch nemá. Naopak, snahou managementu bývá budovat, řídit a ovládat. Při výplatě dividendy se ale zdroje managementu, se kterými může nakládat, zmenšují. Pravidelná a vysoká výplata dividend obvykle značí, že i ostatní korporátní rozhodnutí jsou ve firmě činěna s ohledem na zájmy akcionářů. Fakt, že společnost myslí v první řadě na své akcionáře, je v dlouhém horizontu tou hlavní silou, která by měla pomoci držet cenu akcie na rostoucí trajektorii.
Dividenda je také znak toho, že společnost je silná. Výplatou firma říká: „Podívejte, loni jsme vydělali tolik a tolik a zde vám to odevzdáváme. Naše podnikání se bez těchto peněz obejde.“ Společnost si zkrátka věří a dává investorovi každý rok znovu na výběr: „Zde vám vaše peníze vracíme zpět. Pokud chcete s námi nadále investovat tak jako loni, akcie si klidně znovu dokupte.“ Dividenda je sebevědomé gesto, které zároveň dává investorovi větší flexibilitu.
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Bude ta firma někdy vyplácet dividendy?
Jako poslední kvalitu dividend zmiňme jejich úlohu při odhadu hodnoty akcie. Ta je totiž podle klasického vzorce rovna součtu budoucích dividend. Takto lze přitom hodnotu počítat i u akcií, které žádné dividendy v současnosti nevyplácí. I u takových akcií se dá totiž předpokládat, že jednou vyplácet budou, zvlášť když jsou dnes úspěšné.
Zde se ale z teoretické roviny můžeme lehce posunout zpět do té praktické. Pokud společnost nevyplácí dividendy dnes, přestože je mimořádně kapitálově silná a skvěle se jí daří, jaká je pravděpodobnost, že bude dividendy vyplácet v jiné době?
Akciová historie zná mnoho příkladů firem, které byly svého času jedničkami ve svých oborech, kumulovaly zisky, volné prostředky reinvestovaly do svého podnikání, cena jejich akcií rostla a v momentě, kdy se tyto firmy zdály být naprosto neohrožené a jednaly z pozice síly, přišla změna. Technologická, sociální, politická, jakákoliv. Firmy, které po desítky let hromadily ve svých rozvahách dříve nevídané bohatství, během pár sezon padly na dno, aniž by svým akcionářům, dlouhodobým investorům, vyplatily byť jen jediný dolar ze svých úspěchů. A zde je třeba zmínit, že ani buybacky, které jsou dnes investory před dividendami často preferovány, by v takovém případě nepomohly.
Investice
Investujte a nechte své peníze vydělávat
Dividendy nebo zpětné odkupy?
Jako argument ve prospěch buybacků před dividendami se často používá danění dividend. Je to jednoduché. Stát investorovi sebere část dividend formou daně stržené u zdroje, k čemuž u zpětných odkupů akcií nedochází. Zároveň lze jednoduše spočítat, kolik tato ztráta činí, což tento argument v neprospěch dividend značně ulehčuje. Výhody dividend, zmíněné výše, se naopak kvantifikují těžko a projevují se v delším období. Daňovou neefektivitu ale hravě kompenzují. Výše uvedené kvality dividend totiž u zpětných odkupů akcií chybí. Prostředky použité na odkup vlastních akcií reálně zůstávají ve společnosti a má je nadále v moci management. Pouze už nemají formu hotovosti. To lze demonstrovat třeba příkladem akvizic, financovaných vydáváním vlastních (odkupy podporovaných) akcií, nebo odměňováním managementu pomocí akciových opcí, namísto peněžních výplat.
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Dividendy jako investiční kotva v nejisté době
Dividendy samy o sobě nevytvářejí hodnotu. Pravidelný tok peněz z korporátní pokladny do kapsy investora nám ale dává cenné informace o společnosti, do které investujeme. Zpravidla tyto firmy mají dobře fungující podnikatelské modely generující volné cash flow, které je snem každého racionálně uvažujícího podnikatele. Zároveň je pravidelná dividenda nezbytným důkazem toho, že firma staví zájmy akcionáře na první místo. V dnešním světě poznamenaném rychlou technologickou změnou, ve kterém je investor navíc vystaven každodennímu informačnímu šumu, představují dividendy spolehlivou investiční kotvu s nevyčíslitelnou informační hodnotou.