Co je bitcoin, jak se kupuje, jak se s ním platí a jak o něj můžete snadno přijít

Otevřete mobil, napíšete chatbotu několik vět o tom, co vás baví, a během pár minut máte přehled oborů seřazených podle vašich zájmů, trendů trhu práce i nákladů na studium. Umělá inteligence k tomu...

Nedostatek kvalitních zaměstnanců zůstává stále jedním z nejpalčivějších problémů segmentu gastronomie. Na českém pracovním trhu chybějí zejména kuchaři a personál do obsluhy. A to přesto, že o...

Kdo dřív přijde a zaplatí, má svůj vysněný dům či byt – tak jednoduché pravidlo platí na současném realitním trhu. Výhodu tak mají zájemci s připravenou hotovostí. A, ač se to nezdá, v této pozici...

Pokud má nemovitost více spoluvlastníků, vyplatí se přiznávat nemovitost jako celek, to znamená i za drobné spoluvlastníky. Pak se na ni vztahuje takzvané daněprosté minimum, kdy se daň nižší než 50...

Ležíte doma s chřipkou nebo jinou zdravotní újmou a napadne vás: „Dojdu si na nákup, co se může stát?“ Než se vrátíte, vystřídají se u vašich dveří váš šéf a úředník z okresní správy sociálního...

Hanácká voda, vodka B42V Eccentric, rum Heffron, whisky Stará myslivecká, Vaječný sen či Griotka – to jsou asi nejznámější výrobky Palírny U Zeleného stromu, která se pyšní více než 500letou...

Vinohrad či káva – povolený doping, který „udělal“ z operátora ombudsmana

Tři až pět let v jedné firmě, pak by měla přijít změna, pokud chcete profesně růst, míní personalisté. Jak ale ukazuje kariéra Miroslava Zborovského, neplatí to stoprocentně. Sám totiž strávil celý...