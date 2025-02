Kauza DeepSeek: Číňané otřásli nejen akciemi amerických firem

Lednový nástup čínského R1 chatbotu čínské společnosti DeepSeek byl impozantní. Systém nejenže fungoval, ale jak oznámila čínská firma, má podstatně nižší nároky na spotřebu energie než například americký ChatGPT. A nejen to. Čínská firma pořídila chatbot R1 za nesrovnatelně nižší náklady, než jaké uvádějí americké firmy při vývoji obdobných systémů.

„Toto oznámení mělo významný dopad na ceny akcií velkých amerických technologických společností. Investoři začali mimo jiné pochybovat o vysokém ocenění akcií technologických společností, jako je Nvidia,“ popisuje lednovou reakci trhů investiční stratég ze skupiny Partners Martin Mašát.

Podle jeho názoru šlo o přirozenou reakci, protože DeepSeek ukázal, že na dosud americké kolbiště s AI nově a zostra vstupuje čínská konkurence.

„Akcie společnosti Nvidia se z lednového pádu dosud plně nezotavily,“ dodává a připomíná, že analytici poslední roky varují, že technologické akcie sice mají obrovské zisky, ale jejich růst není nekonečný. A podle některých je důvěra v přidanou hodnotu AI přehnaná.

„Tento názor se zhmotnil během ledna, kdy se ceny akcií firem z technologického sektoru prudce ztrácely proti průměru trhu, na což nebyl dlouho nikdo zvyklý,“ říká Mašát. Dodává, že v tomto případě se naplno ukázal přínos diverzifikace při investicích.

Budíček pro americké firmy

„Já propad technologických akcií zahrnuji jako určitou prémii za riziko. Jak jsme viděli, nemusí tu být jen Nvidia,“ uvádí k lednovým výkyvům portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

„Prostě ten pokles byl bod, který vede k určitému probuzení. Ne že by Nvidia zavírala krám, to určitě ne, ale trh není dán tak jednoznačně v oblasti AI,“ vysvětluje.

Zakladatel společnosti Vorechovsky Capital Management Dan Vořechovský ve Spojených státech neinvestuje. Pečlivě ale sleduje čínskou burzu. Důsledně rozlišuje mezi tím, že Nvidia je výrobce moderních čipů, zatímco chatbot od DeepSeek je jenom aplikace, která pracuje s AI. Navíc s modely, které již vyvinuly firmy v USA.

„Čínská scéna, která pracuje a vyvíjí AI, je ale i tak velice silná. Na trhu působí hned několik významných firem,“ říká Vořechovský. Podle něj tyto firmy podporují stovky na AI zaměřených startupů.

Podle něj byl nástup DeepSeek perfektní. Čínská firma přišla s o poznání efektivnějším modelem „výroby“ AI systémů. Přičemž je jedno, že nejspíš navázala hlavně na to, co už vyvinuly firmy v Americe. Že by ho to ale přimělo k tomu, aby zainvestoval do čínských technologických firem, to se nestalo.

„Co se týče AI, my se tady bavíme o tom, že v Číně jsou mraky technologických společností, které nikdo nezná, ale tam se ve velkém obchodují na akciovém trhu,“ vysvětluje. Ty, které se obchodují v kontinentální Číně, jsou podle něj stejně nadsazené jako technologické firmy v USA a Evropě. „Z toho plyne, že ani tyto firmy nejsou z pohledu investora vůbec levné.“

To ostatně nedávno potvrdit prezident americké společnosti Microsoft Brad Smith, když řekl, že Čína ve vyspělých technologiích dohání Západ.

„Upřímně si myslím, že jedním z nebezpečí je to, že lidé, kteří do Číny moc často nejezdí, myslí si, že Čína zaostává,“ řekl Smith na konferenci Web Summit v Lisabonu.

Nástup nové inteligence? Ano, jen když není čínská

„Kauza DeepSeek“ ale ukázala i další souvislosti. O tom, že v Číně i výkon ekonomiky stanovuje Čínská komunistická strana, není třeba pochybovat. Politická regulace podnikání je i častým tématem médií a odborných konferencí. Čínský chatbot R1 ale také ukázal, jak na čínský průlom reaguje Západ.

Nejdříve izraelsko-americká společnost Wiz Research, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, oznámila, že DeepSeek ponechal bez zabezpečení citlivá data uživatelů na internetu. Zjištění firmy zahrnovalo více než milion řádků nechráněných protokolových toků, které obsahují historii chatu, tajné klíče a další citlivé informace. Po upozornění Číňané okamžitě zabezpečili nechráněná data.

Mezitím čínský chatbot R1 ale odstranily v některých zemích ze své nabídky firmy Apple a Google. To se stalo například v Itálii. A na DeepSeek se zaměřil také irský úřad pro ochranu soukromí. To kvůli obavám ze způsobu, jakým chatbot zpracovává údaje irských občanů. Úřad své kroky vysvětlil tím, že má vážné obavy z možného porušování právních předpisů Evropské unie (EU). Přičemž je to právě irský úřad pro ochranu osobních údajů, který je hlavním regulačním orgánem pro technologické firmy v EU. A to proto, že mnohé z nich mají v Irsku svou evropskou základnu.