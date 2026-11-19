Po bezprecedentním boomu zájmu o rekreační objekty v ČR během covidové pandemie přišlo vystřízlivění. Část kupujících, kteří si chatu či chalupu nepořídili a měli o ni zájem, v následujících letech koupi odložila. Nebo na ni zcela rezignovala kvůli inflaci, zdražování energií i financování. A také kvůli růstu cen rekonstrukcí. Rekreační nemovitosti jsou podle realitních makléřů segmentem, na kterém domácnosti v případě finančních problémů šetří jako na jednom z prvních.
Očekávám pokračující rozdělování trhu. Na jedné straně zůstane tradiční české chataření, na druhé zájem o komfortnější rekreační objekty, které mohou fungovat jako druhé bydlení.