KOMENTÁŘ: DIP je na trhu už téměř rok. O jeho výhodách Češi pořád mnoho neví

Výhodu v používání DIPu vidím v tom, že ho každý může využívat dle své aktuální finanční situace, investiční odvahy nebo zkrátka dle doby, která mu do důchodu zbývá. A hlavně způsob využívání může v průběhu času měnit.

Je možné ho využít jen jako odložení peněz, na které nějakou dobu nemůžu sáhnout. Další klient ho využije jako alternativní obchodní účet pro obchodování s akciemi. A všichni dohromady mohou využívat další bonusy jako jsou příspěvky zaměstnavatele nebo sleva na dani z příjmu.

Dlouhodobý investiční produkt je totiž další ze státem podporovaných produktů jako jsou penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní pojištění. A právě státní podpora je jednou z hlavních výhod.

Úspora na daních

Za každý kalendářní rok v DIPu je možné získat úsporu na daních až 7 200 Kč. Této maximální úspory dosáhnou klienti v případě, že si na DIP účet vloží za daný rok alespoň 48 000 Kč. Toto platí v případě, že nespoří ještě v dalším produktu, který poskytuje podobnou výhodu odpočtu, pak se vložené částky sčítají, a tedy bude stačit do DIPu vložit peněz méně.

Jestliže ale mají pouze DIP – když se rozhodli třeba penzijní připojištění zrušit – bude potřeba mít za rok vloženo právě alespoň 48 000 Kč, které si klient následně bude moci odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob. A na to už nezbývá příliš mnoho času. Tato částka musí být na účtu před koncem roku, aby v roce následujícím bylo možné úsporu uplatnit. Každý klient pak od nás dostane potvrzení pro daňové účely, kde bude jasně vydefinované, v jaké výši si příspěvky klient sám zaslal, a tedy které je možné použít pro daňový odpočet.

Můžeme si to ukázat na konkrétních příkladech, které dokazují, že DIP může být vhodný pro různé typy investic, ať už si chcete peníze odkládat pravidelně v menších částkách nebo je na účet poslat jednorázově:

Klient 1: posílá si na DIP účet každý měsíc 1 700 Kč, za 12 měsíců tam tedy má nastřádáno 20 400 Kč. Pro maximální daňovou úsporu si do konce roku musí na DIP účet poslat ještě 27 400 Kč.

Klient 2: hned po založení si na DIP účet poslal volné úspory ze spořicího účtu ve výši 50 000 Kč. Podmínka pro maximální daňovou úsporu je již splněna a do konce roku si tam již žádné další peníze poslat nemusí, daňová úspora už vyšší nebude.

Klient 3: založil si DIP v červenci a od té doby si tam každý měsíc posílá 1 000 Kč, na účtu je tedy aktuálně 6 000 Kč. Moc volných prostředků ale nemá, do konce roku může na DIP účet uložit jen dalších 10 000 Kč, celkem 16 000 Kč ke konci roku 2024. O slevu na dani klient nepřijde, jen nedosáhne maximální výše, nýbrž pouze 2 400 Kč.

Pro odečet z daňového základu se počítají pouze vlastní vklady klienta, nikoliv příspěvky zaměstnavatele nebo výnosy z investic. Podstatné také je, že klient peníze nemusí hned investovat, mohou na účtu klidně jen čekat na vhodnou chvíli. Důležité je, že jsou právě na DIP účtu. Stejně tak ale ničemu nevadí, pokud je u nás klienti ihned aktivně investuje, ať už do akcií, našich podílových fondů, dluhopisů nebo ETF.

Výhody i pro zaměstnavatele

Další výhodou pro klienty je možnost získat na DIP účet příspěvky od svého zaměstnavatele, který si je také může odečíst z daní, a to až do výše 50 000 Kč ročně na každého zaměstnance. V praxi to může znamenat měsíční příspěvek přibližně 4 150 Kč.

Ohledně možnosti příspěvku by se klienti měli informovat u svého zaměstnavatele, protože by byla škoda o tuto možnost přijít. A to pro obě strany, jelikož výhodu z tohoto čerpá zaměstnanec i zaměstnavatel. Z této částky totiž zaměstnavatel neodvádí sociální a zdravotní pojištění.

Pozor na poplatky

Dlouhodobý investiční produkt je nástroj, který klientům umožňuje pravidelně nebo jednorázově investovat a zhodnocovat své peníze s výhledem na několik let. Jeho dlouhodobost je zajištěna podmínkou, že pro zachování daňové výhodnosti nesmíte prostředky vložené na DIP účet vybrat dříve než za 10 let od založení DIPu a zároveň ne dříve než v kalendářním roce, kdy dovršíte 60 let věku.

Pokud byste peníze chtěli vybrat dříve, možné to je, ale budete muset zpětně vrátit daňovou úsporu, kterou jste za dobu používání DIPu od státu získali a dodatečně dodanit příspěvky jak z vložených peněz, tak z případných příspěvků zaměstnavatele. A jelikož jde o zhodnocování vlastních peněz, které dlouhou dobu nebudeme moci nijak použít, je více než vhodné si řádně zjistit podmínky jednotlivých poskytovatelů a porovnat si jejich případné poplatky.

Fio banka má v tomto směru transparentní cenovou politiku bez skrytých poplatků. Za vedení DIP účtu klienti nic neplatí, ať tam peníze jen leží nebo je klienti aktivně investují. Každý poskytovatel DIPu má v tomto ohledu trochu jiné podmínky a také jinak vysoké poplatky na různých trzích. Klient by si tak měl nejprve ujasnit, jakým způsobem bude chtít DIP alespoň v prvních letech využívat a podle toho si vybrat nejvhodnějšího obchodníka.