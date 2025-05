S penězi online dnes běžně nakládají mladí a lidé v produktivním věku, ale i stále větší část seniorů. Je to snadné. Přesto je vždy záhodno postupovat velmi obezřetně. „Ano, na internetu jde vše velice hladce. Ale až příliš snadné klikání, ať už v bankovních nebo investičních aplikacích, však nemusí vždy dopadnout dobře,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss. „Než se člověk pustí do nějakých přesunů financí z účtu, měl by tedy dobře vědět, co přesně chce udělat.“

Rozhodně ale digitalizaci bankovních a investičních služeb neodmítá. I podle něj jde o jasný trend, který se prodírá velice rychle dopředu. Odkazuje například na banku ze své skupiny, Partners Banku, jejíž obsluha probíhá výhradně v aplikacích na mobilním telefonu.

„Ve snadnosti online obsluhy problém není, spíše naopak. Každý by měl ale provádět finanční transakce online jen u důvěryhodné společnosti, která dbá na dostatečné zabezpečení dat. Pak se nestane, že umožní přístup do aplikací třetím osobám,“ vysvětluje Weiss a zdůrazňuje, že dnes jsou klienti bank, ale i investičních společností denně atakováni podvodnými e-maily a někdy i telefony s jediným cílem – připravit je o peníze. „A to je tak trochu daň za využívání nových technologií ve finančnictví. I když nelze říci, že k podvodům nedocházelo v době, kdy nebylo všechno jenom online,“ doplňuje.

Digitální technologie nabývají na významu

To, že se digitální technologie v bankovnictví a investicích prosazují čím dál víc, potvrdil i nedávný průzkum společnosti Amundi, kterého se zúčastnilo 11 tisíc retailových investorů z různých demografických skupin z pětadvaceti zemí světa. Z něj vyplynulo, že tři čtvrtiny respondentů investují alespoň část svého portfolia digitálně. A téměř třetina respondentů investuje výhradně online. Průzkum dále ukázal, že digitální investice už dnes využívá 68 procent osob starších 50 let.

Na otázku, co investory ve světě nejčastěji vede k investování, respondenti nejčastěji uváděli snahu finančně se zajistit na důchod (41 %). Hned za tím následovala motivace dosáhnout co nejvyššího výnosu (39 %).

I když Česko mezi premianty nepatří, přesto také u nás investoři digitální platformy využívají čím dál víc. Podle průzkumu agentury STEM/MARK, který se uskutečnil rovněž pro společnost Amundi na konci loňského roku, investuje téměř třetina Čechů (31,5 procenta) přes bankovní nebo nebankovní investiční aplikaci.

Je zajímavé, že čeští investoři vnímají priority trochu jinak, než vyplynulo z mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem k investicím u Čechů je snaha ochránit úspory před znehodnocením (51,8 procenta), zatímco zajištění na stáří je až na druhém místě (41,6 procenta).

Z obou šetření ale vyplynulo, že více než polovina investorů (54 procent) nemá jasně sestavený dlouhodobý finanční plán. Výrazný rozdíl se ukázal hlavně u investorů, kteří využívají profesionální poradenství. Ať už osobní, nebo digitální. Tito lidé měli téměř třikrát častěji sestavený investiční plán oproti ostatním.

Digitální technologie jsou tu

Podle obchodního ředitele pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko společnosti XTB Vladimíra Holovky dnes finanční služby stojí a padají s kvalitou digitálních řešení. A za předpokladu, že jim jejich uživatel rozumí a umí je správně ovládat, může z nich jenom těžit.

„Jsou to právě technologie, které našim klientům umožňují v jedné univerzální investiční aplikaci nechat své peníze mnoha způsoby pracovat. Ať už jsou aktivními obchodníky, nebo investují dlouhodobě pasivně. Tento obrovský nejen technologický potenciál hodláme maximálně využít,“ říká Holovka.

I on však varuje před neprověřenou nabídkou finančních aplikací od různých společností na internetu. „Jsem rád, že se za poslední roky i tuzemský finanční trh poměrně zkultivoval a těch méně seriózních subjektů je méně a méně. Na druhou stranu nelehká inflační doba a stagnující ekonomický růst nahrává těm, kteří lákají méně obezřetné klienty. A tak jako vždy jim nabízejí garantované výnosy s minimálním rizikem. To je důvod, proč se mít stále na pozoru,“ varuje Holovka.

Solidnost či nesolidnost poskytovatele finančních služeb podle něj ale nemá co dělat s tím, zda jsou v oblasti finančnictví technologie dobré, nebo špatné. Říká, že jsou rozhodně dobré a za příklad dává aplikaci své firmy, která v sobě integruje investování, mobilní peněženku, multiměnovou kartu a po určitou dobu na investičním účtu zhodnocuje i peníze.

Podobně o nových technologiích ve finančnictví hovoří ředitel Partners Banky Marek Ditz. Podle něj jde navíc vývoj rychle dopředu, což uvádí na příkladu klasického internetového bankovnictví. „Digitální bankovnictví začalo na internetu, ale dnes se přelilo do mobilu. Dneska čisté internetové bankovnictví vlastně už ani neexistuje. Pro všechny vaše online transakce využíváte mobilní aplikaci banky minimálně k ověření a potvrzení dané transakce. Banka si zase přes svou mobilní aplikaci ověřuje vás,“ říká a dodává: „A my tento nový způsob obsluhy financí považujeme i za bezpečnější, než je klasické internetové bankovnictví.“