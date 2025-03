Přinášíme unikátní žebříček DIPů. Kdo nabízí nejlepší spoření na penzi?

Vytvořit si na důchod finanční polštář prostřednictví dlouhodobého investičního produktu, zkráceně DIP, je možné od ledna 2024, kdy tato novinka odstartovala. Zprvu se zdálo, že o produkt nebudou mít Češi moc velký zájem, ale v závěru loňského roku nastal obrat. Podle údajů Asociace pro kapitálový trh si loni nakonec sjednalo DIP podporovaný státem přes 116 tisíc lidí.

DIP slouží k tomu, aby se Češi mohli finančně zajistit na důchod investicemi do zákonem vymezených investičních nástrojů. Stát k tomu přidává daňovou výhodu. Za každý kalendářní rok v DIP je možné získat úsporu na daních až 7 200 korun, což platí v případě, že si na investiční nástroje DIP vložíte za daný rok alespoň 48 000 korun. Pokud ale využíváte i další státem podporované produkty, jako je například penzijko nebo investiční životní pojištění, u kterých stát poskytuje výhodu odpočtu, pak se vložené částky sčítají. Do DIP pak stačí vložit za rok méně peněz.

DIP je vhodný pro různé typy investic, ať už si chcete peníze odkládat pravidelně v menších částkách nebo je na účet poslat jednorázově. Každý si může zvolit také vlastní investiční strategii. Právě to ho odlišuje od penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, ve kterých je možné investovat pouze do účastnických fondů daných společností. Každý si přitom může sjednat i několik DIPů, jejich počet není omezen.

Výhody Dlouhodobého investičního produktu:

Každý rok si může klient od základu daně odečíst až 48 000 Kč (tento limit se vztahuje na všechny sjednané produkty na zabezpečení na stáří, tj. investiční životní pojištění, DPS a DIP),

na DIP může pravidelně přispívat zaměstnavatel, a to až 50 000 Kč ročně (tento limit se opět vztahuje na všechny sjednané produkty na zabezpečení na stáří), současně tento příspěvek nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění a představuje na straně zaměstnavatele daňově uznatelný náklad,

klient sám rozhoduje o složení svého portfolia,

má možnost zhodnocovat své finanční prostředky například v podílových fondech, dluhopisech, akciích, certifikátech nebo ETF (tzn. burzovně obchodovatelných fondech).

Jak napovídá samotný název, jde o dlouhodobý produkt. Pro čerpání daňové výhody je třeba dodržet dvě základní podmínky – peníze nesmíte vybrat před dosažením věku 60 let, jinak musíte státu vrátit ušetřenou daň z příjmu. Smlouva musí zároveň trvat minimálně deset let.

Podmínka 60/10 pro čerpání daňové výhody:

Peníze nesmíte vybrat před dosažením věku 60 let.

Smlouva musí trvat minimálně deset let.

Unikátní žebříček porovnává 35 nabídek

Investovat a střádat na penzi v DIP umožňuje Čechům již několik desítek společností. Která z nabídek však patří aktuálně k nejlepším? Na tuto otázku umí odpovědět unikátní matematická metoda, díky které porovnávají analytici společnosti Scott & Rose společně s projektem finanční gramotnosti Eligot nabídky 35 poskytovatelů.

„Hodnocení Dlouhodobých investičních produktu probíhá ve spolupráci s projektem finanční gramotnosti Eligot. V rámci tohoto projektu jsou pravidelně monitorovány nabídky více jak třech desítek DIPů, které mají licenci od České národní banky. Analyzujeme ceníky poplatků, obchodní podmínky, rozsah možnosti investování, klientskou přívětivost i transparentnost produktu. Pomocí unikátního matematického modelu je pak počítán ukazatel efektivity jednotlivých produktů pod označením Sporoindex, „ říká Michal Mošnička, ředitel společnosti Scott & Rose, která je provozovatelem finančního portálu Finparáda.cz.

V následující tabulce přinášíme aktuální březnový žebříček společností s nejlepšími DIPy. Nabídky byly hodnoceny na základě cenové výhodnosti, digitalizace produktu, rozsahem nabídky produktů, transparentnosti nabídky a jednoduchosti produktu pro klienty. Podrobnou metodiku hodnocení lze najít na Finparádě.

Žebříček nejlépe hodnocených nabídek DIPů – březen 2025 Společnost Hodnocení 1. Patria Finance ***** 2. Raiffeisenbank **** 3. WOOD Retail Investments **** 4. Fio banka **** 5. Fondee *** zdroj: Finparáda.cz a Eligot

Hodnocení nabídek analytiky

Na prvním místě se umístila nabídka společnosti Patria Finance ze skupiny ČSOB. Silnou stránkou Patria Finance jsou nízké poplatky a široká nabídka investic. Nejdůležitější průběžný poplatek je pouze 0,12 procenta ročně a vstupní poplatek u ETF je nízkých 0,4 procenta, bohužel navýšených o 1,5 procenta poplatek za směnu korun například na eura. Druhou silnou stránkou je digitalizace – DIP lze uzavřít snadno online a v rámci webové aplikace lze zadávat příkazy k nákupu i prodeji nebo definovat dlouhodobé opakované investice. Nabídka investičních aktiv zahrnuje akcie, fondy od ČSOB/KBC a hlavně ETF. Těch je asi 50 a z pohledu DIP jde o hlavní typ investic. Patria umožňuje frakční obchodování a pro budoucí penzisty tak není problém definovat pravidelný příkaz k nákupu ve výši alespoň 500 Kč.

Druhé místo jen s malým odstupem obsadila Raiffeisenbank. Nabídka má rovněž nízké poplatky, ten hlavní je 0,2 % ročně a vstupní poplatek je 0,2 procenta u ETF. I zde je nutné upozornit na poplatek za směnu 0,9 procenta. V nabídce najdeme akcie, podílové fondy (nejen skupiny RB) a samozřejmě pro dlouhodobé pasivní investory nejdůležitější ETF. Na rozdíl od Patria ale Raiffeisenbank neumožnila v roce 2024 frakční nákup ETF, a to byl jeden z důvodů, proč nedosáhla na první místo.

Třetí místo obsadil projekt Portu, za kterým stojí společnost WOOD Retail Investments. Portu je česká obdoba roboadvisory (digitální investiční platforma) společností typu Wealthfront nebo Betterment. Pro klienty DIPu došlo ke snížení ročního průběžného poplatku na polovinu, tj. na 0,5 procenta, což je více než u Patria a Raiffeisenbank. Vstupní poplatek je naopak nulový a směna z korun například na eura probíhá za nejlepší tržní kurz v daném okamžiku. Kromě předpřipravených ETF portfolií si mohou klienti vybírat z nabídky ETF a akcií podle svého „gusta“. Výhodou oproti Patria a Raiffeisenbank může být pro velkou část klientů jednoduchost sjednání a nastavení investiční strategie. V tom Portu poráží oba poskytovatele na prvních dvou místech.

Čtvrté místo patří Fio bance. Pro některé klienty může být nabídka Fio úplně nejlepší. Důvodem je odlišná struktura poplatků. Průběžný roční poplatek z investic je totiž u Fio nulový. Zejména pro investory s vyššími hodnotami investic a delším investičním horizontem to je obrovská výhoda. Za investici do ETF klient zaplatí asi 10 eur (a poplatek za směnu Kč na EUR) a pak třeba 20 let už ani korunu. Poplatek za každou investici do ETF je ve výši 0,15 procenta z objemu, minimálně však 9,95 eura. Nevýhodou je složitější postup při nákupu, Fio nenabízí žádnou pravidelnou investici s nízkým vstupním poplatkem jako Patria, schází možnost frakčního obchodování. Fio tak bude vyhrávat u odbornější části klientů, ale průměrný klient dá přednost spíše Portu nebo s pomocí někoho zkušeného si nastaví dlouhodobou investici v Patria.

Páté místo získala Fondee. Minulý rok tuto společnost koupila finanční skupina VIGO Pavla Řeháka, která vlastní například pojišťovnu Direct. Nabídkou míří na podobné klienty jako má Portu. Nabízí přednastavená ETF portfolia, kdy pomocí jednoduchého procesu sjednání doporučí klientovi pro něj optimální nabídku. První investice je minimálně 1 000 Kč, následně již může klient zasílat libovolnou částku. Jakmile je na účtu dost peněz k nákupu celého ETF, dojde k realizaci nákupu. Tímto způsobem se Fondee vyhnula zavedení frakčního obchodování. Na rozdíl od Portu ale Fondee nenabízí akcie nebo individuální výběr ETF.

Trh tak očekává, kam se nabídka pod novým majitelem vydá. Klienti neplatí žádné vstupní poplatky, vše je hrazeno jediným průběžným poplatkem z celkové hodnoty majetku klienta. Od 1. ledna 2025 přitom došlo k navýšení poplatků. Průběžný poplatek se navýšil z 0,5 procenta na 0,605 procenta a standardní poplatek, do kterého se doúčtovává při předčasném ukončení, se zvýšil z 0,9 procenta na 1, 089 procenta.