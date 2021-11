KOMENTÁŘ: Bytová krize? Kde je problém, že byty nezlevňují

Dávat za střechu nad hlavou i více než polovinu příjmu je běžná realita. Byty jsou drahé, ale Češi je stále kupují ve velkém. Třeba proto, že nevěří státu. Nevěří důchodovému systému. Rodiny nevěří v penzijní reformy.

Nevěří levicovým politikům razícím hesla o návratu regulovaného nájemného a daňových pák na vlastníky nemovitostí. Poslední volby to potvrdily. Role státu v liberální demokracii totiž není v regulaci.

Dojíždění do práce limitují rozbité cesty

Stát má investovat do infrastruktury a zkrátit dopravní časy. Bez silničních výtluk, železničních výluk, objížděk, mimořádností na trati, hodinových zpoždění. To limituje nákupy bytů ve vzdálenějších lokalitách a znesnadňuje rychlé dojíždění do práce.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

Na pozadí „bytové krize“ je tedy hlavně letitá krize infrastruktury, chodníků, silnic a železnic. V posledních letech se to dohání za cenu toho, že důležité tepny jsou plné uzavírek a provizorií. Navíc, místo pořádných oprav cest v regionech se dokola opravují hlavní tahy, byť jsou jejich povrchy očividně v pořádku.

Další potíží je nadmíru složité stavební řízení, které trvá nepochopitelně dlouho a stojí spoustu peněz, času a úsilí. Stát v této oblasti selhává. Lidé se bojí raketově rostoucí inflace. Máme tu energetický šok, nejdražší potraviny za deset let a nárůst cen materiálů meziročně o 30 nebo také o 200 procent. Tak vypadají každodenní zprávy médií.

Češi skupují byty ve velkém

Češi proto hledají, kam efektivně uložit peníze, a jejich nejčastější volbou jsou právě nemovitosti. Nutno dodat, že z vysokých cen bytů profituje rovněž stát, z novostaveb se platí 15 procent DPH.

Nepotřebujete drahý byt v Brně, pokud se z Vyškova dostanete do Brna za 15 minut. Nepotřebujete bydlet v širším centru Prahy za přefouknutou cenu, když byste z Berouna na Vinohrady nebo Pankrác dorazili do 20 minut.

Bytů je dost a za následující dva roky se bude možná říkat, že jich je proti poptávce přebytek. Jako tomu bylo v krizovém roce 2009, kdy se realitní trh propadl o 80 procent.

Není krize bydlení. Je krize nabídky

Bytů a rodinných domů se staví více a více, zejména ve Středočeském kraji, přitom obyvatel je stejně. Drtivá většina lidí nebydlí pod mostem. Dokonce 75 procent Čechů žije ve vlastním, i když často na hypotéku. A nájmy v srdci hlavního města dokonce o něco klesly. Není krize bydlení. Je krize nabídky. Alespoň prozatím.

Tak dlouho se totiž skloňuje bytová krize, až skutečně může nastat. Jak? Skokově zdražují energie a ceny hypoték letí vzhůru. To nepříjemně zasáhne rodiny, které si je pořídily levně pod dvě procenta. Za pár let jim skončí fixace a budou muset splácet pět i více procent. Při pohledu do nedávné minulosti jde o běžné hypotéční sazby. Ještě nedávno byly průměrné sazby v rozsahu čtyř až sedmi procent. Pro mnohé to však bude obrovský šok.

Za bezpečí a stabilitu se platí. Někdy až moc

Byty ale samozřejmě drahé jsou, hlavně v Praze, Brně, a dalších větších městech. Za deset let vzrostly ceny dvojnásobně. Jedním z důvodů je to, že Česko je v evropském kontextu bezpečná a stabilní země s vysokým standardem života. A za to se platí.

Jsou však v cenovkách i výjimky, o nichž se moc nemluví. Například Karlovy Vary. Zde byty naopak i nominálně zlevnily. Přitom je to perspektivní kraj, hlavně díky budovanému dálničnímu tahu. Ten se ale staví už roky.

V čem je problém, že byty nezlevňují? Dokud budou kupující ochotni akceptovat současné ceny, byty zůstanou drahé nebo budou dále zdražovat.